Trung Quốc phóng “tàu cứu hộ” cho phi hành gia trên trạm Thiên Cung

Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu 20 cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Ảnh: ET).

Theo Reuters, kế hoạch phóng Thần Châu 22 sẽ diễn ra tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền bằng tên lửa Trường Chinh 2F vào lúc 11h11 hôm nay 25/11 (giờ Bắc Kinh).

Con tàu sẽ không chở phi hành gia, được thiết kế như một tàu dự phòng, kết nối với Thiên Cung để tăng cường an toàn cho các sứ mệnh có người lái.

Nhiệm vụ được các tổ chức khoa học quốc tế đánh dấu bước điều phối quan trọng trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận, quá trình nạp nhiên liệu đã hoàn tất từ sáng sớm, và mọi hệ thống đã sẵn sàng cho quá trình phóng kéo dài 30 phút.

Hình ảnh truyền thông về nhiệm vụ Thần Châu 22 cũng được công bố, mô tả tên lửa Trường Chinh 2F đưa tàu Thần Châu bay lên từ Vạn Lý Trường Thành tới trạm Thiên Cung giữa nền trời sao.

Thiết kế này được mô tả là thể hiện tinh thần “sẵn sàng phóng” và niềm tin “hoàn thành nhiệm vụ”, theo China Manned Space, cơ quan giám sát toàn bộ chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

Hình ảnh mô tả tàu vũ trụ Thần Châu 22 hướng tới trạm vũ trụ Thiên Cung (Ảnh: CNSA).

Trước đó, tàu Thần Châu 20, vốn được dùng để đưa phi hành đoàn của chính nó trở về, đã được phát hiện có dấu hiệu hư hại nhỏ sau một sự cố liên quan đến mảnh vỡ không gian.

Reuters dẫn nguồn từ chương trình không gian có người lái của Trung Quốc cho biết, cửa sổ của tàu xuất hiện các vết nứt nhỏ, buộc cơ quan quản lý phải đánh giá lại khả năng sử dụng.

Để bảo đảm an toàn, Trung Quốc đã sử dụng tàu Thần Châu 21 làm phương tiện quay về cho phi hành đoàn Thần Châu 20. Điều này khiến phi hành đoàn Thần Châu 21 hiện ở trên trạm Thiên Cung tạm thời thiếu một tàu quay về trong tình huống khẩn cấp.

Thần Châu 22 sẽ đóng vai trò như một lifeboat - tàu cứu hộ gắn thường trực tại trạm. Khi ghép nối thành công, con tàu sẽ trở thành phương tiện sơ tán khẩn cấp và có thể được sử dụng làm tàu quay về chính khi kết thúc nhiệm vụ.

Việc đưa Thần Châu 22 lên sớm được các chuyên gia quốc tế đánh giá là bước điều phối hợp lý, đảm bảo duy trì liên tục các nhiệm vụ trên Thiên Cung và chuẩn bị cho sứ mệnh Thần Châu 23, dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết việc triển khai Thần Châu 22 là một phần trong chiến lược dài hạn bảo đảm an toàn, duy trì khả năng ứng phó khẩn cấp và nâng cao mức độ tin cậy cho các sứ mệnh trên trạm Thiên Cung.