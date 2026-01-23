VinFuture khởi động mùa giải thứ 6

Nhiều công trình được VinFuture vinh danh đã tiếp tục được xướng tên tại các giải thưởng khoa học danh giá hàng đầu thế giới, trong đó có Giải Nobel (Ảnh: BTC).

Ban tổ chức Giải thưởng VinFuture chính thức công bố khởi động mùa giải thứ 6 và bắt đầu tiếp nhận đề cử các công trình khoa học - công nghệ từ cộng đồng khoa học trên toàn cầu.

Theo ban tổ chức, thời hạn nhận đề cử Giải thưởng VinFuture 2026 kéo dài đến 14h00 ngày 17/4 (theo giờ Việt Nam).

Tầm vóc quốc tế và sự kết nối với các giải thưởng danh giá

Các công trình, phát minh hoặc giải pháp khoa học - công nghệ được đề cử cần chứng minh khả năng mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người, đồng thời phải được giới thiệu bởi các tổ chức hoặc cá nhân có uy tín trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trên thế giới.

Các hồ sơ đề cử sẽ trải qua quy trình sàng lọc và xét chọn nhiều vòng, với sự tham gia của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture.

Đây là hai hội đồng quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có các chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như Nobel, Turing và Millennium Technology.

Ban tổ chức cho biết, quá trình chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9. Lễ trao Giải thưởng VinFuture mùa thứ 6 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12.

Những đề cử gửi sau thời hạn 17/4 sẽ được tự động chuyển sang xem xét cho mùa giải năm 2027.

Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và tăng cường kết nối với mạng lưới đối tác đề cử trên toàn cầu, Quỹ VinFuture sẽ tổ chức hai hội thảo trực tuyến trong Quý I/2026.

Các hội thảo có sự tham gia chia sẻ của đại diện Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo và các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture. Hội thảo trực tuyến đầu tiên dự kiến diễn ra vào lúc 8h ngày 26/1/2026 (giờ Hà Nội).

Song song với hoạt động xét giải, trong năm 2026, VinFuture tiếp tục triển khai chương trình Tri ân đối tác đề cử. Chương trình nhằm ghi nhận vai trò và đóng góp của các nhà khoa học trong việc phát hiện, giới thiệu những công trình và giải pháp khoa học - công nghệ có tác động tích cực đến nhân loại cho Giải thưởng VinFuture.

Sau 5 mùa giải liên tiếp được tổ chức, Giải thưởng VinFuture đã khẳng định sức lan tỏa ngày càng rõ nét trong cộng đồng khoa học - công nghệ toàn cầu.

Tính đến nay, giải thưởng đã nhận tổng cộng 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, vinh danh 48 nhà khoa học kiệt xuất với các công trình tạo ra tác động sâu rộng và bền vững đối với nhân loại.

Nhiều công trình được VinFuture vinh danh tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng khoa học danh giá hàng đầu thế giới, trong đó có Giải Nobel. Theo ban tổ chức, đây là minh chứng cho chất lượng học thuật cũng như tính dự báo và tầm ảnh hưởng lâu dài của các nghiên cứu được Giải thưởng VinFuture lựa chọn và tôn vinh.

Các công trình từng được trao giải VinFuture gắn liền với nhiều bước ngoặt quan trọng của tiến bộ khoa học và công nghệ, trải dài từ công nghệ mạng toàn cầu, pin mặt trời PERC, công nghệ lưu trữ năng lượng bằng pin Lithium-ion, trí tuệ nhân tạo, cho tới các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp bền vững, y tế - chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Khoa học là chìa khóa giải quyết các thách thức toàn cầu

Bên cạnh đó, mạng lưới đối tác đề cử của VinFuture cũng không ngừng mở rộng, hiện đã đạt gần 15.000 nhà khoa học trên khắp thế giới. Mạng lưới này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, lan tỏa thông tin và bảo đảm tính đa dạng, khách quan cho nguồn đề cử của giải thưởng.

Chia sẻ về mùa giải 2026, TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, cho biết sau 5 năm hình thành và phát triển, VinFuture từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng khoa học mang tầm vóc toàn cầu.

Theo bà, VinFuture không chỉ tôn vinh các giá trị khoa học xuất sắc mà còn đặt trọng tâm vào trách nhiệm xã hội và lợi ích lâu dài của nhân loại.

“Bước sang mùa giải 2026, chúng tôi kỳ vọng các đề cử sẽ tiếp tục cho thấy khoa học - công nghệ chính là chìa khóa để giải quyết các thách thức toàn cầu một cách toàn diện. Từ đó, thúc đẩy những giải pháp đột phá, có khả năng ứng dụng sâu rộng và tạo ra tác động tích cực, bền vững trên quy mô toàn cầu”, TS Lê Thái Hà nhấn mạnh.