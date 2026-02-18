10 startup Việt hút 4.000 tỷ đồng: Coolmate, Dat Bike dẫn đầu

Báo cáo "Triển vọng Công nghệ và Đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025" vừa công bố đã phác họa bức tranh phân hóa sâu sắc của giới khởi nghiệp. Trong khi tổng thị trường trầm lắng, dòng vốn lại chảy mạnh vào nhóm doanh nghiệp top đầu.

Đứng đầu danh sách gọi vốn là Coolmate - startup thương mại điện tử theo mô hình D2C (Bán trực tiếp đến người dùng). Năm 2025, đơn vị này huy động thành công 22,34 triệu USD (vòng Series B+).

Với doanh thu ước đạt 35,5 triệu USD (khoảng 850 tỷ đồng) và tệp 1,2 triệu khách hàng, Coolmate đang dồn lực cho mục tiêu mở rộng ra quốc tế, kỳ vọng thị trường nước ngoài sẽ đóng góp 50% doanh thu vào năm 2030.

Xếp thứ hai là Edtech Manabie với thương vụ rót vốn 22,26 triệu USD (Series A). Nền tảng này đang vận hành 30 trung tâm công nghệ và ghi nhận hơn 350.000 lượt tải ứng dụng.

Vị trí thứ ba thuộc về Dat Bike với 22 triệu USD (Series B+). Thương hiệu xe máy điện nội địa này gây ấn tượng mạnh khi công bố đạt lợi nhuận hoạt động dương lần đầu tiên vào tháng 8/2025. Nguồn vốn mới sẽ phục vụ mục tiêu nâng công suất lên 100.000 xe/năm vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận CME Solar (20 triệu USD) và 6 startup khác trong lĩnh vực blockchain, game, giáo dục với mức huy động 10-15 triệu USD mỗi đơn vị.

10 công ty khởi nghiệp Việt Nam kêu gọi được 4.000 tỷ đồng vốn (Ảnh: DT).

Báo cáo cho thấy thị trường đầu tư mạo hiểm năm 2025 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ "mùa đông gọi vốn". Tổng số thương vụ giảm còn 41 giao dịch với tổng vốn giải ngân ước đạt 215 triệu USD, giảm 30% so với đỉnh cao năm 2021.

Đáng chú ý, 10 thương vụ lớn nhất đã chiếm tới 72% tổng giá trị đầu tư (tương đương 154 triệu USD). Điều này cho thấy dòng vốn đang có xu hướng tập trung cao độ vào các vòng gọi vốn giai đoạn muộn (5-10 triệu USD trở lên).

Các nhà đầu tư hiện nay ưu tiên rót tiền vào những doanh nghiệp đã chứng minh được "lực kéo" thị trường, có mô hình kinh doanh bền vững và khả năng sinh lời thực tế, thay vì đốt tiền để tăng trưởng nóng như giai đoạn trước.