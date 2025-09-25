NASA giới thiệu những nhà du hành vũ trụ mới nhất

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố danh sách 10 phi hành gia mới nhất của mình.

Sự kiện công bố vào ngày 22/9 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nhóm phi hành gia này, được lựa chọn từ hơn 8.000 ứng viên, bao gồm các nhà khoa học, kỹ sư và phi công thử nghiệm xuất sắc.

10 phi hành gia mới nhất của NASA tạo dáng phía sau logo tại Trung tâm vũ trụ ở Houston vào thứ Hai (ảnh: NASA).

Điểm đáng chú ý là đây là lần đầu tiên một khóa phi hành gia mới của NASA có số lượng nữ giới nhiều hơn nam giới, với 6 nữ và 4 nam.

Trong số đó có một nhà địa chất từng làm việc trên tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity và một kỹ sư của SpaceX, người đã tham gia chuyến bay vào quỹ đạo do tỷ phú tài trợ, bao gồm cả chuyến đi bộ ngoài không gian tư nhân đầu tiên trên thế giới vào năm ngoái.

Quyền Giám đốc NASA, ông Sean Duffy, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm phi hành gia mới này trong việc thực hiện các mục tiêu thám hiểm đầy tham vọng của Mỹ.

"Các bạn là những người giỏi nhất và thông minh nhất của nước Mỹ, và chúng ta sẽ cần những người giỏi nhất và thông minh nhất của nước Mỹ bởi vì chúng ta có một kế hoạch thám hiểm táo bạo cho tương lai",ông Duffy phát biểu tại buổi lễ tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston.

Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ "chiến thắng" trong cuộc đua thứ hai để đưa người lên Mặt Trăng, đồng thời cảnh báo về sự cạnh tranh từ các quốc gia khác như Trung Quốc.

Lần đầu tiên, nhóm các nhà du hành vũ trụ mới được NASA tuyển chọn gồm nhiều nữ hơn nam (ảnh: NASA)

Chỉ có 370 người từng được NASA tuyển chọn làm phi hành gia kể từ năm 1959, biến nhóm này trở thành một tập thể ưu tú. Các thành viên mới sẽ trải qua hai năm đào tạo chuyên sâu trước khi đủ điều kiện bay vào vũ trụ, gia nhập cùng 41 phi hành gia Mỹ đang phục vụ.

Giám đốc điều hành bay của NASA, ông Norm Knight, ca ngợi sự "xuất sắc" của các ứng viên mới, bao gồm các phi công quân sự, một cựu giám đốc phóng tàu SpaceX và một bác sĩ y khoa.

Thiếu tá Không quân Adam Fuhrmann chia sẻ khoảnh khắc nhận được cuộc gọi mời gia nhập nhóm khi đang lái xe về nhà, phải dừng lại để "chắc chắn rằng tôi nghe rõ".

Thiếu tá Không quân Cameron Jones cũng vừa chuyển nhà xuyên quốc gia khi nhận tin vui. Trung tá Hải quân Erin Overcash, một phi công khác, bày tỏ sự ngạc nhiên: "Không đời nào. Ý tôi là, vâng, tất nhiên rồi. Nhưng kiểu như không đời nào". Bà tin rằng kinh nghiệm sống trên tàu giữa đại dương sẽ giúp ích cho các chuyến du hành vũ trụ.

Bà Anna Menon, người đã bay cùng tỷ phú Jared Isaacman trong chuyến bay SpaceX vào tháng 9 năm ngoái, là ứng viên đầu tiên của NASA đã bay lên quỹ đạo. Chồng bà, một cựu bác sĩ phẫu thuật trên chuyến bay của SpaceX, cũng được chọn trong khóa đào tạo cuối cùng của NASA, tạo nên một cặp đôi phi hành gia độc đáo.

Bà Lauren Edgar từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, từng làm việc với tàu thám hiểm Curiosity trên sao Hỏa và nhóm khoa học của chương trình Artemis, bày tỏ sự phấn khích: "Tôi rất vui mừng khi chính thức trở thành một phần của gia đình NASA".

Đây là khóa đào tạo phi hành gia thứ 24 của NASA, tiếp nối khóa trước đó vào năm 2021, và hứa hẹn sẽ mang đến những đóng góp quan trọng cho tương lai của ngành hàng không vũ trụ.