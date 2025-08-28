Bước tiến đột phá: Nghiên cứu thành công biến rác thải nhựa thành xăng

Tổng sản lượng rác thải nhựa toàn cầu được cho là đã đạt 10 tỷ tấn (Ảnh: Getty Images).

Các nhà khoa học từ Mỹ và Trung Quốc vừa công bố một bước tiến đột phá trong công nghệ tái chế, khi phát triển thành công quy trình một bước có thể biến đổi rác thải nhựa hỗn hợp thành xăng với hiệu suất trên 95%.

Đây là kết quả hợp tác của nhiều viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu, được công bố trên tạp chí Science.

Từ rác nhựa khó phân hủy đến xăng

Trong nhiều năm qua, rác thải nhựa hỗn hợp được coi là “bài toán nan giải” của xử lý môi trường. Phần lớn chúng không thể tái chế bằng phương pháp thông thường, dẫn đến tích tụ khổng lồ tại bãi chôn lấp hoặc trôi nổi trong đại dương.

Các kỹ thuật chuyển nhựa thành nhiên liệu từng được nghiên cứu, song đa phần yêu cầu nhiệt độ cao, áp suất lớn và nhiều bước xử lý phức tạp, gây tốn kém năng lượng, dẫn tới khó áp dụng trong thực tiễn.

Quy trình mới do nhóm nghiên cứu Mỹ – Trung phát triển đã giải quyết triệt để những hạn chế này. Bằng việc kết hợp trực tiếp khử clo (dechlorination) và chuyển hóa thành phần nhựa thành hydrocarbon lỏng, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một bước duy nhất, ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển.

Kết quả là xăng chất lượng cao thu được với hiệu suất trên 95%, kèm theo các sản phẩm phụ có giá trị công nghiệp, tiêu biểu là axit hydrochloric (HCl) và một số nguyên liệu hóa chất khác.

Đây đều là những hợp chất có ứng dụng rộng rãi trong xử lý nước, gia công kim loại, sản xuất dược phẩm, chế biến thực phẩm và ngành dầu khí.

Theo nhóm tác giả, việc đồng thời thu được nhiều sản phẩm có ích khiến công nghệ này phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn, trong đó chất thải được tái sinh thành nguồn tài nguyên.

Trích trong công bố, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: “Phương pháp này hỗ trợ mạnh mẽ cho một nền kinh tế tuần hoàn bằng cách biến rác thải nhựa đa dạng thành sản phẩm có giá trị chỉ trong một bước duy nhất.”

Triển vọng ứng dụng công nghiệp

Với ưu thế điều kiện phản ứng đơn giản, hiệu suất cao, cùng khả năng tạo ra nhiều sản phẩm thương mại, công nghệ này được đánh giá có tiềm năng lớn để ứng dụng trên quy mô công nghiệp.

Nếu được triển khai, nó không chỉ giúp giảm áp lực rác thải nhựa toàn cầu, mà còn góp phần cung cấp thêm nguồn nhiên liệu và hóa chất cho nhiều lĩnh vực kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng nghiên cứu này mở ra hướng đi mới trong nỗ lực giải quyết đồng thời hai thách thức lớn: khủng hoảng ô nhiễm nhựa và nhu cầu năng lượng bền vững.

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm giải pháp xanh và hiệu quả hơn để xử lý rác thải, phát minh này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong công nghệ tái chế nhựa, đặt nền móng cho những đột phá tiếp theo trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.