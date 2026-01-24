Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 137/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực KH&CN. Quyết định này được ban hành ngày 19/1.

Theo Quyết định này, bí mật nhà nước độ Tuyệt mật bao gồm các thông tin liên quan đến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt hoặc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh và có ý nghĩa quyết định đối với khả năng tác chiến, phòng thủ đất nước.

Các nội dung này bao gồm chương trình, thuyết minh, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp, kết quả và sản phẩm; báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ; cùng toàn bộ văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, phê duyệt, triển khai và đánh giá hiệu quả, tác động của nhiệm vụ, chương trình.

Bí mật nhà nước độ Tối mật bao gồm các thông tin về nhiệm vụ hoặc chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt có tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, ngoại trừ những nội dung đã được xếp vào độ Tuyệt mật.

Các loại tài liệu thuộc nhóm này cũng bao gồm chương trình, thuyết minh, các loại báo cáo, sản phẩm; hồ sơ thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ; cùng những văn bản liên quan đến quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá nhiệm vụ.

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Ảnh: Bộ KH&CN).

Bí mật nhà nước độ Mật được xác định với phạm vi rộng, bao gồm báo cáo, tờ trình và các văn bản xin ý kiến về chủ trương, chính sách mới liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ quốc phòng, an ninh; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Bên cạnh đó, danh mục này còn bao gồm các thông tin về nhiệm vụ, chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành và địa phương có nội dung liên quan tới quốc phòng, an ninh; chủ quyền lãnh thổ; nhân quyền; tôn giáo, dân tộc; cũng như những lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc.

Các loại tài liệu trong nhóm này trải dài từ chương trình, báo cáo, kết quả, sản phẩm; đến báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ và các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, triển khai, đánh giá nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực sáng chế phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, các thông tin thuộc diện Mật gồm tờ khai đăng ký sáng chế, bản mô tả, bản tóm tắt sáng chế; văn bằng bảo hộ sáng chế; và các văn bản trao đổi trong quá trình thẩm định đơn hoặc thẩm định nội dung kỹ thuật liên quan đến văn bằng bảo hộ.

Đối với lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, danh mục bí mật nhà nước độ Mật bao gồm văn bản xin ý kiến chấp thuận chủ trương xây dựng cơ sở hạt nhân; thuyết minh, bản vẽ thiết kế và hồ sơ dự toán các hạng mục hệ thống bảo đảm an ninh cơ sở hạt nhân.

Bên cạnh đó còn có kế hoạch bảo đảm an ninh cơ sở hạt nhân; kế hoạch bảo đảm an ninh đối với nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ nhóm 1 trong quá trình giao nhận, vận chuyển, sử dụng, lưu giữ; các kế hoạch, phương án và báo cáo kết quả ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và sự cố phóng xạ xuyên biên giới, số liệu quan trắc phóng xạ; cùng các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác quốc tế về nhiên liệu và vật liệu hạt nhân.

Ngoài ra, bí mật nhà nước độ Mật còn bao gồm văn bản về phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh; các trao đổi giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về xử lý nhiễu có hại tần số; các đề án và văn bản liên quan đến xác định khu vực tần số phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn của Việt Nam.

Thiết kế kỹ thuật của mạng viễn thông dùng riêng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước; tần số, hô hiệu, quy ước liên lạc của Mạng điện báo Hệ đặc biệt; và thiết kế kỹ thuật của các công trình viễn thông quan trọng liên quan an ninh quốc gia cũng thuộc phạm vi này.

Quyết định số 137/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 19/1, đồng thời thay thế Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cùng khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Việc ban hành danh mục mới góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường an toàn, an ninh thông tin trong các lĩnh vực then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.