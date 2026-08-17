Lời khuyên cho những ai đựng cà phê trong bình giữ nhiệt

Mang một bình cà phê đi làm vào buổi sáng rồi nhâm nhi đến tận chiều là thói quen của không ít người. Bình giữ nhiệt vừa tiện lợi, vừa giúp đồ uống duy trì nhiệt độ trong nhiều giờ.

Tuy nhiên, theo TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học, khi sử dụng bình giữ nhiệt để chứa cà phê, người dùng cần quan tâm đến cả vật liệu của bình, nhiệt độ, thời gian lưu trữ và thành phần của đồ uống.

Chú ý bề mặt bình giữ nhiệt

Cà phê có tính axit nhẹ do chứa nhiều hợp chất hữu cơ. Vì vậy, xét về mặt hóa học, khi một dung dịch có tính axit tiếp xúc với kim loại, khả năng tương tác phụ thuộc rất lớn vào bản chất vật liệu, chất lượng bề mặt, nhiệt độ và thời gian tiếp xúc.

TS Vũ Thị Tần, chuyên gia hóa học (Ảnh: Mạnh Quân).

TS Vũ Thị Tần cho rằng không nên hiểu đơn giản rằng cứ đổ cà phê vào bình giữ nhiệt là kim loại sẽ lập tức bị ăn mòn hay giải phóng chất độc.

Với bình sử dụng inox đạt chất lượng, bề mặt vật liệu có lớp bảo vệ giúp tăng khả năng chống ăn mòn trong điều kiện sử dụng thông thường.

Vấn đề đáng lưu ý hơn là những chiếc bình không rõ nguồn gốc, vật liệu không bảo đảm hoặc phần lõi bên trong đã xuống cấp, trầy xước, hoen gỉ sau thời gian dài sử dụng.

Nhiệt độ cao và thời gian tiếp xúc kéo dài cũng là những yếu tố có thể thúc đẩy các quá trình hóa học xảy ra nhanh hơn.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên tiếp tục sử dụng những chiếc bình có dấu hiệu bong tróc, gỉ sét hoặc hư hỏng rõ rệt ở bề mặt tiếp xúc trực tiếp với đồ uống.

Vì sao cà phê để lâu thường có vị khác?

Không ít người nhận thấy cà phê vừa pha có mùi thơm dễ chịu nhưng sau vài giờ trong bình giữ nhiệt lại trở nên đắng hoặc có hương vị khác ban đầu.

Sau khi uống cà phê, bình nên được vệ sinh sớm thay vì để cặn thức uống qua đêm (Ảnh: Getty).

Theo TS Tần, cà phê là một hệ hỗn hợp phức tạp gồm nhiều hợp chất tạo hương, dầu và các chất dễ biến đổi. Sau khi pha, những phản ứng hóa học vẫn có thể tiếp tục diễn ra.

Nhiệt độ càng cao và thời gian bảo quản càng dài, sự biến đổi của một số hợp chất trong cà phê càng có thể làm hương vị thay đổi.

Bình giữ nhiệt giúp làm chậm quá trình nguội nhưng không có nghĩa thức uống bên trong sẽ giữ nguyên trạng thái như thời điểm vừa pha.

Vì vậy, thay vì pha một lượng lớn cà phê nóng và giữ trong bình từ sáng tới tối, người dùng nên pha lượng vừa đủ và sử dụng trong thời gian hợp lý để đảm bảo chất lượng đồ uống.

Cần lưu ý với cà phê sữa

Nếu cà phê đen chủ yếu đặt ra vấn đề về chất lượng và hương vị khi lưu trữ lâu, cà phê có thêm sữa lại cần chú ý nhiều hơn tới an toàn thực phẩm.

Theo TS Tần, sữa chứa protein, chất béo và nhiều thành phần dinh dưỡng. Khi được pha vào cà phê, hỗn hợp trở thành môi trường phức tạp hơn so với cà phê đen.

Đặc biệt, bình giữ nhiệt không phải thiết bị tiệt trùng. Việc thức uống còn nóng khi được cho vào bình cũng không đồng nghĩa nó sẽ vô trùng trong suốt nhiều giờ sau đó.

Nếu nhiệt độ giảm dần tới khoảng thuận lợi cho vi sinh vật phát triển và thức uống bị lưu giữ quá lâu, nguy cơ mất an toàn thực phẩm sẽ tăng lên.

Do đó, TS Tần lưu ý các loại cà phê pha sữa không nên được coi là thức uống có thể tùy ý để trong bình cả ngày chỉ vì bình vẫn giữ được độ ấm.

Sử dụng bình giữ nhiệt thế nào?

Theo chuyên gia, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, vật liệu đạt tiêu chuẩn sử dụng với thực phẩm. Người dùng cũng cần thường xuyên kiểm tra phần ruột bình, nắp và gioăng cao su.

Sau khi uống cà phê, bình nên được vệ sinh sớm thay vì để cặn thức uống qua đêm. Những vị trí như ren nắp và gioăng cao su dễ lưu lại cặn cà phê nhưng thường bị bỏ qua khi rửa.

Bình sau khi vệ sinh cần được để khô hoàn toàn trước khi đóng nắp nhằm hạn chế mùi và sự phát triển của vi sinh vật.

Với những đồ uống có thành phần dễ hỏng như sữa, việc kiểm soát thời gian và nhiệt độ càng quan trọng. Ưu tiên uống cà phê trong khoảng 2-4 giờ nếu muốn giữ hương vị tốt.