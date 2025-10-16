Tăng cường hợp tác khoa học Việt Nam - Cuba

Mạng lưới Công nghệ sinh học nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe tự nhiên Việt Nam - Cuba, một sáng kiến của Viện Kinh tế Xanh, đã chính thức ra mắt tại thủ đô La Habana vào ngày 11/10.

Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn cán bộ Việt Nam trong các ngày 8-13/10, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp.

Mạng lưới quy tụ hơn 45 viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp hai quốc gia (Ảnh: BTC).

Bà Dương Bích Diệp, Viện trưởng Viện Kinh tế Xanh, khẳng định Mạng lưới là một không gian kết nối toàn diện, từ ý tưởng đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại.

"Đây là cầu nối để đưa tri thức và sản phẩm công nghệ sinh học của Cuba đến Việt Nam và khu vực, đồng thời mang trí tuệ khoa học Việt Nam đồng hành cùng công cuộc phát triển của nhân dân Cuba," bà Diệp nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: BTC).

Phía Cuba cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, chính sách thuế, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, nhằm giúp Mạng lưới sớm hiện thực hóa các dự án nghiên cứu - sản xuất cụ thể trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y dược và nông nghiệp xanh.

Mạng lưới quy tụ hơn 45 viện nghiên cứu, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp của hai quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y học, nông nghiệp và kinh tế xanh, trong đó có nhiều đơn vị đầu ngành của Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho biết Viện sẽ cung cấp nền tảng nghiên cứu chuyên sâu về sinh học phân tử, công nghệ gen, vi sinh, dược liệu và đa dạng sinh học; đồng thời thúc đẩy hợp tác, trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ với các viện của Cuba như Labiofam và CIGB.

Theo ông Hoàng, việc hợp tác giúp hai bên cùng nghiên cứu, phát triển thuốc nhanh hơn, tiếp nhận công nghệ Cuba đã có kinh nghiệm để triển khai và sản xuất tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu y học, nông nghiệp và môi trường trong nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, đánh giá đây là cơ hội lớn để tiếp nhận và ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học của Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và mỹ phẩm. Bệnh viện Da liễu Trung ương đang hướng tới hợp tác chuyển giao công nghệ gen và tế bào tái tạo da, phục vụ người bệnh Việt Nam.