Vì sao không được cho kim loại vào lò vi sóng?

Đặt kim loại vào bên trong lò vi sóng có thể làm hỏng thiết bị, thậm chí gây cháy nổ (Ảnh minh họa: Getty).

Việc vô tình đặt các vật dụng kim loại vào lò vi sóng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, từ hư hỏng thiết bị đến nguy cơ cháy nổ. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần đặc biệt lưu ý để tránh những rủi ro không đáng có.

Lò vi sóng hoạt động bằng cách tạo ra sóng điện từ ở tần số 2,5GHz thông qua một thiết bị gọi là magnetron. Sóng này làm dao động các electron, tạo ra nhiệt để làm nóng thức ăn. Tuy nhiên, khi kim loại được đặt vào lò, đặc biệt là những vật có cạnh sắc hoặc bề mặt không bằng phẳng, chúng có thể trở thành điểm tập trung điện trường.

Do kim loại là vật liệu dẫn điện tốt, các electron sẽ di chuyển mạnh trên bề mặt của chúng. Nếu điện trường đủ mạnh, nó có thể ion hóa các phân tử không khí xung quanh, dẫn đến hiện tượng hồ quang điện và phát ra tia lửa. Những tia lửa này không chỉ gây hư hại cho thành lò mà còn có thể làm hỏng vĩnh viễn các linh kiện bên trong, thậm chí gây cháy nổ.

Mặc dù một số nhà sản xuất thực phẩm tận dụng lớp kim loại mỏng dưới nắp hộp thức ăn liền để tăng tốc độ nấu chín, nhưng việc này cũng tiềm ẩn rủi ro nếu để quá thời gian hướng dẫn.

Ngược lại, nếu lớp kim loại quá dày, sóng vi ba sẽ bị phản xạ hoàn toàn, khiến thức ăn không thể nóng lên. Điều này cho thấy việc sử dụng kim loại trong lò vi sóng không chỉ nguy hiểm mà còn có thể không mang lại hiệu quả mong muốn.

Để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ của lò vi sóng, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Trong trường hợp không chắc chắn, tốt nhất là tránh đặt bất kỳ vật dụng kim loại nào vào lò. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động và những rủi ro tiềm ẩn sẽ giúp người dùng tránh được những sự cố đáng tiếc và tiết kiệm chi phí sửa chữa không mong muốn.