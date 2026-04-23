Phát hiện thành phần cấu tạo mới của sự sống trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã chụp bức ảnh này của chính mình sau khi khoan lấy mẫu đá. Mẫu đá đã tiết lộ sự đa dạng lớn nhất của các phân tử hữu cơ từng được tìm thấy trên sao Hỏa (ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS).

Những manh mối quan trọng về lịch sử sao Hỏa

Nhóm nghiên cứu do NASA phụ trách nhấn mạnh rằng các phân tử hữu cơ này không phải là bằng chứng chắc chắn về sự sống trong quá khứ, bởi chúng cũng có thể hình thành trên hành tinh đỏ hoặc rơi xuống từ các thiên thạch.

Tuy nhiên, điều đó cho thấy những manh mối quan trọng về lịch sử sao Hỏa đã được bảo tồn trên bề mặt trong hơn 3 tỷ năm, nhóm nghiên cứu cho biết thêm.

Vào thời điểm đó, bề mặt sao Hỏa được cho là có nhiều hồ và sông khổng lồ chứa đầy nước - một thành phần quan trọng cho sự sống như chúng ta biết.

Tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã hạ cánh xuống một lòng hồ cổ có tên là miệng núi lửa Gale vào năm 2012. Kể từ đó, con tàu liên tục tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong quá khứ.

Ảnh cận cảnh ba lỗ khoan mà tàu Curiosity đã khoan vào đá sao Hỏa tại một vị trí được đặt biệt danh là "Mary Anning" vào tháng 10/2020 (Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS).

Mẫu vật mà tàu thăm dò tìm thấy, bao gồm nhiều loại phân tử hữu cơ khác nhau, đến từ Mary Anning 3. Curiosity có kích thước bằng một chiếc ô tô con, mang theo hai ống chứa hóa chất gọi là TMAH, có khả năng phân tách vật chất hữu cơ để xác định thành phần cấu tạo.

"Thí nghiệm này chưa từng được thực hiện trên bất kỳ hành tinh nào khác trước đây", nhà sinh vật học vũ trụ Amy Williams, làm việc trong dự án Curiosity, cho biết.

Bà cũng cho biết thêm nhóm nghiên cứu chịu áp lực lớn vì họ chỉ có "hai cơ hội để làm đúng".

Thí nghiệm được tiến hành vào năm 2020 đã phát hiện hơn 20 phân tử hữu cơ, bao gồm một số phân tử chưa từng được xác nhận trên sao Hỏa trước đây. Trong số đó có một phân tử gọi là benzothiophene, cũng đã được tìm thấy trong các thiên thạch và tiểu hành tinh.

"Những chất rơi xuống sao Hỏa từ thiên thạch cũng chính là những chất đã rơi xuống Trái Đất, và có lẽ chúng đã cung cấp các khối cấu tạo nên sự sống như chúng ta biết trên hành tinh này", nhà sinh vật học vũ trụ Williams nói.

Một phân tử khác chứa nitơ "là tiền chất cho quá trình hình thành DNA sau này. Chúng ta đang thấy những thành phần cấu tạo của sự sống - hóa học tiền sinh học trên sao Hỏa - được bảo tồn trong những tảng đá này suốt hàng tỷ năm".

Những nhiệm vụ trong tương lai

Tuy vậy, tất cả những điều này chưa thể chứng minh rằng sự sống, ngay cả những sinh vật vi khuẩn nhỏ bé, đã từng phát triển mạnh trên sao Hỏa.

Một cách để có thể khẳng định "tuyên bố hùng hồn" như vậy là mang một số mẫu đá sao Hỏa về Trái Đất để các nhà khoa học nghiên cứu kỹ hơn.

Vào năm 2019, tàu Curiosity đã chụp được bức ảnh ghép này về một khu vực trên núi Sharp, với nhiều loại đá chứa đất sét được hình thành khi các hồ và suối còn tồn tại cách đây hàng tỷ năm. Mẫu vật Mary Anning 3 được tìm thấy trong khu vực giàu đất sét này (ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS).

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA đã thu thập được một lượng lớn mẫu đá trong một sứ mệnh như vậy, được mệnh danh là "Nhiệm vụ thu thập mẫu vật sao Hỏa".

Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã bị hủy bỏ và không được tiếp tục sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Mỹ vào tháng 1 năm nay.

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature Communications cho biết các nhiệm vụ tương lai vẫn có thể tận dụng kết quả từ việc Curiosity chứng minh rằng các thí nghiệm sử dụng hóa chất TMAH có hiệu quả trên các hành tinh khác.

Tàu thám hiểm Rosalind Franklin của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), với mũi khoan dài hơn nhiều so với Curiosity, sẽ mang hóa chất này đến sao Hỏa.

NASA đã thông báo vào tuần trước rằng, sau nhiều năm trì hoãn, tàu thám hiểm của ESA dự kiến sẽ được phóng lên hành tinh Đỏ vào cuối năm 2028.

Ngoài ra, hóa chất này cũng sẽ được vận chuyển trên tàu Dragon, dự kiến phóng vào năm 2028 trong một nhiệm vụ khám phá mặt trăng Titan của sao Thổ.