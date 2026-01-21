Khoa học chỉ ra thông minh có thể là lý do khiến bạn độc thân lâu dài

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Zurich đã khảo sát hơn 17.000 người từ Vương quốc Anh và Đức để phục vụ cho nghiên cứu xã hội thú vị này.

Những người tham gia khảo sát bắt đầu từ độ tuổi 16 và chưa từng có kinh nghiệm trong các mối quan hệ tình cảm. Họ được khảo sát hàng năm cho đến khi 29 tuổi với các câu hỏi ghi nhận các đặc điểm, tính cách và yếu tố nhân khẩu học xã hội.

Phân tích cho thấy đàn ông, những người cảm thấy mình không hạnh phúc và người sống cùng cha mẹ cũng có xu hướng độc thân lâu hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện việc sống một mình có liên quan đến khả năng độc thân cao hơn, điều này cho thấy sống cùng bạn bè có thể tạo cơ hội tốt hơn khi tìm kiếm bạn đời.

Nghiên cứu đồng thời chỉ ra những người có khả năng độc thân lâu dài thường là những người có trình độ học vấn cao. Những người tham gia tập trung cho việc nâng cao trình độ học vấn, ưu tiên các mục tiêu nghề nghiệp hoặc phát triển cá nhân có nhiều khả năng trì hoãn các mối quan hệ tình cảm hơn.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Michael Krämer (Đại học Zurich) cho biết: “Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng cả các yếu tố xã hội như giáo dục, đặc điểm tâm lý, mức độ hạnh phúc hiện tại ở mỗi người đều giúp dự đoán về việc họ có khả năng bước vào một mối quan hệ lãng mạn hay không”.

Ở phần tiếp theo của nghiên cứu, các nhà khoa học điều tra mức độ hài lòng với cuộc sống, trạng thái cô đơn phát triển như thế nào ở những người độc thân lâu dài so với những người đã có bạn đời.

Nghiên cứu chỉ ra việc sống độc thân trong nhiều năm có thể ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc và sức khoẻ tinh thần (Ảnh minh hoạ: Getty).

Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng, những người trưởng thành trẻ tuổi - cả nam và nữ giới - vẫn độc thân trong thời gian dài có sự suy giảm lớn trong mức độ hài lòng với cuộc sống.

Những cảm giác này trở nên rõ rệt hơn kể từ tuổi 20 trở đi, đồng thời ghi nhận các triệu chứng trầm cảm gia tăng ở một số người. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần của họ được cải thiện ngay sau khi có những mối quan hệ tình cảm đầu tiên.

“Các phát hiện từ nghiên cứu cho thấy việc duy trì trạng thái độc thân trong một thời gian dài ở độ tuổi trưởng thành ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần ở những người trẻ”, Tiến sĩ Krämer nói.

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Strathclyde, Glasgow, Vương quốc Anh chỉ ra rằng, những người độc thân muốn có con thường chú ý đến các “đối tác” trông lớn tuổi hơn. Phát hiện này hoàn toàn ngược lại với quan niệm những người muốn có con sẽ bị thu hút bởi ngoại hình trẻ trung.

Nhóm nghiên cứu yêu cầu 149 nam giới và 151 nữ giới (độ tuổi trung bình 30-31 tuổi) đánh giá 50 bức ảnh chân dung của giới tính đối diện theo thang điểm từ “không hấp dẫn chút nào” đến “rất hấp dẫn”.

Các đối tượng trong bức ảnh có độ tuổi từ 19 đến 55. Sau đó, những người tham gia hoàn thành bảng câu hỏi về mong muốn có con.

Dựa trên kết quả thu được, các nhà nghiên cứu nhận thấy những bức ảnh chân dung trông lớn tuổi hơn có khả năng thu hút những người trưởng thành muốn có con hơn những gương mặt trẻ tuổi.

Điều đặc biệt, các chuyên gia phát hiện ra sự thu hút đối với những người trông lớn tuổi hơn không liên quan đến sự giàu có hay khả năng làm cha mẹ của họ.