Sẽ thế nào nếu con người được sinh ra trên Mặt Trăng?

Cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu cách Trái Đất hơn 384.400 km, tại một căn cứ hiện đại được bao quanh bởi bầu khí quyển cực mỏng, không có nước lỏng trên bề mặt. Mức độ bức xạ có thể cao hơn tới 1.000 lần so với Trái Đất, với nhiệt độ dao động khắc nghiệt từ 120°C vào ban ngày xuống -130°C vào ban đêm.

Tuy nhiên, thay vì phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt này, bạn sẽ được sinh ra và lớn lên trong một môi trường sống tự duy trì đáng kinh ngạc, có thể là một khoang khí hình trụ được đào sâu dưới lòng đất hoặc một cấu trúc tương tự trong các hang động tự nhiên.

Ảnh minh họa (Ảnh: Getty Images).

Sinh nở trong trọng lực thấp và những thay đổi về thể chất

Với trọng lực thấp hơn sáu lần Trái Đất, việc mang thai của mẹ bạn có thể kéo dài hơn, và quá trình sinh nở sẽ vô cùng khó khăn. Cứ mỗi tháng sống trong không gian, mẹ bạn có thể mất khoảng 1-2% mật độ xương, khiến việc sinh thường trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ sẽ buộc phải thực hiện phương pháp sinh mổ. Điều này có thể dẫn đến một trong những khác biệt lớn đầu tiên giữa trẻ em Trái Đất và Mặt Trăng: với việc không còn phải chui qua ống sinh, thế hệ tương lai có thể tiến hóa để có kích thước đầu lớn hơn.

Ngoài ra, mức độ bức xạ gia tăng cũng có thể gây ra những thay đổi khác về thể chất. Melanin trong da của chúng ta đóng vai trò bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời. Với bầu khí quyển mỏng của Mặt Trăng, con người có thể tiến hóa để có màu da sẫm hơn để tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên.

Tuy nhiên, điều ngược lại cũng có thể xảy ra: vì phần lớn thời gian sống trong môi trường kín, con người có thể trở nên nhợt nhạt hơn. Mức độ bức xạ cao cũng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một loài người mới nếu người Trái Đất và người Mặt Trăng không giao phối cùng nhau.

Đây là một viễn cảnh có thể mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thế hệ để trở thành hiện thực, nhưng bạn sẽ là điểm khởi đầu cho một sự tiến hóa đáng kinh ngạc của nhân loại.

Ảnh minh họa về đứa trẻ sinh ra trên Mặt Trăng(Ảnh: Whatifshow).

Những thách thức khi trở về Trái Đất và tầm nhìn kỳ vĩ

Nếu một ngày bạn quyết định du hành trở về Trái Đất, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cơ thể bạn sẽ phải mất một hoặc hai tuần để làm quen với trọng lực mạnh hơn. Bạn sẽ cảm thấy chóng mặt mỗi khi đứng dậy vì hệ thống điều hòa huyết áp đã quen với trọng lực yếu của Mặt Trăng.

Thêm vào đó, hệ miễn dịch của bạn có thể suy yếu do không tiếp xúc đủ với các mầm bệnh trên Trái Đất, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng.

Tuy nhiên, cuộc sống trên Mặt Trăng cũng mang đến những lợi ích không thể có trên Trái Đất. Bạn sẽ có một tầm nhìn kỳ vĩ về hành tinh của chúng ta. Trái Đất phản xạ ánh sáng mặt trời mạnh hơn Mặt Trăng, khiến nó sáng hơn 43 lần so với ánh sáng mặt trăng trên Trái Đất.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ được ngắm nhìn một hành tinh lộng lẫy trên bầu trời mọi lúc. Với bầu khí quyển mỏng, bạn cũng sẽ được chiêm ngưỡng những vì sao lấp lánh ngay cả vào ban ngày.

Sinh ra trên Mặt Trăng là một trải nghiệm độc đáo với cả mặt lợi và mặt hại. Dù phải đối mặt với những thách thức về thể chất và môi trường, bạn sẽ là một phần của thế hệ tiên phong, mở ra một chương mới trong lịch sử loài người và khám phá những bí ẩn chưa từng thấy của vũ trụ.