Dự báo giá vàng tuần này: Khó biến động mạnh, duy trì tích lũy ở vùng cao

Kết thúc phiên giao dịch từ ngày 15/12 đến 20/12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên đầu tuần, có thời điểm vàng miếng đạt kỷ lục 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) trước khi quay đầu giảm giá về mức hiện tại.

So với hồi đầu năm, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 90%.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần này ở mức 4.337 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng. Kim loại quý màu vàng tuần qua biến động trong biên độ khá hẹp. So với hồi đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 66%.

Trong báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026, TD Securities nhận định rằng lãi suất thấp hơn, xu hướng làm suy yếu giá trị tiền tệ, các yếu tố phía cung và nhu cầu đa dạng hóa sẽ đẩy giá vàng lên mức đỉnh mới trên 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Đối với vàng, các nhà phân tích hàng hóa cho rằng không có lý do gì để nghĩ đến kịch bản sụt giảm mạnh trong năm tới. "Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dẫn dắt mặt bằng chi phí nắm giữ đi xuống, cùng kỳ vọng đường cong lợi suất dốc lên và những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Fed, là cơ sở để chúng tôi cho rằng giá vàng có thể xác lập kỷ lục theo quý mới, lên khoảng 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026", các chuyên gia cho biết.

"Những lo ngại ngày càng lớn rằng Fed trong tương lai có thể không theo đuổi quyết liệt mục tiêu lạm phát 2%, cùng với đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể gây sức ép mạnh mẽ để hạ lãi suất trong bối cảnh nợ công Mỹ đang ở mức kỷ lục và tiếp tục gia tăng, là những lý do quan trọng khiến chúng tôi tin rằng xu hướng tăng giá của vàng sẽ quay trở lại mạnh mẽ", báo cáo của TD Securities cho biết.

TD Securities cho rằng biên độ giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng 3.500-4.400 USD/ounce. Để giá duy trì dưới ngưỡng thấp của biên độ này, cần có sự dịch chuyển sự chú ý của nhà đầu tư trở lại các tài sản rủi ro tại Mỹ, hoặc sự thay đổi quan điểm rằng thị trường lao động Mỹ sẽ không suy yếu và Fed sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Việc thiếu vắng các câu chuyện về làm suy yếu đồng USD, phi đô la hóa và tiền tệ hóa nợ cũng có thể khiến giá vàng hạ nhiệt. Tuy nhiên, dự báo môi trường việc làm sẽ suy yếu, các thị trường rủi ro có thể gặp khó trong việc tăng giá vào năm tới và Fed sẽ cắt giảm thêm khoảng 100 điểm cơ bản (1%), thậm chí có quan điểm trên thị trường kỳ vọng mức cắt giảm lên tới 150 điểm cơ bản (1,5%), trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng trên ngưỡng mục tiêu 2%.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Christopher Louney, chuyên gia phân tích thị trường vàng tại RBC Capital Markets, nhận định giá vàng trong năm 2026 nhiều khả năng vẫn đi lên, song tốc độ tăng sẽ chậm hơn so với năm nay.

Theo đó, nhu cầu đầu tư vào vàng đang có sự dịch chuyển mang tính nền tảng, qua đó tạo động lực tăng trưởng bền vững hơn cho thị trường trong năm tới. Tỷ trọng vàng trong danh mục đầu tư toàn cầu - vốn trước đây chỉ dao động quanh mức 2-5% - hiện đã được nâng lên khoảng 5-10%, cho thấy vàng đang dần được xem là tài sản đa dạng hóa cốt lõi, thay vì chỉ đóng vai trò phòng ngừa rủi ro.

Ông cũng cho rằng những bài học từ năm nay tiếp tục có giá trị trong năm 2026, khi các rủi ro kéo dài liên quan đến thuế quan, địa chính trị và môi trường kinh tế toàn cầu khiến nhiều nhà đầu tư nhận ra họ vẫn phân bổ chưa đủ vào vàng. Cùng với diễn biến giá tích cực và mức độ tương quan thấp với các loại tài sản khác, vàng ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn như một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn.