Giải mã siêu đường ống giữa sa mạc Trung Đông giúp "vàng đen" chảy ra biển

Thời gian gần đây, thị trường năng lượng thế giới liên tục chao đảo khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, kéo theo gián đoạn tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng tại eo biển Hormuz. Đây là nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

“Nút thắt cổ chai” làm rung chuyển cả dòng chảy năng lượng

Hệ thống năng lượng hiện đại phụ thuộc đáng kể vào một số tuyến vận chuyển chiến lược, được gọi là “chokepoints” (nút thắt cổ chai).

Theo các phân tích của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), phần lớn dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên thế giới phải đi qua một số hành lang hẹp như eo biển Hormuz, kênh đào Suez hay eo biển Malacca.

Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu (Ảnh: StockTrek).

Việc tập trung lưu lượng lớn vào những điểm này khiến hệ thống năng lượng thế giới trở nên dễ tổn thương trước xung đột hoặc gián đoạn. Thực tế gần đây cho thấy mức độ phụ thuộc này lớn đến mức nào.

Theo Reuters, khi eo biển Hormuz bị gián đoạn, khoảng 19 triệu thùng dầu mỗi ngày bị ảnh hưởng, tạo ra cú sốc nguồn cung chưa từng có và đẩy giá năng lượng tăng mạnh trên toàn cầu.

Các nhà sản xuất buộc phải cắt giảm khai thác vì không thể vận chuyển dầu ra thị trường, trong khi kho chứa nhanh chóng đầy lên. Điều này cho thấy vận chuyển không chỉ là khâu cuối cùng mà là điều kiện sống còn của toàn bộ hệ thống khai thác dầu mỏ.

Các siêu đường ống vận chuyển dầu giữa sa mạc

Trong bối cảnh đó, một trong những hệ thống được nhắc đến nhiều nhất là đường ống Đông - Tây (East-West Pipeline) của Saudi Arabia.

Đường ống East-West Pipeline của Saudi Arabia (Ảnh: Oil&Gas).

East-West Pipeline được xây dựng từ đầu những năm 1980, trong bối cảnh chiến tranh Iran-Iraq khiến hoạt động vận tải dầu qua Vịnh Ba Tư bị đe dọa nghiêm trọng. Các tàu chở dầu liên tục đối mặt với nguy cơ tấn công, buộc Saudi Arabia phải tìm một giải pháp vận chuyển thay thế không phụ thuộc tuyến hàng hải này.

Chính trong hoàn cảnh đó, Saudi Arabia đã lựa chọn xây dựng một tuyến đường ống xuyên sa mạc, chuyển từ mô hình vận tải phụ thuộc địa lý sang hạ tầng vận chuyển chủ động.

Tuyến đường ống này kéo dài khoảng 1.200km, nối các mỏ dầu lớn ở miền Đông nước này với cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Với công suất thiết kế khoảng 5 triệu thùng/ngày, hệ thống cho phép vận chuyển dầu trực tiếp ra Biển Đỏ mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Tương tự Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng xây dựng hệ thống Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) - một tuyến vận chuyển dầu quan trọng giúp “bỏ qua” eo biển Hormuz.

Hệ thống Abu Dhabi Crude Oil Pipeline của UAE (Ảnh: Oil&Gas).

Đường ống này dài khoảng 370km, vận chuyển dầu từ các mỏ nội địa đến cảng Fujairah bên ngoài vịnh Ba Tư, với công suất khoảng 1,5-1,8 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, để hình thành một mạng lưới đường ống dầu khí quy mô lớn, đóng vai trò như lớp "hạ tầng dự phòng" nhằm đảm bảo tính liên tục của dòng chảy năng lượng khi các "nút thắt cổ chai" bị gián đoạn.

Trong đó có tuyến Iraq-Turkey Pipeline (ITP) dài gần 1.000km kết nối các mỏ dầu tại Kirkuk với cảng Ceyhan trên bờ Địa Trung Hải, cho phép Iraq đa dạng hóa hướng xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào Vịnh Ba Tư. Dòng chảy qua tuyến này từng bị ngừng từ năm 2023, và dù đã có thời điểm được khôi phục một phần trong năm 2025-2026, hoạt động vẫn thiếu ổn định.

Hệ thống SUMED của Ai Cập, với công suất khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, được thiết kế như một phương án thay thế cho kênh đào Suez, đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tình huống gián đoạn hàng hải.

Trạm trung chuyển dầu của đường ống dẫn dầu Eilat-Ashkelon tại Eilat, Israel (Ảnh: Getty).

Tuyến Eilat-Ashkelon của Israel kết nối trực tiếp Biển Đỏ với Địa Trung Hải, tạo thêm một hành lang vận chuyển xuyên khu vực.

Thách thức kỹ thuật

Theo IEA, các "siêu đường ống" này thường có đường kính từ 0.8-1.2m, được chế tạo từ thép hợp kim chịu áp suất cao.

Dầu thô được vận chuyển nhờ hệ thống trạm bơm đặt dọc tuyến, mỗi trạm cách nhau hàng chục đến hàng trăm ki lô mét để duy trì áp lực dòng chảy. Các hệ thống hiện đại còn tích hợp cảm biến theo thời gian thực để phát hiện rò rỉ và kiểm soát vận hành.

Hệ thống đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia (Ảnh: Middle East Online).

Các yếu tố như độ nhớt của dầu, ma sát với thành ống và sự thay đổi nhiệt độ môi trường đều ảnh hưởng đến hiệu suất vận chuyển. Vì vậy, hệ thống đường ống dẫn dầu phải được thiết kế với các trạm bơm, hệ thống gia nhiệt.

Ngoài ra, vật liệu chế tạo đường ống cũng đóng vai trò quan trọng khi các đường ống phải chịu được áp suất cao, ăn mòn hóa học và điều kiện môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ sa mạc hoặc độ ẩm cao.

Theo các phân tích chính sách năng lượng được đăng tải trên báo chí quốc tế, việc mở rộng mạng lưới đường ống dẫn dầu được coi là giải pháp dài hạn nhằm giảm rủi ro địa chính trị.

Thay vì chỉ bảo vệ tuyến hàng hải, các quốc gia đang chuyển sang xây dựng hạ tầng thay thế để đảm bảo dòng chảy năng lượng ổn định.

Một trong những đặc điểm quan trọng của hệ thống dầu khí là tính liên tục. Khi dầu không thể được vận chuyển ra khỏi mỏ, các nhà khai thác buộc phải giảm hoặc dừng sản xuất do hạn chế về lưu trữ.

Các tuyến ống dài hàng nghìn ki lô mét kết nối mỏ dầu với cảng xuất khẩu (Ảnh: Bloomberg).

Điều này đã được ghi nhận trong thực tế khi các tuyến vận chuyển bị gián đoạn, khiến sản lượng dầu tại nhiều quốc gia phải cắt giảm.

Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, sự gián đoạn dòng chảy còn tác động trực tiếp đến toàn bộ chuỗi cung ứng năng lượng.

Khi nguồn dầu không đến được nhà máy lọc dầu, các ngành công nghiệp và giao thông sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu. Điều này lý giải vì sao việc duy trì dòng chảy liên tục của dầu mỏ được xem là nguyên tắc cốt lõi của hệ thống năng lượng hiện đại.