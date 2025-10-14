Khoa học đã đạt được "dịch chuyển tức thời" về chia sẻ dữ liệu

Các nhà khoa học đã chính thức đạt được công nghệ dịch chuyển tức thời lượng tử, mở ra kỷ nguyên mới cho điện toán lượng tử phân tán.

Tuy nhiên, công nghệ này không liên quan đến việc dịch chuyển vật thể hay con người như trong phim viễn tưởng, mà là khả năng chia sẻ dữ liệu giữa hai máy tính lượng tử.

Từ lâu, giới khoa học đã biết về khả năng "dịch chuyển tức thời" thông tin qua hiện tượng vướng víu lượng tử.

Mới đây, một báo cáo trên tạp chí Nature đã công bố nghiên cứu đột phá của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh), trong đó họ đã thành công trong việc gửi một thuật toán lượng tử không dây từ bộ xử lý lượng tử này sang bộ xử lý lượng tử khác.

Dịch chuyển lượng tử giúp các máy tính cùng kết hợp hoạt động để tăng cường sức mạnh giải quyết vấn đề mà chỉ một máy tính không thể làm được (ảnh: Bpawesome/Getty Images).

Mục tiêu chính của nghiên cứu là cho phép hai máy tính lượng tử cực kỳ mạnh mẽ hoạt động cùng nhau như một siêu máy tính. Điều này sẽ tăng cường sức mạnh giải quyết các vấn đề phức tạp mà từng máy tính đơn lẻ không thể xử lý được.

Nguyên tắc cơ bản của công nghệ này là truyền tải thông tin tức thời thông qua hiện tượng vướng víu lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi hai hạt, như photon hoặc electron, vẫn kết nối hoặc "vướng víu" với nhau ngay cả khi ở khoảng cách rất xa. Trong máy tính lượng tử, các hạt đó là qubit (đơn vị cơ bản biểu thị thông tin lượng tử).

Tuy nhiên, trong thí nghiệm, không có vật chất nào thực sự di chuyển. Các hạt ánh sáng (dữ liệu) vẫn ở nguyên vị trí cũ trong khi cách nhau một khoảng cách hai mét. Do đó, sự dịch chuyển tức thời ở đây không giống với khái niệm truyền thống về việc di chuyển vật chất từ vị trí này sang vị trí khác.

Thay vào đó, sự vướng víu lượng tử cho phép hai máy tính "nhìn thấy" dữ liệu của nhau, chia sẻ thông tin đó ngay lập tức qua khoảng cách xa và hợp nhất tài nguyên.

Bước đột phá này sẽ mở đường cho điện toán lượng tử phân tán, nơi nhiều bộ xử lý lượng tử từ xa có thể được kết hợp thành một máy tính lượng tử thống nhất.

Điện toán lượng tử phân tán: Sức mạnh vượt trội

Điện toán lượng tử phân tán là một khái niệm quan trọng, hứa hẹn mang lại sức mạnh tính toán vượt trội. Máy tính lượng tử sử dụng qubit thay vì bit nhị phân (1 và 0) như máy tính tiêu chuẩn.

Qubit có thể tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc, cho phép lưu trữ một lượng thông tin vô hạn và xử lý dữ liệu theo cách hoàn toàn mới.

Dù chưa thể dịch chuyển tức thì một con người hay một vật thể, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi những chiếc máy tính lượng tử siêu mạnh mẽ đến mức khó tin (ảnh: Just_super/Getty Images).

Google đã từng chế tạo một siêu máy tính lượng tử có khả năng giải quyết các vấn đề mà máy tính thông thường phải mất hàng thập kỷ. Với điện toán lượng tử phân tán, sức mạnh này sẽ được nhân lên gấp bội.

Trong cấu hình phân tán, các bộ xử lý lượng tử riêng lẻ, dù ở xa nhau, vẫn có thể giao tiếp để giải quyết một "siêu vấn đề" bằng cách tập hợp tài nguyên của chúng.

Có thể hình dung điện toán lượng tử phân tán như một hình thức điện toán đám mây trong thế giới lượng tử. Bước đột phá này cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của internet lượng tử, thế hệ kết nối internet tiếp theo, cho phép trao đổi dữ liệu lượng tử.

Điều này hứa hẹn sẽ sớm mang đến những chiếc máy tính với sức mạnh tính toán khó tin, mở ra nhiều khả năng mới trong khoa học và công nghệ.