Tảng đá huyền bí ở nước Úc và những bí mật dưới lòng đất

Nổi bật giữa vùng đồng bằng bằng phẳng của Red Centre, Úc, Uluru, hay còn gọi là Tảng đá Ayers, sừng sững như một người khổng lồ bí ẩn. Khối đá sa thạch cổ đại này, được hình thành cách đây hơn 550 triệu năm, là một kỳ quan được tạo nên từ quá trình xói mòn và dịch chuyển địa chất.

Từ xa, Uluru có vẻ trơn tru và nhẵn mịn, nhưng khi đến gần, du khách sẽ nhận ra bề mặt của nó đầy rẫy những vết nứt, hang động và gờ đá độc đáo. Màu đỏ đặc trưng của đá là kết quả của quá trình oxy hóa sắt, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục thay đổi liên tục theo ánh sáng trong ngày.

Từ sắc hồng dịu nhẹ lúc bình minh đến màu đỏ đất đậm khi hoàng hôn buông xuống, sự biến đổi màu sắc này khiến người ta có cảm giác như tảng đá đang thực sự thở.

Uluru, hay Ayers Rock (Ảnh: Weyf).

Bí mật của một "tảng băng trôi" địa chất

Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về Uluru là những gì ẩn mình dưới bề mặt. Giống như một tảng băng trôi khổng lồ, phần đá mà chúng ta nhìn thấy trên mặt đất chỉ là một phần nhỏ so với kích thước thực sự của nó.

Các nhà khoa học ước tính rằng Uluru trải dài ít nhất 2,5 km dưới lòng đất, và có thể còn sâu hơn nhiều. Phần ngầm này được cấu tạo từ cùng loại đá sa thạch đặc, chứng tỏ đây là tàn tích của một đáy biển cổ đại đã hóa đá từ hàng trăm triệu năm trước.

Mặc dù có nhiều huyền thoại về những hang động hay đường hầm bí mật, nhưng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự tồn tại của các khoang rỗng lớn bên trong tảng đá.

Tuy nhiên, Uluru lại được bao quanh bởi một mạng lưới hệ thống nước ngầm phức tạp, giúp duy trì sự sống cho các hồ đá và hệ động thực vật bản địa trong vùng đất khô cằn này. Sự hiện diện của các tầng chứa nước ngầm này cho thấy quy mô thực sự của Uluru vượt xa những gì mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Ảnh chụp từ trên cao của Uluru lúc hoàng hôn (Ảnh: Dimageau).

Ý nghĩa văn hóa và những trải nghiệm khó lý giải

Đối với người Anangu, những người bảo vệ truyền thống của vùng đất này, Uluru không chỉ là một cấu trúc địa chất. Đó là một địa điểm linh thiêng, gắn liền sâu sắc với Tjukurpa - hệ thống luật pháp, kiến thức và câu chuyện tổ tiên đã được truyền lại qua vô số thế hệ.

Mỗi vết nứt, hang động và phiến đá trên bề mặt Uluru đều gắn liền với một câu chuyện, một lời dạy, phản ánh mối liên kết tâm linh giữa con người và vùng đất. Nhiều hang động tại đây còn lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật đá cổ xưa, khắc họa các câu chuyện tổ tiên và những bài học cuộc sống, là bằng chứng sống động cho một nền văn hóa đã tồn tại hàng ngàn năm.

Và hơn thế nữa, Uluru còn gắn liền với những trải nghiệm khó có thể lý giải. Nhiều du khách kể lại cảm giác năng lượng mạnh mẽ lan tỏa trong không khí, sự bình yên đến lạ thường, hoặc thậm chí là việc chứng kiến những ánh sáng và âm thanh kỳ lạ.

Mặc dù những câu chuyện này chỉ mang tính giai thoại, chúng góp phần tạo nên sự huyền bí, khiến Uluru trở thành một nơi không giống bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất.

Kích thước của Uluru so với các địa danh khác (Ảnh: NT Australia).

Trước đây, việc leo núi Uluru từng là một hoạt động phổ biến, nhưng đã bị cấm vĩnh viễn từ năm 2019 để tôn trọng mong muốn của người Anangu. Họ coi Uluru là một địa điểm linh thiêng và con đường leo núi được cho là con đường của tổ tiên.

Quyết định này là một bước đi quan trọng nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa và khuyến khích du khách trải nghiệm Uluru bằng cách cảm nhận vẻ đẹp và sự thiêng liêng của nó, thay vì chỉ đơn thuần chinh phục.

Sự bí ẩn của Uluru, từ những câu chuyện cổ xưa ẩn chứa trong từng phiến đá cho đến khối lượng khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất, đã biến nơi đây trở thành một biểu tượng của sự tôn trọng và kinh ngạc.

Trong sự tĩnh lặng, vẻ đẹp thiêng liêng này luôn nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của tự nhiên và những bí mật chưa thể được giải mã trọn vẹn.