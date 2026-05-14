Hà Nội đẩy mạnh triển khai "sandbox" giải quyết các bài toán lớn

Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai cơ chế “thử nghiệm có kiểm soát” (sandbox) đối với các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số.

Theo đó, Thủ đô ưu tiên khuyến khích thử nghiệm các công nghệ chiến lược và các giải pháp phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đặc biệt, việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cũng gắn với định hướng giải quyết các “bài toán lớn” và thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố.

Một sản phẩm drone "Make in Vietnam" (Ảnh: Thanh Bình).

Thành phố khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp công nghệ số chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia thử nghiệm có kiểm soát nhằm tận dụng cơ hội hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả triển khai cơ chế vào thực tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ này.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh, nhiều mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ mới xuất hiện nhưng chưa có quy định pháp lý đầy đủ, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được triển khai nhằm tạo không gian thử nghiệm an toàn cho doanh nghiệp, đồng thời giúp cơ quan quản lý có cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phù hợp.

Với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các tổ chức, doanh nghiệp được phép triển khai thử nghiệm đối với công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới mà pháp luật chưa có quy định hoặc có khác biệt với quy định hiện hành.

Việc thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện thực tế nhưng có giới hạn về phạm vi, thời gian, không gian nhằm bảo đảm kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai.

Cơ chế này giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để kiểm chứng hiệu quả công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, đánh giá khả năng thương mại hóa và rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường.