30 năm dấu ấn bền vững qua các công trình hàng đầu Việt Nam

Không chỉ nổi bật về R&D công nghệ mạ, thực hiện xu hướng xanh ngành xây dựng, NS BlueScope Việt Nam còn ghi dấu ấn qua các công trình hàng đầu ở đa dạng các ngành, từ F&B, logistics, điện điện tử, sản xuất đến dệt may... với một số tên tuổi lớn như nhà máy Nestle, Vinfast, DHL, Canifa…

Hiện diện mạnh mẽ trong ngành F&B

Sản phẩm của NS BlueScope Việt Nam góp mặt trong nhiều dự án lớn như nhà máy của Nestle tại khu công nghiệp Biên Hòa (năm 1996), Coca-Cola (từ năm 1996), nhà máy Heineken (từ năm 1995 đến 2000) ...

Ngoài các doanh nghiệp FDI, những "ông lớn" ngành F&B trong nước cũng tin dùng tôn Colorbond, trong đó có Vinamilk. Với những yêu cầu khắt khe cho nhà máy sản xuất sữa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, Vinamilk đã lựa chọn sản phẩm tôn Colorbond, giúp nhà máy bền đẹp dù ở trong môi trường khắc nghiệt, có độ ăn mòn cao.

Nhà máy Vinamilk sử dụng tôn Colorbond của BlueScope cho toàn bộ phần mái (Ảnh: BlueScope).

Đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành điện, điện tử

Goertek Vina - thành viên Tập đoàn Goertek - tập đoàn công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị thông minh, - đã đầu tư 100 triệu USD xây dựng nhà máy tại Nghệ An.

Hoạt động trong lĩnh vực điện tử, Goertek Vina đặt yêu cầu khắt khe cho nhà máy của mình với định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây cũng là tiêu chuẩn Goertek Vina đặt ra với nhà cung cấp giải pháp mái và vách cho nhà máy của mình tại Việt Nam. Tôn Colorbond công nghệ Activate từ BlueScope với khả năng chống ăn mòn cao cùng độ bền vượt trội trở thành vật liệu đáp ứng được các mong muốn của Goertek Vina.

Ngoài Goertek Vina, tôn Colorbond còn là sự lựa chọn của các doanh nghiệp ngành điện tử khác như Foxcom, Luxshare…

Nhà máy Goertek Vina trị giá 100 triệu USD sử dụng tôn Colorbond công nghệ Activate (Ảnh: BlueScope).

Đối tác của ngành sản xuất và lắp ráp ô tô

Ngành sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước dần lớn mạnh trong 30 năm qua. Tôn Colorbond đã được các nhà sản xuất và lắp ráp xe hơi có tiếng trong và ngoài nước như Vinfast, Honda, Thaco… tin tưởng sử dụng.

Với Thaco, để giải bài toán về khí hậu khắc nghiệt của khu vực miền trung nắng gió, khiến công trình dễ bị ăn mòn và nhanh bạc màu, nhà xưởng lắp ráp ô tô cần ưu tiên lựa chọn các vật liệu bền vững chống ăn mòn, ngăn bức xạ mặt trời, có hiệu suất năng lượng cao.

Thaco Chu Lai đã chọn tôn Colorbond và Zincalume công nghệ Activate, giúp công trình bền đẹp theo thời gian. Bên cạnh đó, công nghệ Thermatech của tôn Colorbond hoạt động như một lớp cách nhiệt bổ sung, giữ mát cho nhà xưởng. Đến nay, đây là một trong các công trình công nghiệp mang điểm nhấn của tỉnh Quảng Nam dù đã đưa vào hoạt động sử dụng trong nhiều năm.

Nhà máy Trường Hải của Thaco sử dụng tôn Colorbond vẫn bền đẹp theo thời gian (Ảnh: BlueScope).

Đóng góp chung vào sự phát triển của ngành logistics

Tôn Colorbond cũng là tên gọi quen thuộc được các công ty logistics lớn tại Việt Nam như CORE5, SLP, BW, Logis United, FM, Kinh Bắc, Mapletree… lựa chọn trong nhiều năm.

Bên cạnh công nghệ mạ 4 lớp Activate hay giải pháp sóng tôn, một trong các yếu tố chủ đầu tư luôn quan tâm là làm sao để chống dột tối ưu cho công trình. Tôn cuốn mép Lysaght Smartseam sở hữu nhiều ưu điểm giúp chống dột tối ưu cho các nhà xưởng, đã được SLP lựa chọn xây dựng dự án SLP Park Hải Phòng có quy mô 6 nhà kho một tầng với diện tích xây dựng gần 90.000m2.

Nhà xưởng SLP tại Hải Phòng lựa chọn tôn Colorbond công nghệ Activate với giải pháp sóng cuốn mép thế hệ mới Lysaght Smartseam đem lại hiệu quả chống dột tối ưu (Ảnh: BlueScope).

Với các nhà xưởng cho thuê cạnh khu vực cảng biển có độ ăn mòn cao, nằm cách cửa biển chưa đầy 1km, BW đã đưa ra những tiêu chí riêng cho vật liệu xây dựng là phải đảm bảo tính bền vững và thẩm mỹ cho công trình. Tôn Colorbond tích hợp công nghệ Activate đã được BW lựa chọn cho hệ bao che của công trình.

Nhà máy BW Hải Phòng có khả năng chống chọi với sự ăn mòn cao từ môi trường cảng biển lân cận (Ảnh: BlueScope).

Đồng hành cùng ngành dệt may lớn mạnh

Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, các nhà máy dệt may thường quan tâm về việc áp dụng các giải pháp xây dựng tiên tiến để giúp đạt chứng nhận công trình xanh theo tiêu chuẩn của LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), được cấp bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC). Trong ngành dệt may, đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung cấp, cũng là tiền đề để thâm nhập vào nhiều thị trường xuất khẩu lớn, do đó, tôn Colorbond đã được nhiều nhà xưởng dệt may sử dụng như nhà máy Tainan (Long An), EGV Woven Garment, Tinh Lợi, MXP (Thái Bình)…

Trong đó, Tổ hợp Canifa Văn Giang tại Hưng Yên của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương là một trong số các nhà máy dệt may của Việt Nam được nhận chứng chỉ LEED Gold về tiết kiệm năng lượng và có ảnh hưởng tích cực đến môi trường sống.

Công trình sử dụng tôn Colorbond màu Offwhite có trị số SRI cao, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của công trình xanh. Nhờ đó, tối ưu hóa khả năng kháng nhiệt mà không làm thay đổi màu sắc hay vẻ thẩm mỹ bề mặt, giảm tiêu thụ năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí và góp phần giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (UHI).

Sử dụng vật liệu từ tôn Colorbond, tổ hợp Canifa Văn Giang tiết kiệm đến hơn 3,3 tỷ đồng tiền điện mỗi năm (Ảnh: BlueScope).

Chắp cánh ngành lọc hóa dầu

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư là một trong những công trình in dấu ấn của NS BlueScope Việt Nam trong 30 năm qua. Dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD. Công trình tổ hợp kép này có độ khó cao khi tập hợp đầy đủ các yếu tố ăn mòn là môi trường cận biển và hóa chất. Do đó, công trình có yêu cầu nghiêm ngặt đối với vật liệu cho hệ bao che: chống ăn mòn hiệu quả, đảm bảo độ bền. Tôn Colorbond công nghệ Activate đã đáp ứng được điều đó, mang lại vẻ đẹp bền vững cho công trình.

Tôn Colorbond công nghệ Activate giúp mang lại độ bền vượt trội cho nhà máy hóa dầu Long Sơn (Ảnh: BlueScope).

Xây dựng tạo những công trình nổi bật

Xây dựng cũng là một trong những ngành có dấu ấn của sản phẩm NS BlueScope Việt Nam. Trong đó, chủ đầu tư tòa nhà Landmark 81 đã lựa chọn Lysaght Bondek II - một trong những giải pháp tiên tiến đến từ Úc - thay thế tấm cốp-pha truyền thống và lớp thép dưới trong hệ sàn công trình, giúp tiết kiệm chi phí lên đến 15% và đẩy nhanh tiến độ thi công tới 20% so với giải pháp truyền thống.

Landmark 81 ứng dụng tấm sàn thép liên hợp thế hệ mới Lysaght Bondek II (Ảnh: BlueScope).

Những công trình kể trên là một trong rất nhiều dấu ấn mà NS BlueScope Việt Nam đã khắc ghi trên hành trình 30 năm hiện diện tại Việt Nam. NS BlueScope Việt Nam kỳ vọng sẽ càng có nhiều dấu ấn bền vững hơn nữa, góp phần kiến tạo những công trình vững chắc trong tương lại.