Sứ mệnh Artemis II của NASA tiếp tục gặp sự cố, không cất cánh vào tháng 3

NASA đang khắc phục sự cố ở tầng trên của tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) thuộc sứ mệnh Artemis II, điều này có thể làm trì hoãn việc phóng sứ mệnh lên Mặt Trăng (Ảnh: NASA).

Trong tuần trước, sứ mệnh Artemis II của NASA được xác định chỉ còn cách thời điểm phóng vài tuần, với kế hoạch đưa bốn phi hành gia thực hiện chuyến bay có người lái lịch sử bay vòng quanh Mặt Trăng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sứ mệnh đang đứng trước nguy cơ phải lùi lịch phóng ít nhất một tháng so với kế hoạch.

Ngày 22/9, NASA cho biết sẽ đưa tên lửa Mặt Trăng Artemis II, chuyến bay thứ hai của hệ thống Space Launch System (SLS) rời khỏi bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy nhằm xử lý sự cố liên quan đến hệ thống cung cấp khí heli ở tầng trên của tên lửa.

Trước đó, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã đề cập khả năng phải đưa tên lửa rời bệ phóng sớm hơn, sau khi các kỹ sư phát hiện hiện tượng cản trở dòng khí heli cấp vào tầng trên của tên lửa.

"Điều này gần như chắc chắn sẽ tác động đến cửa sổ phóng trong tháng 3", ông Isaacman cho biết trên nền tảng mạng xã hội X.

Hiện NASA xác nhận thời điểm phóng sớm nhất có thể được lùi sang tháng 4, trong bối cảnh cơ quan này chuẩn bị đưa tên lửa Artemis II cao khoảng 98 mét trở lại Tòa nhà Lắp ráp Phương tiện để tiến hành kiểm tra và sửa chữa kỹ thuật.

"Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, NASA có kế hoạch đưa tên lửa SLS cùng tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy sớm nhất vào ngày 24/2", cơ quan này cho biết trong bản cập nhật công bố hôm Chủ nhật.

Khung thời gian phóng trong tháng 3 tương đối ngắn, dự kiến diễn ra từ ngày 6/3 đến 9/3, cùng một cơ hội bổ sung vào ngày 11/3.

Nếu không thể thực hiện phóng trong các mốc này, NASA sẽ phải chờ tối thiểu thêm khoảng ba tuần để bước vào đợt phóng tiếp theo.

Thời gian phóng trong tháng 4 bao gồm các mốc dự kiến vào ngày 1, ngày 3-6 và ngày 30.

"Quyết định đưa tên lửa trở lại nhà lắp ráp đồng nghĩa NASA sẽ không thể triển khai sứ mệnh Artemis II trong tháng 3", các quan chức NASA cho biết.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương có thể giúp cơ quan này vẫn duy trì cơ hội phóng trong tháng 4, nếu việc đưa tên lửa về nhà lắp ráp là cần thiết, tùy thuộc vào kết quả phân tích dữ liệu, tiến độ khắc phục kỹ thuật và diễn biến lịch trình trong những ngày và tuần tới.

Thông tin về sự cố kỹ thuật của tên lửa Artemis II được công bố đã gây không ít bất ngờ, bởi chỉ một ngày trước đó NASA vẫn xác nhận mục tiêu phóng vào 6/3.

Nếu thành công, đây sẽ là sứ mệnh có người lái đầu tiên bay vượt quỹ đạo Trái Đất thấp kể từ khi chương trình Apollo khép lại.

Artemis II dự kiến đưa 4 phi hành gia thực hiện hành trình kéo dài khoảng 10 ngày, bay vòng quanh Mặt Trăng trước khi trở về Trái Đất trên tàu vũ trụ Orion.

Buổi diễn tập nạp nhiên liệu ướt (Wet Dress Rehearsal) kết thúc ngày 19/2 với việc nạp nhiên liệu thành công cho cả hai tầng của tên lửa SLS. Đây là một cột mốc quan trọng đối với đội ngũ, bởi họ đã buộc phải dừng sớm buổi diễn tập nạp nhiên liệu ướt đầu tiên vào ngày 2/2 do rò rỉ nhiên liệu hydro lỏng (LH2).

Tình trạng rò rỉ LH2 từng "ám ảnh" sứ mệnh Artemis I, khiến lần phóng không người lái lên Mặt Trăng năm 2022 bị trì hoãn nhiều lần, dù sau đó nhiệm vụ đã thành công.