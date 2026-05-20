Nghiên cứu mới hé lộ mối liên hệ giữa nhan sắc và sức khỏe

Người có ngoại hình hấp dẫn ghi nhận chỉ số miễn dịch tốt hơn

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B đã tìm hiểu mối liên hệ giữa mức độ hấp dẫn ngoại hình và các chỉ số miễn dịch.

Nhóm nghiên cứu do Summer Mengelkoch thuộc Đại học Texas Christian dẫn đầu đã tuyển chọn 159 thanh niên, gồm 79 nữ và 80 nam, với độ tuổi trung bình khoảng 20.

Những người tham gia đều có sức khỏe tốt, không thừa cân, không sử dụng thuốc có thể ảnh hưởng đến kết quả và không uống rượu trước thí nghiệm. Họ được chụp ảnh trong trạng thái không trang điểm, biểu cảm trung tính. Sau đó, 492 người đánh giá trực tuyến được mời chấm điểm mức độ hấp dẫn của các bức ảnh.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đồng thời xét nghiệm máu và phân tích các chỉ số sức khỏe của người tham gia, gồm tình trạng miễn dịch, mức độ viêm và sức khỏe tự đánh giá. Kết quả cho thấy những người được nhận xét có ngoại hình hấp dẫn hơn thường có một số chỉ số miễn dịch tốt hơn.

Nghiên cứu cho thấy đàn ông đẹp trai và phụ nữ xinh đẹp thường khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn (Ảnh minh họa).

Các nhà khoa học nhận thấy nhóm này có khả năng thực bào vi khuẩn E. coli cao hơn. Đây là quá trình tế bào miễn dịch nhận diện, nuốt và tiêu diệt mầm bệnh trước khi chúng gây bệnh. Ngoài ra, họ cũng ghi nhận sự khác biệt ở một số tế bào miễn dịch có vai trò chống vi khuẩn và virus trong cơ thể.

Ở nam giới, những người được đánh giá có ngoại hình hấp dẫn hơn ghi nhận hoạt động mạnh hơn của nhóm tế bào miễn dịch có vai trò nhận diện và loại bỏ tế bào bị nhiễm virus. Trong khi đó, ở phụ nữ, mẫu huyết tương của nhóm được đánh giá hấp dẫn hơn cho thấy khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn rõ rệt hơn.

Không nên đánh đồng ngoại hình với sức khỏe

Dù nghiên cứu đưa ra nhiều kết quả đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng cần tiếp cận thông tin một cách thận trọng.

Ngoại hình hấp dẫn có thể liên quan đến một số dấu hiệu sức khỏe, nhưng không phải căn cứ chắc chắn để đánh giá tuổi thọ hay khả năng miễn dịch. Sức khỏe mỗi người còn phụ thuộc vào di truyền, chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, môi trường sống, điều kiện y tế và thói quen chăm sóc bản thân.

Một khuôn mặt cân đối, làn da mịn hoặc đôi mắt sáng có thể tạo cảm giác khỏe mạnh hơn trong mắt người đối diện. Khi cơ thể mệt mỏi hoặc bị bệnh, làn da thường kém tươi tắn, mắt thiếu linh hoạt và thần sắc thay đổi. Vì vậy, con người có thể hình thành xu hướng nhận biết sức khỏe qua diện mạo. Tuy nhiên, nhận biết bằng mắt thường luôn có giới hạn.

Nghiên cứu này cũng chủ yếu được thực hiện trên nhóm thanh niên khỏe mạnh, số lượng người tham gia chưa lớn và độ tuổi còn hẹp. Do đó, kết quả chưa thể đại diện cho toàn bộ dân số. Việc một người có ngoại hình nổi bật không đồng nghĩa họ luôn khỏe mạnh, cũng như người có vẻ ngoài bình thường không có nghĩa là hệ miễn dịch yếu.

Điều quan trọng là duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe lâu dài. Chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, tiêm chủng đầy đủ và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những yếu tố thiết thực giúp bảo vệ hệ miễn dịch.