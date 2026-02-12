Bên trong nơi tái hiện vũ trụ: Điều khiển robot ảo, chiêm ngưỡng chòm sao

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được xây dựng như một không gian tái hiện hành trình khám phá không gian của nhân loại, từ những quan sát thiên văn sơ khai đến các cột mốc quan trọng như chinh phục Mặt Trăng, phát triển công nghệ vệ tinh và mở rộng nghiên cứu ra khoảng không gian ngoài Trái Đất.

Bước vào không gian trưng bày, khách tham quan có thể quan sát hình ảnh Trái Đất cùng quỹ đạo hoạt động của các vệ tinh Việt Nam như NanoDragon, MicroDragon hay VNREDSat-1.

Các vệ tinh này góp phần cung cấp dữ liệu quan sát Trái Đất phục vụ quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội.

Không gian vũ trụ vốn rộng lớn và đầy bí ẩn, khách tham quan sẽ được hòa mình vào trải nghiệm bầu trời đêm huyền ảo, nơi hàng nghìn vì sao lấp lánh tái hiện sinh động bằng hệ thống chiếu sáng đặc biệt, mang đến cảm giác như đang đứng giữa dải ngân hà bao la.

Không gian tầng một và tầng hai của bảo tàng tái hiện hệ Mặt Trời với các hành tinh quen thuộc đối với con người.

Theo các nhà khoa học, hệ Mặt Trời hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm từ một đám mây khí và bụi khổng lồ, gọi là tinh vân Mặt Trời.

Hệ thống thông tin được xây dựng theo hướng trực quan, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu kiến thức về vũ trụ ngay khi tham quan bảo tàng.

Những kiến thức khoa học cơ bản như nguyên lý truyền ánh sáng, mô phỏng bằng chùm tia sáng và hệ thống bánh quay điều chỉnh thấu kính, qua đó giúp khách tham quan tiếp cận và tìm hiểu các nguyên lý quang học một cách dễ hiểu.

Thí nghiệm mô phỏng môi trường chân không tái hiện điều kiện đặc trưng của không gian vũ trụ.

Mô hình buồng làm việc ngoài không gian được thiết kế với hệ thống bảng điều khiển và nút bấm tái hiện theo nguyên mẫu thực tế.

Đặc biệt, khách tham quan có thể đóng vai làm "phi hành gia" trực tiếp thao tác cần gạt để điều khiển cánh tay robot để làm nhiệm vụ.

Không gian trưng bày tái hiện hành trình đưa con người ra ngoài Trái Đất thông qua các mô hình thu nhỏ của những tên lửa và tàu vũ trụ có người lái tiêu biểu, đánh dấu các cột mốc quan trọng trong lịch sử chinh phục không gian của nhân loại.

Thiết bị kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ được trưng bày nhằm giới thiệu tổng quan về những công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian.

Tháp Thiên văn là một trong những điểm nhấn của bảo tàng, trang bị hệ thống kính viễn vọng quang học phản xạ hiện đại có đường kính 500mm, cho phép quan sát bầu trời với độ chi tiết cao.

Mái vòm của tháp có khả năng xoay linh hoạt, giúp hệ thống kính viễn vọng dễ dàng định hướng quan sát tới nhiều khu vực khác nhau.

Kính có khả năng hỗ trợ quan sát nhiều đối tượng thiên văn như Mặt Trăng, các hành tinh, tinh vân và một số chòm sao, qua đó phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến kiến thức thiên văn.

Không gian trải nghiệm Space STEAM hướng tới việc kết hợp khoa học, công nghệ và sáng tạo nghệ thuật thông qua các hoạt động khám phá vũ trụ, góp phần khơi gợi niềm yêu thích nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên.

Nhà chiếu mái vòm với thiết kế mô phỏng không gian vũ trụ trang bị hệ thống 6 máy chiếu độ phân giải cao kết hợp mái vòm cong, tạo hiệu ứng chiều sâu tương tự hình ảnh 3D.

Hệ thống này giúp tái hiện sinh động bầu trời và các thiên thể, mang lại trải nghiệm quan sát vũ trụ sống động cho người xem. Nhà chiếu có quy mô khoảng 100 chỗ ngồi.