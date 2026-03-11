Hà Nội quyết liệt thực hiện Nghị quyết 57, tạo động lực chuyển đổi mới

Tự tạo áp lực để thúc đẩy chuyển đổi

Trong hơn 2 tháng đầu năm 2026, Thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, với tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ từ cấp Thành phố đến cơ sở.

Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57 năm 2026 (Kế hoạch 20) trước khi Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương được ban hành.

Việc triển khai sớm thể hiện tinh thần chủ động chuẩn bị từ sớm, bao gồm 20 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 138 nhiệm vụ cụ thể và 30 dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung thêm 65 nhiệm vụ mới về chuyển đổi số, hình thành tổng số 110 chỉ tiêu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh về Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Ảnh: VGP).

Các mục tiêu và giải pháp của Thành phố đã bao trùm và tương thích với Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Hà Nội tiếp tục nghiên cứu bổ sung phụ lục về đổi mới sáng tạo vào Kế hoạch nhằm bảo đảm sự đồng bộ và cân bằng giữa ba trụ cột gồm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tất cả nhiệm vụ đều đang được kiểm soát chặt chẽ về tiến độ.

Đến nay, toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch triển khai.

Nhiều nhiệm vụ có quy mô lớn, được thiết kế tạo tác động lan tỏa vùng như Trung tâm dữ liệu, Trung tâm tính toán thông minh, nền tảng trí tuệ nhân tạo, đầu tư nâng cấp hệ thống viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm. Các nền tảng này tạo tiền đề hình thành hạ tầng khoa học công nghệ hiện đại của vùng Thủ đô trong giai đoạn tới.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn người dân sử dụng robot giải đáp các thắc mắc về thủ tục hành chính (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thành phố đặt ra nhiều mục tiêu mang tính "tự tạo áp lực" để thúc đẩy chuyển đổi.

Trong khi Trung ương đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 14,5% GRDP, Hà Nội đặt mục tiêu 22% vào năm 2026 và tối thiểu 40% vào năm 2030.

Bên cạnh đó là các chỉ tiêu nâng cao chất lượng phục vụ như tối thiểu 50% thủ tục hành chính được tổ chức lại theo nhóm sự kiện, tối thiểu 60% hồ sơ được gợi ý dịch vụ liên quan, tối thiểu 80% doanh nghiệp mới thành lập được cung cấp gói thủ tục khởi sự trong 12 tháng đầu và ít nhất 50% doanh nghiệp đang hoạt động nhận được gợi ý chính sách hỗ trợ phù hợp.

Khối lượng công việc lớn cùng các mục tiêu cao đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố triển khai các giải pháp đột phá, đổi mới sáng tạo và tối ưu hiệu quả, đồng thời cần sự tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Vẻ đẹp của một Hà Nội hiện đại, sôi động nhìn từ trên cao (Ảnh:Hữu Nghị).

Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy duy trì họp định kỳ mỗi tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết. Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo họp hai tuần một lần, có giai đoạn họp mỗi tuần một lần. Việc điều phối được thực hiện đồng bộ giữa bốn trục Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ. Nhiệm vụ được phân rã theo tuần và kiểm đếm thường xuyên.

Thành phố ưu tiên hội nghị kết nối toàn hệ thống, giảm thời gian họp, tăng thời gian tổ chức thực hiện. Lần đầu tiên việc triển khai Nghị quyết 57 được kết nối trực tiếp tới cấp cơ sở xã phường, chuyển nghị quyết thành hệ thống vận hành thực tế.

Từ tháng 2 đến nay, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy và Tổ Thường trực đã tổ chức 4 cuộc họp và ban hành 4 thông báo kết luận để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan được yêu cầu siết chặt kỷ luật tiến độ, cập nhật đầy đủ minh chứng và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai.

Song song với Kế hoạch 20, Thành phố triển khai các nhiệm vụ do Trung ương giao trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57. Tính đến ngày 6/3, tổng số nhiệm vụ được giao là 258 nhiệm vụ, trong đó có 74 nhiệm vụ thường xuyên, 145 nhiệm vụ đã hoàn thành, 35 nhiệm vụ đang tiến hành đúng hạn và 4 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Nhìn chung, Thành phố đã nỗ lực bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ Trung ương chỉ đạo.

Hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng dài hạn

Hà Nội phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia xây dựng dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, trong đó dành riêng một chương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự thảo tập trung vào ba nhóm chính sách lớn gồm chính sách phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và phát triển khu công nghệ cao, đồng thời giao thẩm quyền cho HĐND hoặc UBND Thành phố quy định chi tiết một số nội dung nhằm bảo đảm tính chủ động và linh hoạt.

Các nội dung này cũng được nghiên cứu đưa vào quá trình xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Thành phố xác lập nhiều định hướng lớn như xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2045, phân cấp mạnh mẽ hơn cho Thủ đô, hình thành mô hình quản trị thông minh tích hợp, thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm và phát triển đồng bộ không gian vật lý với không gian số.

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND về quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ của Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý cho việc đặt hàng, tuyển chọn và tài trợ nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định mới.

Hình thành các hệ sinh thái nền tảng

UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số cùng các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Việc đưa vào vận hành các thiết chế này đánh dấu bước chuyển từ ban hành chính sách sang phát triển thị trường khoa học công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Một số dự án trọng tâm đã cơ bản thống nhất phương án triển khai, nổi bật là việc thiết lập chuỗi giá trị dữ liệu khép kín thông qua hệ sinh thái Trung tâm tính toán thông minh gồm năm cấu phần liên thông từ thu thập đến ứng dụng.

Thành phố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (Ảnh: BTC).

Dữ liệu nghiệp vụ được chuẩn hóa tại kho dữ liệu dùng chung, huấn luyện tại trung tâm tính toán thông minh, triển khai trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và mô phỏng trên bản sao số tích hợp.

Cụm dự án này không chỉ phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị mà còn tạo hệ sinh thái thúc đẩy kinh tế số và đổi mới sáng tạo của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội với 30% vốn xã hội hóa, liên kết với Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số để hình thành mô hình Nhà nước dẫn dắt, doanh nghiệp triển khai và thị trường hóa kết quả nghiên cứu.

Hà Nội cũng triển khai các mô hình kinh tế mới như kinh tế tóc bạc với dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng và hệ thống chuyển giao công nghệ của Đại học Y Hà Nội phục vụ khoảng 10.000 sinh viên.

Thành phố đồng thời thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa thông qua ứng dụng công nghệ 3D mapping tại nhiều di sản nhằm phát huy giá trị kinh tế của di sản Thủ đô.

Hơn 9.000 tỷ đồng để phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chiến lược chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đặt nền tảng cho định hướng chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Thành phố hình thành mô hình chuyển đổi số mẫu tại 126 xã phường và đầu tư trang thiết bị vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, Hà Nội đầu tư thiết bị phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 139 điểm hỗ trợ dịch vụ công số.

Không gian làm việc số dùng chung HanoiWork được thí điểm triển khai, hướng tới áp dụng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là trục tích hợp kết nối con người, quy trình và dữ liệu, hình thành phương thức làm việc số thống nhất.

Hà Nội ban hành cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài (Ảnh: Minh Nhật).

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính phát sinh nhiều hồ sơ theo hướng trực tuyến toàn trình, giúp tiết kiệm 1.652 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm.

Thành phố đã công bố 1.363 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm khoảng 65,8% tổng số thủ tục hành chính và đặt mục tiêu đạt 80% vào tháng 6/2026.

Thành phố bố trí 9.090,399 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng chi ngân sách.

Hà Nội ban hành cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài với chính sách hỗ trợ một lần tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng I cho chuyên gia được thu hút, thưởng cao cho bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước. Thành phố cũng xây dựng chương trình học bổng đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh theo chuẩn quốc tế.

Hà Nội triển khai đoàn công tác cấp cao tại Hoa Kỳ và Singapore nhằm thâm nhập sâu vào dòng chảy công nghệ toàn cầu thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ và tổ chức đào tạo hàng đầu.

Thành phố tập trung chuẩn bị nền tảng để đảm nhận vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị bán dẫn và trí tuệ nhân tạo toàn cầu, ưu tiên phát triển hạ tầng tính toán trí tuệ nhân tạo và hệ thống điều hành đô thị thông minh thời gian thực.

Trong nửa cuối quý I, Thành phố tiếp tục hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao và chuẩn bị công bố danh mục bài toán lớn nhằm huy động trí tuệ toàn xã hội tham gia giải quyết.