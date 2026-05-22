Xăng E10 khác hàng giả “xăng pha cồn” trước đây như thế nào?

Bên cạnh kỳ vọng về nhiên liệu thân thiện môi trường, không ít ý kiến vẫn bày tỏ sự e ngại do liên tưởng đến các vụ việc “xăng pha cồn”, xăng kém chất lượng từng xuất hiện trên thị trường trước đây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học, cho rằng đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng đang bị nhiều người vô tình hoặc cố ý đánh đồng vì cùng có yếu tố “cồn” trong nhiên liệu.

“Điểm quan trọng nhất nằm ở chỗ loại cồn nào được sử dụng, tỷ lệ pha trộn ra sao và có được kiểm soát theo tiêu chuẩn kỹ thuật hay không.

Một trong những nguyên nhân khiến người dùng Việt từng ám ảnh với cụm từ “xăng pha cồn” đến từ các vụ việc xăng kém chất lượng trong quá khứ, khi nhiên liệu bị pha trộn không kiểm soát để trục lợi.

Điều này khác hoàn toàn với nhiên liệu sinh học được sản xuất công nghiệp và kiểm định theo quy chuẩn”, TS Tần nói.

Các loại xăng kém chất lượng do chủ cơ sở tự pha thêm dung môi từng khiến dư luận bức xúc (Ảnh minh họa: PV).

Theo chuyên gia, trước đây dư luận từng lo ngại về các loại xăng bị pha thêm methanol, dung môi hoặc cồn không đạt chuẩn nhằm giảm giá thành. Đây là hình thức pha trộn tùy tiện, không kiểm soát chất lượng, có thể ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu và động cơ.

Trong khi đó, xăng sinh học E10 là loại nhiên liệu được định danh, phối trộn và kiểm soát theo tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng.

Theo quy định hiện hành, xăng E10 là hỗn hợp gồm khoảng 90% xăng khoáng và 9 đến 10% ethanol nhiên liệu.

“Không phải cứ có cồn trong xăng là xăng bẩn. Ethanol nhiên liệu trong E10 được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn riêng để sử dụng cho động cơ đốt trong”, TS Vũ Thị Tần nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, ethanol trong xăng E10 đóng vai trò như một chất chứa oxy, giúp quá trình cháy diễn ra hoàn thiện hơn. Ngoài ra, ethanol có chỉ số octan cao, nên có thể góp phần cải thiện khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ethanol có hàm lượng oxy cao, góp phần cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu, giúp giảm khí thải CO và hydrocarbon chưa cháy hết.

Bên cạnh yếu tố môi trường, chuyên gia cho rằng nỗi lo lớn nhất của người dùng hiện nay là liệu E10 có gây hại động cơ hay không.

Theo TS Vũ Thị Tần, với phần lớn ô tô và xe máy hiện đại, đặc biệt là các dòng sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, dùng xăng E10 chuẩn rủi ro kỹ thuật là thấp; tuy nhiên cần đối chiếu khuyến cáo của nhà sản xuất, đặc biệt với xe đời cũ, xe dùng chế hòa khí hoặc hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp.

“Các nước như Mỹ, Brazil, Thái Lan hay Philippines đã sử dụng E10 trong thời gian dài”, TS Tần cho biết.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lưu ý ethanol có đặc tính hút ẩm và khả năng hòa tan cặn trong hệ thống nhiên liệu, do đó với xe đời cũ hoặc phương tiện ít sử dụng, người dùng cần theo dõi tình trạng vận hành và tuân thủ khuyến cáo của nhà sản xuất.