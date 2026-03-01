Trái Đất sẽ mất trọng lực trong 7 giây vào tháng 8/2026?

Công nghệ đang cho phép nhân loại tiếp cận những thuyết âm mưu với mức độ ngu ngốc chưa từng có trong lịch sử loài người (Ảnh: Romuald_KL).

Trong kỷ nguyên của thông tin sai lệch và sự bùng nổ nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, cộng đồng mạng lại xôn xao trước một tuyên bố kỳ quặc: Trái Đất sẽ mất trọng lực trong vòng 7 giây vào ngày 12/8.

Dù đi ngược lại những kiến thức vật lý cơ bản, đoạn video này vẫn thu hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên TikTok, Instagram.

Trước làn sóng tin đồn, các nhà khoa học đã lên tiếng, kêu gọi công chúng sử dụng tư duy phản biện thay vì tin vào những nội dung câu lượt nhấp chuột.

Theo tổ chức kiểm chứng sự thật Snopes, nguồn tin thất thiệt cho rằng NASA đã biết trước sự kiện này thông qua một dự án mang tên “Project Anchor” với ngân sách 89 tỷ USD. Thậm chí, kẻ tung tin còn đưa ra con số thương vong giả định từ 40 đến 60 triệu người.

Việc chọn mốc 12/8 không phải ngẫu nhiên. Đây cũng là ngày diễn ra nhật thực toàn phần có thể quan sát từ Bắc Cực đến Tây Ban Nha. Các thuyết âm mưu thường lợi dụng những hiện tượng thiên văn hiếm gặp để tăng tính huyền bí và tối ưu khả năng lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, toàn bộ kịch bản này là bất khả thi. Tin đồn mô tả rằng trong hai giây đầu, con người và vật thể không cố định sẽ bắt đầu lơ lửng, đạt độ cao 15-20m trước khi trọng lực đột ngột quay lại ở giây thứ 7,3 và gây ra thảm họa.

Các nhà vật lý chỉ ra rằng theo định luật chuyển động thứ nhất của Newton, một vật ở trạng thái nghỉ sẽ tiếp tục ở trạng thái đó nếu không có ngoại lực tác động. Ngay cả trong giả định trọng lực biến mất, phản lực từ mặt đất cũng không đủ để đẩy một người lên độ cao 20m trong vài giây, trừ khi người đó thực hiện một cú nhảy cực mạnh đúng thời điểm.

Một sai lầm nghiêm trọng khác là việc viện dẫn “sự giao thoa của hai sóng hấp dẫn từ các hố đen” làm nguyên nhân gây sụt giảm trọng lực. Thực tế, sóng hấp dẫn là những gợn sóng trong cấu trúc không thời gian và cực kỳ yếu.

Để phát hiện sóng hấp dẫn, nhân loại phải xây dựng các hệ thống dò tìm tinh vi như LIGO, Virgo và KAGRA. Các thiết bị này chỉ ghi nhận được tín hiệu trong những khoảnh khắc cuối của các vụ va chạm thiên thể, chứ không thể dự báo trước nhiều năm như tin đồn khẳng định. Quan trọng hơn, sóng hấp dẫn không có khả năng “tắt” trường hấp dẫn của một hành tinh.

Về bản chất, trọng lực không phải công tắc có thể bật tắt. Bất kỳ vật thể nào có khối lượng đều tạo ra trường hấp dẫn, và Trái Đất có trọng lực vì sở hữu khối lượng khổng lồ gồm lõi, lớp phủ và lớp vỏ.

Muốn Trái Đất mất trọng lực, toàn bộ khối lượng này phải biến mất tức thì. Nếu điều đó xảy ra, hành tinh cũng không còn tồn tại để chúng ta đứng trên đó.

Sự lan truyền của tin đồn như “Project Anchor” cho thấy mức độ nguy hiểm của thuyết âm mưu trong thời đại số. Thay vì lo sợ về những kịch bản viễn tưởng, giới khoa học khuyến nghị công chúng tập trung vào các thách thức thực tế như biến đổi khí hậu hay an ninh y tế toàn cầu.

Trọng lực vẫn sẽ tồn tại vào ngày 12/8 tới. Điều duy nhất cần chuẩn bị có lẽ là kính bảo vệ mắt để quan sát nhật thực toàn phần theo đúng quy luật tự nhiên.