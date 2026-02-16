Nhật thực đầu tiên của năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 Tết

Hiện tượng nhật thực hình khuyên diễn ra vào thứ Ba (17/2, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ). Nó còn được gọi là “vòng lửa” và chỉ có thể quan sát tại Nam Cực, nơi đặt các trạm nghiên cứu và là môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã.

“Những chú chim cánh cụt ở đó sẽ được chiêm ngưỡng một màn trình diễn tuyệt vời của vũ trụ” nhà thiên văn Joe Llama, Đài quan sát Lowell cho biết.

Trong nhật thực hình khuyên, Mặt Trăng ở vị trí xa Trái Đất hơn trong quỹ đạo nên không thể che phủ hoàn toàn Mặt Trời. Khi đó, chỉ còn lại một vành sáng mỏng bao quanh, tạo thành hình chiếc nhẫn.

Hiện tượng nhật thực hình khuyên sẽ diễn ra vào ngày mai (Ảnh: Getty).

“Về cơ bản, phần lõi của Mặt Trời giống như như bị khoét mất,” ông Llama mô tả.

Nếu thời tiết quang đãng, người dân tại một số khu vực khác cũng có thể quan sát nhật thực một phần. Các địa điểm này bao gồm mũi phía nam của Chile và Argentina, cùng một số vùng đông nam châu Phi như Madagascar, Lesotho và Nam Phi.

Nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo một cấu hình nhất định. Khi đó, Mặt Trăng tạo ra một bóng đổ có thể che khuất một phần hoặc toàn bộ ánh sáng Mặt Trời khi nhìn từ Trái Đất.

"Đây là một sự trùng hợp tuyệt đẹp giữa kích thước và khoảng cách của Mặt Trăng và Mặt Trời”, nhà vật lý thiên văn Emily Rice, Đại học Thành phố New York nhận định.

Nhật thực toàn phần được quan sát tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực (Ảnh: Getty).

Nhật thực xảy ra vài lần mỗi năm, nhưng chỉ có thể quan sát tại những nơi nằm trong đường đi của bóng Mặt Trăng. Năm 2025, các nhà khoa học đã ghi nhận hai lần nhật thực một phần, và lần nhật thực toàn phần gần nhất quét qua Bắc Mỹ diễn ra vào năm 2024.

Các chuyên gia lưu ý, việc nhìn trực tiếp vào Mặt Trời là nguy hiểm ngay cả khi phần lớn đã bị che khuất, do đó cần sử dụng kính chuyên dụng quan sát nhật thực. Loại kính này có khả năng chặn tia cực tím từ Mặt Trời và gần như toàn bộ ánh sáng khả kiến. Kính râm thông thường hay ống nhòm không đủ khả năng bảo vệ mắt.

Theo dự báo, vào tháng 8 tới sẽ diễn ra một nhật thực toàn phần có thể quan sát tại Greenland, Iceland, Tây Ban Nha, Nga và một phần Bồ Đào Nha. Nhiều khu vực ở châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ cũng sẽ được chứng kiến nhật thực một phần.