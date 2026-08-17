Sự thật về sinh vật xuất hiện trong đêm tại Brazil gây xôn xao

Đoạn video khiến nhiều người xôn xao

Nhà quay phim người Brazil Flavia Tasso vô tình ghi lại hình ảnh một “quái vật bí ẩn” trong đêm khi đang ở tại một khách sạn ở vùng Pantanal, bang Mato Grosso do Sul, Brazil.

“Tôi bước ra khỏi phòng ở Pantanal chỉ để bắt sóng Wi-Fi và rồi tình cờ có được một cuộc gặp gỡ đầy thú vị”, Flavia Tasso chia sẻ về khoảnh khắc bắt gặp “quái vật” trong đêm.

“Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã ở rất gần nhau, cùng chia sẻ một không gian một cách bình thản, không vội vã. Khi tôi đứng dậy, con vật đã lùi ra xa, như một lời nhắc nhở rằng trong thế giới tự nhiên, khoảng cách là một phần của cuộc gặp gỡ”, cô chia sẻ thêm.

Đoạn video do Flavia Tasso ghi lại đã gây xôn xao dư luận (Video: Flavia Tasso).

Clip cho thấy một con vật có hình dáng giống chó, di chuyển bằng bốn chân cao và mảnh khảnh. Điểm nổi bật là đôi mắt đỏ rực. Con vật di chuyển chậm rãi trước khi quay lưng bỏ chạy khi phát hiện sự xuất hiện của con người.

Đoạn video nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là sản phẩm được tạo ra bằng công cụ AI, trong khi không ít người nhận định video đã được chỉnh sửa từ hình ảnh một con chó thông thường.

Tuy nhiên, con vật xuất hiện trong đoạn clip được xác định là một cá thể sói bờm, loài động vật bản địa Nam Mỹ được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá tình trạng bảo tồn.

Sói bờm - Loài động vật đặc biệt vừa giống sói vừa giống cáo

Sói bờm, tên khoa học Chrysocyon brachyurus, là một trong những loài động vật thuộc họ Chó (Canidae) lớn nhất tại khu vực Nam Mỹ. Chúng được tìm thấy ở Brazil, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador. Theo IUCN, loài động vật này đã tuyệt chủng tại Uruguay.

Sói bờm có vẻ ngoài vừa giống sói, vừa giống cáo (Ảnh: Vinícius Rodrigues de Souza).

Điểm nổi bật của sói bờm là bộ lông rậm màu đỏ, tai và mõm nhọn khiến chúng giống như cáo. Ngoài ra, cơ thể to lớn lại khiến loài động vật này cũng có phần giống với sói. Tuy nhiên, sói bờm lại không phải loài sói, cáo, hay chó, mà là loài duy nhất trong chi Chrysocyon.

Sói bờm là loài chó hoang lớn nhất tại Nam Mỹ, với chiều dài cơ thể khi trưởng thành đạt 115 cm, nặng từ 20 đến 30 kg, một vài trường hợp có thể lớn hơn. Không có sự khác biệt về hình thể giữa sói bờm đực và cái.

Đặc điểm dễ nhận dạng nhất của sói bờm chính là bốn chân rất dài và thẳng, giúp loài động vật này có thể chạy nhanh và di chuyển dễ dàng trong các vùng đồng cỏ cao.

Dọc phía sau cổ và vai của sói bờm có một dải lông màu đen dài, dựng lên như chiếc bờm. Đây chính là đặc điểm tạo nên tên gọi của loài động vật này.

Sói bờm sống trên các vùng đồng cỏ và thảo nguyên rộng lớn ở khu vực Nam Mỹ, đặc biệt yêu thích những khu vực có thảm cỏ cao.

Phần lông xù phía sau cổ giống như chiếc bờm đã tạo nên tên gọi của loài động vật này (Ảnh: Jonathan Wilkins).

Dù là loài động vật thuộc họ Chó, sói bờm là loài ăn tạp. Chúng thường săn các loài động vật cỡ nhỏ và trung bình để ăn thịt, bao gồm các loài động vật gặm nhấm, chim, bò sát, côn trùng…

Tuy nhiên, thức ăn yêu thích của sói bờm là quả táo sói, một loại quả trông giống như cà chua. Các nhà khoa học xác định loại quả này chiếm từ 40 đến 90% khẩu phần ăn của sói bờm. Trong một số trường hợp thiếu thốn thức ăn, sói bờm có thể ăn cả xác chết của các loài động vật khác.

Loài động vật sống đơn độc và chung thủy

Khác với hầu hết các loài động vật thuộc họ Chó có kích thước lớn (như sói xám, chó hoang châu Phi…), sói bờm không hợp thành bầy đàn, mà sống và săn mồi đơn độc.

Một cá thể sói bờm đực thường chia sẻ lãnh thổ với một con cái và gắn bó với nhau suốt một thời gian dài. Dù vậy, chúng vẫn sống và săn mồi độc lập và chỉ ghép đôi vào mùa sinh sản.

Sói bờm cái thường sinh từ 2 đến 5 sói bờm non mỗi lứa. Cá thể cái sẽ chịu trách nhiệm nuôi và chăm sóc con non. Sói bờm đực đôi khi cũng có thể góp phần trong quá trình chăm con non, nhưng rất hiếm gặp.

Sói bờm có nguy hiểm với con người hay không?

Dù có thân hình to lớn, sói bờm là loài nhút nhát và thường bỏ chạy khi bị kinh động, do vậy chúng không phải là mối đe dọa của con người.

Ngược lại, con người chính là mối đe dọa của sói bờm vì tình trạng săn bắt quá mức, hoạt động khai thác lâm sản, làm nông nghiệp… làm suy giảm số lượng sói bờm ngoài tự nhiên.

Dù thân hình to lớn, sói bờm không gây nguy hiểm cho con người (Video: VagabondWay).

IUCN ước tính hiện có khoảng 17.000 cá thể sói bờm trưởng thành, trong đó phân bố nhiều nhất tại Brazil. Tuy nhiên, số lượng cá thể sói bờm đang bị sụt giảm vì mất môi trường sống và tình trạng săn bắt vẫn chưa được kiểm soát.

IUCN xếp sói bờm vào nhóm động vật “Sắp bị đe dọa”, dù chưa đến mức nguy cấp nhưng vẫn có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong khi đó, chính phủ Brazil xếp sói bờm vào nhóm động vật “Dễ bị tổn thương”, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao ngoài tự nhiên trong tương lai trung hạn nếu các yếu tố đe dọa không được cải thiện.