Cá sấu sông Nile bị đàn hà mã quăng quật dữ dội vì xâm phạm lãnh thổ

Đoạn video được một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Serengeti (Tanzania), cho thấy khoảnh khắc một con cá sấu sông Nile lọt vào vòng vây của khoảng 30 con hà mã. Nhiều khả năng con cá sấu sông Nile đã vô tình xâm phạm lãnh thổ của hà mã nên đã bị bao vây, khiến cá sấu không tìm được đường thoát thân.

Dù cá sấu sông Nile là loài cá sấu to lớn và hung dữ nhất tại châu Phi, có thể nặng đến 750 kg và dài hơn 6 mét, nhưng chúng vẫn rất bé nhỏ khi so với kích thước khổng lồ của hà mã.

Đoạn video cho thấy những con hà mã quăng quật cá sấu sông Nile như một món đồ chơi, khiến cho cá sấu không có bất kỳ cơ hội nào để chống trả.

Tuy nhiên, đàn hà mã dường như chỉ nhằm mục đích xua đuổi kẻ xâm phạm lãnh thổ thay vì tấn công đến chết. Sau khi cá sấu bị đẩy ra khỏi khu vực, đàn hà mã không tiếp tục truy đuổi, tạo cơ hội cho con vật thoát thân.

Cá sấu sông Nile nhận bài học nhớ đời khi xâm phạm lãnh thổ của đàn hà mã (Video: Kruger).

Cá sấu sông Nile là loài săn mồi nước ngọt lớn nhất thế giới, những cá thể trưởng thành có thể dài từ 4,5 đến 5,5m; đôi khi có trường hợp dài đến hơn 6m; nặng từ 400 đến 750 kg, có trường hợp nặng đến 1 tấn. Kích thước loài cá sấu này có sự khác biệt tùy theo khu vực mà nó sinh sống, nhưng nhìn chung con đực thường lớn hơn 30% so với kích thước con cái.

Dù mang tên cá sấu sông Nile, loài cá sấu này không chỉ xuất hiện trên dòng sông Nile mà được phân bố ở khu vực rộng lớn phía nam sa mạc Sahara của châu Phi và trên đảo Madagascar.

Cá sấu sông Nile có khả năng ngụy trang tốt và cú cắn với lực rất mạnh, giúp chúng có thể dễ dàng hạ gục những loài động vật cỡ lớn. Sau khi đã giết chết con mồi, cá sấu sẽ dùng hàm để xé toạc cơ thể con mồi và ăn từng tảng thịt.

Cá sấu sông Nile là một loài săn mồi hung dữ và ăn tạp. Những con non mới nở sẽ ăn côn trùng, các loài động vật không xương sống nhỏ hoặc cá nhỏ dưới nước. Cá thể trưởng thành sẽ ăn thịt tất cả những loài động vật trong phạm vi sinh sống của nó, kể cả các loài động vật có vú lớn như ngựa vằn, linh dương, trâu rừng… cá sấu sông Nile đôi khi tấn công và ăn thịt cả sư tử nếu có cơ hội.

Dù vậy, cá sấu sông Nile sẽ tìm cách tránh xa voi và hà mã, hai loài động vật có kích thước lớn và sức mạnh vượt trội.

Hà mã là loài động vật hung dữ và có tính lãnh thổ rất cao (Ảnh: Treehugger).

Hà mã là một trong những loài động vật có vú sống trên cạn lớn nhất thế giới. Những cá thể hà mã trưởng thành có thể nặng từ 1,5 đến 3 tấn, cơ thể dài từ 3,5 đến 4m và cao từ 1,5 đến 1,7m. Hà mã cái trưởng thành thường nhẹ hơn con đực từ 200 đến 300kg.

Cá sấu sông Nile cũng là loài tấn công và ăn thịt người, gây ra hàng trăm vụ tấn công con người được ghi nhận tại châu Phi.

Tuy nhiên, số vụ giết người của hà mã thậm chí còn nhiều hơn cả cá sấu sông Nile. Trung bình mỗi năm hà mã gây ra cái chết cho khoảng 500 người tính riêng tại châu Phi, khu vực có số lượng hà mã hoang dã đông nhất. Hà mã gây ra cái chết cho con người thậm chí còn nhiều hơn rắn độc, cá mập, báo hay sư tử…