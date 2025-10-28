Nghiên cứu mới giải mã trải nghiệm cận tử

Một số người kể lại rằng họ nhìn thấy các sinh vật trên trời hoặc các nhân vật tôn giáo (Ảnh: Vlorzor/Adobe).

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 48 người đã sống lại sau trải nghiệm cận tử (NDE), yêu cầu họ mô tả và thậm chí phác họa những gì họ nhìn thấy trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình.

Những phát hiện của họ, được công bố trong một báo cáo hiện đang chờ được bình duyệt, tiết lộ một loạt các trải nghiệm, từ những cuộc gặp gỡ thần thánh đến những chuyến hành trình siêu thực, khác thường.

Một số người tham gia cho biết họ nhìn thấy các sinh vật trên trời hoặc các nhân vật tôn giáo. Có người nhìn thấy một "hố đen", trong khi người khác mô tả một "ma trận" vũ trụ được tạo thành từ "nhiều điểm lưới, tất cả đều kết nối trong nhiều chiều không gian".

Một người tuyên bố đã nhìn thấy một "hố đen", trong khi người khác mô tả một "ma trận" vũ trụ được tạo thành từ "nhiều điểm lưới, tất cả đều kết nối theo nhiều chiều" (Ảnh: KanawatTH/adobe).

Một người khác mô tả một thiên thần với "đôi cánh trắng rất đẹp có những chiếc lông vũ xếp chồng lên nhau", và "khuôn mặt giống như một vị thần Hy Lạp".

Tác giả chính, Tiến sĩ France Lerner thuộc Viện Khoa học và Ứng dụng Toán học Bắc Kinh, chia sẻ: Niềm tin văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những gì con người trải nghiệm trong trải nghiệm cận tử.

Điều này có thể giải thích tại sao một số người tham gia kể lại rằng họ nghe thấy "những người đàn ông đọc Torah", trong khi những người khác mô tả Chúa Jesus hoặc các thiên thần.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những trải nghiệm này thường xảy ra ở một trong bốn "kiểu không gian" riêng biệt.

Không gian hình chữ A liên quan đến tầm nhìn hẹp, giống như đường hầm, có thể liên quan đến việc giảm lưu lượng máu đến não.

Không gian hình chữ B và C xảy ra trong không gian hình elip hoặc hình vòm và có thể được kích hoạt khi một nửa trường thị giác bị mất tạm thời.

Không gian hình chữ C5, loại phức tạp nhất, xảy ra trong một "khu vực hình elip" 360 độ. Mọi người thường đi từ trải nghiệm hình chữ A sang hình chữ C5 khi NDE của họ diễn ra, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng họ có cùng một số đặc điểm cơ thể và sức khỏe.

Tiến sỹ Lerner nhấn mạnh rằng những phát hiện này không cho thấy sự tồn tại của một linh hồn hay ý thức tách biệt, độc lập với cơ thể. Thay vào đó, chúng có thể phản ánh những nỗ lực cuối cùng của não bộ nhằm hiểu được thông tin giác quan đang dần phai nhạt.

Từ những cầu thang trên trời và các thiên thần đến các ma trận vũ trụ và hố đen, nghiên cứu này làm nổi bật bản chất cá nhân sâu sắc và vô cùng đa dạng của những trải nghiệm cận tử.

Trong khi nghiên cứu đi sâu vào hình ảnh của những ảo ảnh cận tử, một nghiên cứu gần đây khác đã chuyển trọng tâm sang những gì xảy ra sau khi con người sống lại.

Nhóm nghiên cứu ở Trường đại học Virginia (UVA) phát hiện ra rằng khoảng 15% bệnh nhân bệnh nặng cho biết họ có trải nghiệm cận tử (NDE) bao gồm cảm giác thoát xác, đoàn tụ với người thân đã khuất, hoặc cảm giác bình yên sâu sắc.

Để tìm hiểu xem những người này trở nên ra sao sau khi trải qua giai đoạn cận tử rồi hồi sinh, các nhà nghiên cứu UVA đã khảo sát 167 người trải qua những giai đoạn như vậy. Phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí “Tâm lý học về Ý thức: Lý thuyết, Nghiên cứu và Thực hành”, cho thấy tác động của trải nghiệm cận tử có thể thay đổi cuộc sống như chính những trải nghiệm đó.

Gần 70% người tham gia cho biết họ đã có những thay đổi lớn trong niềm tin tâm linh hoặc tôn giáo, cùng với nỗi sợ hãi về cái chết giảm đi.

Nhưng sự chuyển đổi nhận thức đó thường phải trả giá. Hơn 20% người tham gia cho biết họ đã phải đối mặt với những khó khăn trong mối quan hệ với bạn đời hoặc ly hôn sau trải nghiệm này, trong khi nhiều người mô tả họ phải chịu đựng sự cô đơn và cô lập.

Một người tham gia gọi trải nghiệm cận tử của họ là "con dao hai lưỡi", một sự kiện quá sâu sắc để chia sẻ, vì sợ bị hiểu lầm.

Một số nhà nghiên cứu tin rằng bằng chứng này vượt ra ngoài phạm vi sinh học.

Nghiên cứu cho rằng niềm tin văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành những gì mọi người trải nghiệm trong quá trình NDE (Ảnh: yongqiang/Adobe).

Tiến sĩ Jeffrey Long, một bác sĩ chuyên khoa ung thư xạ trị tại Kentucky và là người sáng lập Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận tử, đã phân tích hơn 5.000 trường hợp. Ông nói đã tìm thấy "bằng chứng thuyết phục" về sự sống sau khi chết.

Theo ông, 45% người sống sót sau trải nghiệm cận tử nói về những trải nghiệm thoát xác, thường mô tả họ lơ lửng trên cơ thể của chính mình và có một số trường hợp đã được các nhân chứng xác nhận.

Tuy nhiên, ông vẫn không chắc chắn quá trình này xảy ra như thế nào.

"Tôi chưa tìm thấy bất kỳ lời giải thích khoa học nào cho những trải nghiệm này", ông nói, "Tôi đã đọc các nghiên cứu về não bộ và xem xét mọi lời giải thích có thể có cho trải nghiệm cận tử. Điểm mấu chốt là không có lời giải thích nào có cơ sở".

Tiến sĩ Bruce Greyson, Giáo sư ngành tâm thần học ở Trường đại học Virginia, cũng cho rằng trải nghiệm cận tử khá phổ biến, ảnh hưởng đến 10% đến 20% số người cận kề cái chết, tương đương khoảng 5% dân số nói chung.