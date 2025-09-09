Giải mã bí ẩn của Tam giác quỷ Bermuda

Tiến sĩ Simon Boxall, nhà hải dương học tại Đại học Southampton (Anh), nhận định vùng biển này ở Đại Tây Dương từ lâu là tâm điểm của nhiều suy đoán siêu nhiên, thực chất chịu ảnh hưởng bởi những hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt.

Khu vực được gọi là Tam giác Bermuda, đôi khi được gọi là Tam giác quỷ, là nơi diễn ra nhiều bí ẩn đau thương và những lời đồn đoán về hiện tượng siêu nhiên trong hơn 500 năm qua (Ảnh: Getty Images).

Tiến sỹ Boxall cho rằng những "con sóng lớn" nuốt chửng người cao khoảng 30 mét hình thành từ sự kết hợp của các cơn bão trong khu vực đã nhấn chìm tàu thuyền và xóa sạch bằng chứng bằng sức mạnh tuyệt đối của chúng.

"Có những cơn bão ở phía nam và phía bắc, chúng kết hợp với nhau", Tiến sĩ Boxall giải thích, "và nếu có thêm những cơn bão khác từ Florida, đó có thể là một đợt sóng dữ dội có khả năng làm chết người. Thay vì một con sóng 10 mét, bạn sẽ có một con sóng 20 mét. Nếu ba hệ thống sóng khác nhau kết hợp lại, bạn có thể có một con sóng cao 30 mét".

Để chứng minh quan điểm này, Tiến sỹ Boxall và nhóm nghiên cứu của ông đã tái hiện lại xác tàu USS Cyclops, một tàu sân bay đã mất tích khi đang đi qua vùng được gọi là Tam giác Quỷ vào năm 1918, khiến toàn bộ 309 hành khách thiệt mạng mà không để lại dấu vết.

"Nếu bạn có thể tưởng tượng một con sóng dữ với đỉnh ở hai đầu, thì chẳng có gì bên dưới thuyền cả, nên nó sẽ gãy làm đôi. Và khi điều đó xảy ra, con tàu có thể chìm trong vòng hai đến ba phút", ông khẳng định.

Trong thí nghiệm tái hiện “sóng độc”, những bức tường nước dựng đứng nâng đỡ con tàu ở cả mạn trái và đuôi tàu mạnh đến mức đáy tàu lơ lửng trên không.

Tiến sỹ Boxall khẳng định rằng áp lực đó tác động lên con tàu đã khiến nó bị sụp đổ và chìm nhanh chóng.

Ông cho rằng sóng thần có thể là nguyên nhân dẫn tới khoảng 20 vụ máy bay mất tích khi bay qua khu vực, trong đó có cả phi vụ huấn luyện của Hải quân Mỹ năm 1945, khi một máy bay ném bom cùng chiếc cứu hộ được điều động sau đó đều biến mất.

Hàng chục tàu thuyền và máy bay đã biến mất khỏi vùng biển Đại Tây Dương khi cố gắng đi qua Tam giác quỷ Bermuda (Ảnh: stock.adobe.com).

Tam giác quỷ Bermuda là tên gọi không chính thức của vùng biển nằm giữa Bermuda, Puerto Rico và Miami, vốn gắn liền với vô số đồn đoán kể từ chuyến hải trình của Christopher Columbus vượt Đại Tây Dương.

Năm 1492, trong nhật ký, Columbus ghi rằng ông cùng thủy thủ đoàn nhìn thấy “những ánh sáng nhảy múa kỳ lạ trên đường chân trời”, đồng thời phát hiện hiện tượng la bàn lệch hướng bất thường.

Theo ghi nhận, đã có hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xảy ra tại khu vực này. Đáng chú ý, năm 1970, phi công Bruce Gernon khẳng định mình từng thoát chết trong một trải nghiệm siêu nhiên.

Ông điều khiển chiếc Beechcraft Bonanza từ Bahamas sang Florida và bất ngờ đi vào một màn sương mù lạ. Gernon kể lại, máy bay dường như xuyên qua một “hố sâu trên bầu trời” ngay phía trên vùng biển bí ẩn ấy.