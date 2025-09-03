Liệu có sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 trên Trái Đất?

Liệu sẽ có “ngày tận thế” trên Trái Đất trong tương lai? (Ảnh minh họa: Getty).

Các nhà khoa học đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu đang diễn ra trên Trái Đất, với nguyên nhân chính đến từ hoạt động của con người.

Đây không phải là một sự kiện đột ngột mà là một quá trình kéo dài hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm, đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của sự sống trên hành tinh.

Lịch sử Trái Đất đã ghi nhận năm lần tuyệt chủng hàng loạt, mỗi lần đều xóa sổ một lượng lớn các loài. Lần gần nhất là vào cuối kỷ Phấn trắng, cách đây 65 triệu năm, khi một tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất, dẫn đến sự biến mất của 76% số loài, bao gồm cả khủng long.

Trước đó, các sự kiện tương tự đã xảy ra do hoạt động núi lửa, biến đổi khí hậu và thay đổi địa chất, gây ra những tổn thất nặng nề cho đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, lần tuyệt chủng thứ sáu này lại có một điểm khác biệt đáng lo ngại: nó được cho là do chính hoạt động của con người gây ra. Các nhà khoa học chỉ ra rằng việc khai thác tài nguyên quá mức, phá rừng, sử dụng nước và năng lượng lãng phí đã làm cạn kiệt nguồn sống, phá hủy môi trường sống tự nhiên và gây mất cân bằng hệ sinh thái.

Biến đổi khí hậu, một hệ quả trực tiếp từ hoạt động của con người, đang làm trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan, ô nhiễm không khí và thay đổi cách thức vận hành của hành tinh.

Tổ chức Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) cảnh báo rằng các loài đang tuyệt chủng với tốc độ nhanh gấp 1.000 đến 10.000 lần so với tốc độ tự nhiên nếu không có sự can thiệp của con người.

Nghiên cứu từ Đại học Stanford và Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) cũng khẳng định rằng con người đang xóa sổ không chỉ các loài riêng lẻ mà còn toàn bộ các nhánh sự sống, tức là các nhóm động vật có quan hệ họ hàng gần đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.

Gerardo Ceballos, nhà nghiên cứu cấp cao tại UNAM, nhấn mạnh: "Những gì chúng ta đang làm với cây sự sống sẽ gây ra rất nhiều đau khổ cho nhân loại."

Hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa

Để cứu vãn tương lai của Trái Đất và chính loài người, các chuyên gia kêu gọi hành động ngay lập tức. Việc kiểm soát tác động của con người lên biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, cần dành đất và nước cho công tác bảo tồn thay vì tiêu thụ quá mức, nhằm khôi phục sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện. "Thỏa thuận Paris", một hiệp ước quốc tế, tập trung vào việc giữ nhiệt độ toàn cầu dưới một mức nhất định thông qua các hành động giảm phát thải. Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal, được gần 200 quốc gia thông qua, hướng đến bảo tồn đất và nước, đồng thời khôi phục các hệ sinh thái bị tàn phá.

Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Giáo sư Paul Ehrlich từ Đại học Stanford nhận định: "Quy mô và sự tăng trưởng của dân số loài người, quy mô tiêu thụ sản phẩm ngày càng tăng, và thực tế là mức tiêu thụ rất bất bình đẳng đều là những phần cốt lõi của vấn đề.

Ý tưởng rằng bạn có thể để những điều đó tiếp tục diễn ra mà vẫn bảo tồn đa dạng sinh học là điên rồ. Nó giống như ngồi trên một cành cây và đồng thời cưa đứt cành cây đó".

Tương lai của Trái Đất và sự sống trên đó phụ thuộc vào những hành động quyết liệt và kịp thời của con người ngay từ bây giờ.