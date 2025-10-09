Phát hiện khối vật chất khổng lồ chuyển động gần lõi Trái Đất

Khối vật chất ở độ sâu hàng nghìn kilomet

Một nhóm nhà địa vật lý học quốc tế vừa công bố bằng chứng về sự tồn tại và chuyển động của một khối vật chất khổng lồ ở khu vực gần lõi Trái đất.

Phát hiện này, nếu được xác nhận, có thể mở ra những hiểu biết mới về cơ chế duy trì từ trường của hành tinh, vốn là lá chắn thiết yếu bảo vệ sự sống khỏi bức xạ vũ trụ.

Mô phỏng các lớp cấu tạo của Trái đất (Ảnh: Getty).

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Geophysical Research Letters, do nhóm của nhà khoa học Charlotte Gaugne Gouranton từ Đại học Paris Cité (Pháp) thực hiện.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ hai vệ tinh GRACE của NASA, ban đầu được thiết kế để theo dõi biến động của túi nước ngầm và mực nước biển toàn cầu.

Trong quá trình phân tích dữ liệu thu thập từ năm 2006 đến 2008, nhóm nghiên cứu đã phát hiện những tín hiệu bất thường đến từ sâu bên trong lòng đất, cụ thể là khu vực tiếp giáp giữa lớp manti và lõi ngoài.

Bằng cách đo lường những thay đổi cực nhỏ trong trường hấp dẫn của Trái đất, họ đã nhận thấy dấu hiệu dịch chuyển của một khối vật chất khổng lồ ở độ sâu hàng nghìn kilomet.

Đồng tác giả Isabelle Panet (Đại học Gustave Eiffel, Pháp) nhận định: “Chuyển động này có thể liên quan đến sự biến đổi trong ranh giới giữa lõi và lớp manti – nơi nhiệt độ và áp suất đạt tới mức cực cao”.

Hiện tượng này được cho là có khả năng ảnh hưởng đến cách lõi Trái đất quay và tương tác với lớp manti, từ đó tác động trực tiếp đến sự hình thành và duy trì từ trường hành tinh - yếu tố then chốt bảo vệ Trái đất khỏi gió Mặt Trời và bức xạ không gian.

Kỳ vọng từ sứ mệnh GRACE-FO

Để xác minh giả thuyết này, các nhà khoa học dự kiến sẽ tiếp tục khai thác dữ liệu từ sứ mệnh GRACE-FO (GRACE Follow-On), hai vệ tinh kế nhiệm được NASA phóng lên từ tháng 5/2018.

Với công nghệ đo đạc chính xác hơn, GRACE-FO được kỳ vọng sẽ giúp phát hiện rõ ràng hơn những biến động trong ranh giới lõi - manti, qua đó làm sáng tỏ mối liên hệ giữa chuyển động khối vật chất sâu trong lòng đất và từ trường toàn cầu.

Nếu kết quả nghiên cứu được khẳng định, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực địa vật lý hiện đại, mở ra hướng tiếp cận mới để khám phá những “chuyển động thầm lặng” bên dưới lớp vỏ hành tinh mà con người đang sinh sống.