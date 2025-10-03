Kịch liệt tranh tài học sinh tự lập trình, chế tạo “cỗ máy thu bóng” (Video: Thanh Bình - Khánh Vi).

Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Hòa Lạc, Hà Nội), cuộc thi đấu robot của học sinh trung học trở thành điểm nhấn tại khu vực tầng 2.

Mỗi trận đấu diễn ra theo thể thức đối kháng, với 4 học sinh trong một đội tranh tài cùng đội đối thủ.

Trận đối kháng robot kịch tính giữa các đội học sinh trung học (Ảnh: Thanh Bình).

Hai thí sinh điều khiển robot, các thí sinh còn lại làm nhiệm vụ ném bóng vào rổ và xử lý tình huống.

Robot phải di chuyển, thu thập bóng trên sân và đưa vào khu vực quy định.

Khác với các bộ lắp ghép sẵn, robot trong cuộc thi bắt đầu từ một bộ chip cơ bản, dễ lập trình bằng phần mềm kéo thả trực quan, phù hợp với lứa tuổi trung học cơ sở.

Robot thân thiện môi trường do học sinh trung học lập trình, chế tạo (Ảnh: Thanh Bình).

Khung và cơ cấu vận hành được sáng tạo từ vật liệu tái chế quen thuộc như bìa cứng, nhựa, hộp giấy… vừa khuyến khích sáng tạo, vừa lan tỏa tinh thần “xanh”, thân thiện môi trường.

“Con thấy rất vui khi được tự tay lắp ráp và điều khiển robot, đồng thời giành chiến thắng bằng chính con robot mà chúng con tạo ra”, em Chu Lê Huy, học sinh lớp 7 Trường THCS Thạch Thất chia sẻ.

Em Chu Lê Huy (bên trái) cùng các thành viên trong nhóm (Ảnh: Thanh Bình).

Ban tổ chức nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của cuộc thi chính là hành trình học sinh quan sát, thử nghiệm, điều chỉnh robot và rèn luyện tinh thần làm việc nhóm.

Từ đó, các em cải thiện khả năng tư duy logic, sự kiên nhẫn và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học.

Những robot tự chế nhỏ bé hôm nay có thể trở thành bước khởi đầu, gieo mầm cho những kỹ sư công nghệ Việt Nam trong tương lai.

Video: Thanh Bình, Khánh Vi