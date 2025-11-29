15 cá nhân xuất sắc nhất của Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”

Giải thưởng quy mô lớn - chọn ra những tinh hoa

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” diễn ra từ ngày 1/7, do SABECO khởi xướng và phối hợp triển khai cùng báo Đại Đoàn Kết dưới sự đồng hành, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

150 “gương mặt truyền lửa” có đóng góp tích cực ở 6 lĩnh vực (Giáo dục - Đào tạo nghề, Phát triển bền vững môi trường, Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng, Phát triển cộng đồng, Văn hóa - nghệ thuật - thể thao vì cộng đồng, Khoa học - công nghệ vì cộng đồng) đã bước vào vòng bình chọn trực tuyến (online) từ ngày 15/11.

Trong 10 ngày diễn ra vòng bình chọn trực tuyến (15/11-25/11), có gần 20.000 lượt tham gia qua các nền tảng. Thứ hạng các ứng viên thay đổi liên tục, bám đuổi sít sao. 70% điểm đến từ kết quả bình chọn trực tuyến này và 30% điểm đến từ đánh giá của Hội đồng thẩm định.

Ngày 29/11, Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo báo Đại Đoàn Kết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, Học viện Chính sách và Phát triển, lãnh đạo SABECO đã họp và chọn ra 15 gương mặt xuất sắc nhất từ top 150.

Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết - ông Trương Thành Trung nhận định: “Từ 150 gương mặt truyền cảm hứng để chọn ra 15 cá nhân xuất sắc nhất là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đây đều là những cá nhân tiêu biểu, tinh hoa trong cộng đồng. Việc chọn ra “tinh hoa của tinh hoa” là thử thách lớn. Hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia uy tín, đánh giá trên các khía cạnh, bàn bạc nhiều lần để lựa chọn 15 gương mặt xứng đáng nhất cho đêm tôn vinh cấp quốc gia".

Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết - ông Trương Thành Trung cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định họp và chọn ra top 15 (Ảnh: BTC).

Là một trong những thành viên Hội đồng thẩm định, TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ, ban tổ chức đã nhận và rà soát các hồ sơ kỹ lưỡng theo từng lĩnh vực, bao gồm đại diện đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo… Danh sách ứng viên đa dạng, từ những người trẻ sinh năm 2002 đến các bậc cao niên sinh năm 1943, thể hiện tính toàn diện của giải thưởng, đại diện các thế hệ.

Nhiều câu chuyện chân thực về nhân vật được phản ánh sinh động, giúp Hội đồng thẩm định đánh giá không chỉ dựa trên hồ sơ mà còn từ thực tiễn đời sống, qua việc làm bền bỉ, lặng lẽ của những “người truyền lửa”.

TS Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của cuộc thi vinh danh “người truyền lửa” (Ảnh: BTC).

Điểm chung của top 150 là mọi thành tích đều gắn với sự cống hiến, nỗ lực bền bỉ của từng cá nhân, phản ánh tinh thần trách nhiệm xã hội và dấn thân. Đây là những cá nhân truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Do đó, Hội đồng thẩm định “cân não” trong việc chọn ra top 15.

Chung tay xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp mà các cá nhân đã mang lại cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học, công nghệ, đến văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động thiết thực khác.

Ông Lester Tan - Tổng giám đốc SABECO chia sẻ: “Tôi thực sự được truyền cảm hứng từ những câu chuyện mà tôi được nghe và đọc. Mỗi cá nhân đã đóng góp rất nhiều cho đất nước, từ tác động mà họ tạo ra đến tinh thần cam kết và sự tận tâm dành cho công việc mỗi ngày. Những câu chuyện đó thực sự chạm đến trái tim tôi, và cũng chính những điều ấy sẽ góp phần giúp Việt Nam tiến bước trong tương lai”.

Ông Lester Tan - Tổng giám đốc SABECO ấn tượng với những câu chuyện, đóng góp của top 15 (Ảnh: BTC).

Nhiều năm nay, định hướng phát triển bền vững của SABECO luôn gắn liền với các hoạt động mang lại giá trị cho xã hội, đồng hành và hỗ trợ những nỗ lực mà các cá nhân đã dành cho cộng đồng và cho đất nước. Do đó, năm 2025, trong dịp kỷ niệm 150 năm SABECO ở Việt Nam, đơn vị quyết định phối hợp triển khai Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”.

15 cá nhân xuất sắc nhất sẽ được vinh danh vào ngày 5/12 tại Hà Nội. Khi tôn vinh những cá nhân tiêu biểu này, theo ông Lester Tan, đó cũng là lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người vì đã chung tay xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước.