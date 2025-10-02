Vì sao NASA chọn phi công không quân làm chỉ huy "nhiệm vụ Sao Hỏa"?

Kế hoạch này nhằm mục đích tái tạo những thách thức mà các nhà du hành có thể phải đối mặt trên hành tinh Đỏ, chuẩn bị cho các sứ mệnh dài hạn lên Mặt Trăng và sao Hỏa trong tương lai.

Nhiệm vụ, thuộc chương trình Mô phỏng khám phá Hiệu suất và Sức khỏe phi hành đoàn (CHAPEA) của NASA, sẽ bắt đầu vào 19/10 và kéo dài đến ngày 26/10/2026.

Phi hành đoàn gồm hai sĩ quan quân đội và hai thường dân sẽ sống trong một không gian rộng 158.000 mét vuông, được đặt tên là Mars Dune Alpha, tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Mỹ.

Điều đáng chú ý, người chỉ huy nhiệm vụ này không phải là một phi hành gia dày dạn kinh nghiệm du hành vũ trụ, mà là Thiếu tá Ross Elder, một phi công của Không quân Mỹ. Ông được lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm xử lý các tình huống căng thẳng cao độ.

Thiếu tá Ross Elder: Người chỉ huy đặc biệt

Thiếu tá Ross Elder, với hơn 1.800 giờ bay (trong đó hơn 200 giờ chiến đấu), mang đến cho nhiệm vụ CHAPEA sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn kỹ thuật, kỷ luật vận hành và kinh nghiệm lãnh đạo.

Ông được đào tạo về cả kỹ thuật hàng không vũ trụ và kỹ thuật cơ khí, đồng thời có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thử nghiệm bay, tập trung vào các hệ thống tiên tiến, khả năng tự động hóa và máy bay có người lái và không người lái.

Những kỹ năng này đặc biệt phù hợp với CHAPEA, nơi phi hành đoàn sẽ phải xử lý sự cố hệ thống, quản lý tài nguyên và vượt qua các thử thách phần cứng mô phỏng mà không có sự trợ giúp từ bên ngoài.

Kinh nghiệm lãnh đạo của ông trong việc dẫn dắt các nhóm nhỏ, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt và duy trì tiêu chuẩn an toàn trong môi trường thử nghiệm quân sự cũng là yếu tố then chốt để dẫn dắt phi hành đoàn vượt qua 378 ngày cô lập.

Bên trong Mars Dune Alpha: Mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa

Môi trường sống Mars Dune Alpha, một cấu trúc in 3D rộng khoảng 160.000 mét vuông bên trong Trung tâm Vũ trụ Johnson, được thiết kế để mô phỏng cuộc sống trên sao Hỏa một cách chân thực nhất.

Khu vực này bao gồm các phòng riêng cho từng thành viên phi hành đoàn, nơi làm việc, một cơ sở y tế và một khu vực "ngoài trời" mô phỏng để thực hành các chuyến đi bộ ngoài không gian trên bề mặt sao Hỏa.

Để tăng tính chân thực, việc liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị cố tình làm chậm lại, mô phỏng độ trễ 20 phút giữa Trái Đất và sao Hỏa.

Nguồn cung cấp phục vụ cuộc sống cũng sẽ bị hạn chế, giống như trong một hoạt động thực tế bị cản trở bởi khoảng cách giữa hai hành tinh.

Thử thách con người

Chương trình mô phỏng sao Hỏa này của NASA không chỉ là một bài kiểm tra thiết bị, mà còn là một thử nghiệm về khả năng chịu đựng của con người.

Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi mọi khía cạnh, từ dinh dưỡng và thể chất của các nhà du hành, đến khả năng phục hồi tâm lý của họ trong suốt thời gian bị cô lập.

Mục tiêu là hiểu rõ sự cô lập, căng thẳng và khan hiếm tài nguyên ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần đồng đội, khả năng ra quyết định và sức khỏe của các thành viên phi hành đoàn.

CHAPEA là một bước chuẩn bị cho cuộc sống trên sao Hỏa. NASA muốn hiểu các nhà du hành sẽ phản ứng như thế nào với những thách thức đặc biệt của việc sinh tồn trên một hành tinh khác, từ đó rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho các chuyến bay thực tế đầy tham vọng lên sao Hỏa trong tương lai.