Khoa học lý giải vì sao mệt mỏi sau kỳ nghỉ lễ không chỉ do lười biếng

Sự thay đổi giờ giấc trong kỳ nghỉ có thể ảnh hưởng đến năng lượng cơ thể (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, không ít người ghi nhận cảm giác mệt mỏi, uể oải khi quay trở lại nhịp làm việc thường nhật, dù trong thời gian nghỉ đã ngủ nhiều hơn hoặc dành thời gian thư giãn.

Hiện tượng này được lý giải là hệ quả của sự xáo trộn nhịp sinh học, thay đổi chu kỳ giấc ngủ và biến động nội tiết tố, kết hợp với các phản ứng tâm sinh lý, từ đó dẫn đến tình trạng suy giảm năng lượng và khó thích nghi khi quay lại nhịp sống thường ngày sau kỳ nghỉ.

Lệch nhịp sinh học sau kỳ nghỉ

Theo Medindia, trong những ngày nghỉ, nhiều người có xu hướng đi ngủ muộn hơn, ngủ nướng hoặc thay đổi giờ thức giấc trong nhiều ngày liên tiếp.

Sự thay đổi này có thể dẫn đến tình trạng lệch múi giờ xã hội (social jet lag), không đồng bộ giữa đồng hồ sinh học nội tại của cơ thể và lịch trình sinh hoạt, làm việc khi kỳ nghỉ kết thúc.

Khi quay trở lại làm việc, cơ thể phải thích nghi với thời gian biểu mới, trong khi các thói quen ngủ, thức đã bị điều chỉnh trong kỳ nghỉ.

Tình trạng lệch múi giờ xã hội có thể liên quan đến các biểu hiện như giảm khả năng tập trung, cảm giác mệt mỏi kéo dài, buồn ngủ vào ban ngày và trạng thái uể oải ngay cả khi thời lượng ngủ không thiếu.

Các hormone như melatonin (đóng vai trò điều hòa giấc ngủ) và cortisol (liên quan đến phản ứng thức tỉnh và duy trì năng lượng vào buổi sáng) vận hành theo nhịp sinh học của cơ thể.

Khi nhịp sinh học bị xáo trộn, quá trình tiết melatonin có thể diễn ra lệch pha, trong khi cortisol không tăng vào thời điểm cần thiết.

Sự mất đồng bộ này khiến cơ thể khó đạt được trạng thái phục hồi tối ưu, dẫn đến tình trạng ngủ đủ hoặc thậm chí ngủ nhiều nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, thiếu tỉnh táo.

Theo tạp chí Biology Insights, một yếu tố khác thường ít được chú ý là những thay đổi trong hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh khi kỳ nghỉ kết thúc.

Các trải nghiệm mới lạ, hoạt động giải trí và cảm giác hài lòng trong thời gian nghỉ có thể làm gia tăng mức dopamine, chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò trong điều hòa cảm xúc tích cực và động lực hành vi.

Khi kỳ nghỉ kết thúc, dopamine có thể suy giảm tương đối. Trạng thái này được một số nhà nghiên cứu gọi là "post-excitement crash" (sự sụt giảm sau cao trào hưng phấn), góp phần lý giải tình trạng tinh thần chùng xuống và cảm giác thiếu năng lượng khi con người quay lại guồng quay thường nhật.

Bên cạnh đó, nhiều người trải qua trạng thái uể oải, giảm hứng thú khi phải quay lại với trách nhiệm, lịch trình công việc và nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ.

Trong tâm lý học, hiện tượng này thường được gọi là "post - holiday blues", hội chứng buồn sau kỳ nghỉ lễ, phản ánh sự chuyển đổi đột ngột từ trạng thái thư giãn sang môi trường áp lực và kỷ luật cao hơn.

Những biểu hiện cảm xúc trên được xem là phản ứng thích nghi bình thường khi một giai đoạn thư giãn kết thúc và cơ thể cần thời gian điều chỉnh để quay lại nhịp sinh hoạt thường nhật.

Chìa khóa giảm mệt mỏi sau kỳ nghỉ

Các chuyên gia khuyến nghị việc tái lập thói quen sinh hoạt theo hướng từng bước, bao gồm giờ đi ngủ, thời điểm thức dậy, chế độ ăn và vận động có thể giúp cơ thể điều chỉnh lại nhịp sinh học, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi sau kỳ nghỉ.

Thay vì duy trì thói quen ngủ muộn hoặc thức khuya trong những ngày nghỉ, việc giữ lịch ngủ, thức gần với nhịp sinh hoạt thông thường sẽ hạn chế tình trạng lệch pha sinh học do thay đổi giờ giấc.

Bên cạnh đó, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, duy trì vận động mức độ nhẹ đến trung bình và xây dựng bữa ăn cân đối được xem là những yếu tố hỗ trợ điều hòa nội tiết và ổn định năng lượng.