Hà Nội lập quỹ đầu tư mạo hiểm, tập trung 12 nhóm công nghệ trọng điểm

Tập trung vào 12 nhóm lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về Quy chế đầu tư của Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF).

Qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

"Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội” (Hanoi Venture Capital Fund - HVCF) là quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập và hoạt động theo mô hình hợp tác công tư dựa trên hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh (BCC), không có tư cách pháp nhân.

Một loại robot tuần tra (Ảnh: Mạnh Quân).

Quỹ được cấp vốn từ ngân sách địa phương, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, nhằm mục tiêu đầu tư vốn vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô.

Quỹ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ.

Vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 230 tỷ đồng. Trong đó vốn góp ban đầu từ ngân sách Thành phố là 110 tỷ đồng, tỷ lệ 47,82%.

Quỹ thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc đồng đầu tư cùng các quỹ khác thông qua mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp. Mỗi khoản đầu tư tối đa 5% tổng vốn quỹ, trừ trường hợp được Đại hội nhà đầu tư quyết định.

Quỹ tham gia vào 12 lĩnh vực đầu tư, bao gồm: Công nghệ số; Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu mới; Công nghệ chế tạo - tự động hoá; Công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon, ứng phó biến đổi khí hậu; Đô thị thông minh; Giáo dục thông minh; Y tế thông minh; Công nghệ y - sinh học tiên tiến; Công nghệ tài chính; Công nghệ cao trong nông nghiệp.

Quỹ có thời hạn hoạt động 10 năm. Sau 5 năm sẽ sơ kết, sau 10 năm tổng kết thí điểm để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định tiếp tục hay chấm dứt hoạt động.

Chấp nhận rủi ro

Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội hoạt động theo nguyên tắc thị trường theo mô hình hợp tác công tư dựa trên hợp đồng, phát huy vai trò dẫn dắt, tạo động lực của đầu tư công kết hợp với khuyến khích, phát huy các nguồn vốn từ khu vực tư nhân, khu vực đầu tư nước ngoài, các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế.

Quỹ chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn.

Doanh nghiệp nhận đầu tư phải đáp ứng nhiều tiêu chí như có khả năng tạo ra giá trị đột phá, giải quyết các vấn đề của thị trường, giải pháp chuyển đổi số có tiềm năng, triển vọng thương mại hóa, có phương án kinh doanh được đánh giá có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn đầu tư.

Quy trình đầu tư được thiết kế chặt chẽ, từ tìm kiếm cơ hội đầu tư, đánh giá và sàng lọc cơ hội đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định chính thức, xây dựng cấu trúc đầu tư và thương thảo hợp đồng tiếp nhận đầu tư, ký kết hợp đồng chính thức và giải ngân.

Đặc biệt, cơ chế theo dõi, kiểm soát rủi ro và thoái vốn được quy định cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro. Quỹ có thể thoái vốn thông qua chuyển nhượng vốn góp hoặc các hình thức phù hợp khác, với mục tiêu bảo toàn và gia tăng giá trị vốn đầu tư ban đầu.