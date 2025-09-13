Kim loại bạc từ tài sản tích trữ đến nguyên liệu chiến lược

Mới đây, Bộ Nội vụ Mỹ đã đưa ra công bố dự thảo danh sách khoáng sản quan trọng năm 2025, kèm theo một báo cáo giới thiệu mô hình mới đánh giá tác động của các gián đoạn chuỗi cung ứng đến nền kinh tế Mỹ.

Trong bản dự thảo danh sách năm 2025 bao gồm 54 mặt hàng khoáng sản, phần lớn trong số đó được đưa vào dựa trên kết quả đánh giá tác động kinh tế, kali, silic, đồng, bạc, rheni và chì đã được khuyến nghị đưa vào danh sách.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc gây chú ý khi lần đầu tiên vượt mốc 42 USD/ounce kể từ năm 2010.

Trong bối cảnh thế giới chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, bạc ngày càng trở thành tâm điểm chú ý không chỉ ở khía cạnh đầu tư mà còn ở vai trò ứng dụng thực tiễn.

Với đặc tính dẫn điện, dẫn nhiệt vượt trội, kim loại quý này đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất pin mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử cho đến hạ tầng lưới điện thông minh.

“Chất xúc tác” của ngành công nghiệp xe điện

Trong hành trình hướng đến giao thông xanh, bạc được xem là một trong những vật liệu không thể thiếu để vận hành ô tô điện. Với khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất trong tất cả các kim loại, bạc đóng vai trò quan trọng trong nhiều bộ phận.

Tính dẫn điện và dẫn nhiệt của bạc trở thành vật liệu lý tưởng cho pin trong ngành công nghiệp ô tô (Ảnh: Getty Images).

Theo báo cáo của Silver Institute, trung bình một chiếc xe điện hiện nay sử dụng từ 25-50 gram bạc, cao hơn đáng kể so với xe hybrid hay xe truyền thống.

Điều này bắt nguồn từ việc ô tô điện đòi hỏi nhiều linh kiện điện tử hơn, đồng nghĩa với nhu cầu về bạc ngày càng tăng mạnh.

Ứng dụng của bạc không dừng lại ở hệ thống pin và mạch điện. Một số nhà sản xuất như Volkswagen, Hyundai còn phủ một lớp bạc mỏng lên kính chắn gió, giúp phản xạ nhiệt, giữ nhiệt độ bên trong xe ổn định và hỗ trợ tan băng nhanh vào mùa đông.

Những cải tiến này không chỉ nâng cao sự tiện nghi cho người dùng mà còn góp phần đảm bảo an toàn trong vận hành.

Investing News Network cho biết, khi doanh số xe điện toàn cầu dự kiến vượt 17 triệu chiếc vào năm 2025, nhu cầu bạc của ngành công nghiệp ô tô có thể chạm mốc 90 triệu ounce mỗi năm.

Ứng dụng trong năng lượng mặt trời

Trên mỗi tấm pin mặt trời, lượng bạc sử dụng vào khoảng 15-20 gram (khoảng 0,643 ounce) trên mỗi tấm.

Nguồn bạc được ứng dụng dưới dạng bột bạc (silver paste), in lên bề mặt tế bào quang điện để tạo các đường dẫn, thu thập và dẫn điện từ ánh sáng mặt trời một cách hiệu quả.

Bạc là thành phần quan trọng trong pin quang điện, thiết bị biến năng lượng mặt trời thành điện năng.

Từ việc thu ánh sáng mặt trời hiệu quả cho đến chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng, bạc không chỉ là kim loại quý mà còn là nguyên liệu chiến lược, hỗ trợ chuyển hướng sang các công nghệ thân thiện môi trường, yếu tố thiết yếu trong hành trình hướng tới phát triển xanh bền vững.

“Mạch máu” của thiết bị điện tử thông minh

Mực dẫn điện từ bạc được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử tiêu dùng, màn hình cảm ứng, thẻ RFID, pin mặt trời màng mỏng và các cảm biến y tế.

Đây là loại mực đặc biệt chứa hạt nano bạc, có khả năng dẫn điện khi được in lên nhiều loại bề mặt khác nhau như nhựa, thủy tinh, gốm, giấy hay vải.

Trong lĩnh vực mực dẫn điện, bạc vẫn giữ vai trò gần như tuyệt đối nhờ khả năng dẫn điện vượt trội so với các vật liệu khác như đồng hay carbon (Ảnh: Goldavenue).

Theo báo cáo của Mordor Intelligence (2024), bạc chiếm tới 77,86% thị phần mực dẫn điện toàn cầu, trở thành vật liệu không thể thay thế trong nhiều ứng dụng then chốt.