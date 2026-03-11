5 loài động vật sống thọ nhất hành tinh: Có loài "cải lão hoàn đồng"

Tuổi thọ của con người vốn đã được xem là dài so với nhiều sinh vật, nhưng trong thế giới tự nhiên, không ít loài động vật sở hữu vòng đời vượt xa trí tưởng tượng. Nhờ tốc độ trao đổi chất chậm, môi trường sống đặc biệt hoặc cơ chế sinh học độc đáo, chúng có thể sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm.

Dưới đây là 5 loài động vật nổi bật về khả năng trường thọ.

Rùa Galápagos

Nhiều cá thể được ghi nhận sống hơn 100 năm (Ảnh: Getty).

Rùa Galápagos là biểu tượng của sự trường thọ trong thế giới động vật. Đây là loài rùa cạn lớn nhất hành tinh, có thể dài tới 1,5m và nặng hơn 400kg.

Nhịp sống chậm chạp giúp chúng tiêu hao năng lượng rất thấp. Phần lớn thời gian trong ngày, rùa nghỉ ngơi hoặc di chuyển chậm rãi để tìm thức ăn. Nhờ cơ chế trao đổi chất đặc biệt, rùa Galápagos có thể nhịn ăn và uống trong thời gian dài mà vẫn duy trì sự sống.

Nhiều cá thể được ghi nhận sống hơn 100 năm, thậm chí có con vượt mốc 170 năm tuổi. Các nhà sinh học cho rằng tuổi thọ cao của loài rùa này liên quan đến tốc độ lão hóa tế bào rất chậm và môi trường sống gần như biệt lập, ít kẻ thù tự nhiên.

Cá koi

Cá koi còn tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn và thịnh vượng (Ảnh: Getty).

Cá koi vốn quen thuộc trong hồ cảnh và công viên, nhưng ít ai biết chúng là một trong những loài cá có tuổi thọ dài đáng kinh ngạc.

Nếu được nuôi trong môi trường nước sạch, giàu oxy và chế độ dinh dưỡng phù hợp, cá koi có thể sống từ 100 đến 200 năm. Một số ghi chép tại Nhật Bản cho thấy cá koi Hanako từng sống tới 226 năm.

Tuổi thọ cao của cá koi gắn liền với nguồn gen ổn định, khả năng thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt và nhịp sinh học chậm. Trong văn hóa phương Đông, cá koi còn tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn và thịnh vượng.

Ngao Bắc Cực

Ngao Bắc Cực (Ảnh: Getty).

Ngao Bắc Cực sinh sống ở vùng biển lạnh giá của Bắc Đại Tây Dương. Điều kiện môi trường khắc nghiệt khiến quá trình trao đổi chất của loài này diễn ra rất chậm, góp phần giúp chúng kéo dài tuổi thọ.

Các nhà khoa học xác định tuổi của ngao thông qua vòng sinh trưởng trên vỏ, tương tự vòng tuổi của thân cây. Một cá thể nổi tiếng có biệt danh Ming được phát hiện đã sống tới hơn 500 năm.

Nhịp sinh trưởng chậm, môi trường nước lạnh ổn định và ít biến động sinh thái là những yếu tố giúp loài nhuyễn thể này trở thành một trong những sinh vật sống lâu nhất đại dương.

Gấu nước

Gấu nước, hay còn gọi là tardigrade, là động vật vi mô nổi tiếng với sức sống phi thường. Chúng có thể tồn tại trong môi trường băng giá, sa mạc khô hạn, vùng nước sâu áp suất lớn và thậm chí cả môi trường chân không ngoài vũ trụ.

Khi điều kiện sống trở nên khắc nghiệt, gấu nước bước vào trạng thái “ngủ đông sinh học”, làm khô gần như toàn bộ cơ thể và giảm hoạt động trao đổi chất xuống mức tối thiểu.

Ở trạng thái này, chúng có thể tồn tại trong thời gian rất dài. Một số nghiên cứu cho rằng vòng đời của gấu nước có thể kéo dài hàng chục năm, thậm chí lâu hơn nếu chu kỳ ngủ đông lặp lại nhiều lần.

Chính khả năng chống chịu bức xạ vũ trụ, nhiệt độ cực đoan và áp suất cao khiến gấu nước trở thành đối tượng nghiên cứu của các sứ mệnh không gian.

Sứa hải đăng

Về mặt sinh học, loài sứa này không có giới hạn tuổi thọ tự nhiên (Ảnh: Getty).

Sứa hải đăng được xem là sinh vật duy nhất trên Trái đất sở hữu khả năng “đảo ngược vòng đời”. Khi gặp stress, tổn thương hoặc thiếu thức ăn, chúng có thể quay trở lại giai đoạn polyp non thay vì chết đi như các loài sứa khác.

Cơ chế này tương tự việc một sinh vật trưởng thành quay lại trạng thái ấu trùng để bắt đầu chu kỳ sống mới. Nhờ đó, về mặt sinh học, loài sứa này không có giới hạn tuổi thọ tự nhiên.

Các nhà khoa học đánh giá đây là hiện tượng chuyển biệt hóa tế bào độc đáo, mở ra nhiều hướng nghiên cứu về lão hóa và tái tạo mô ở sinh vật bậc cao.