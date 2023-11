WHO đặt câu hỏi về bệnh viêm phổi bí ẩn đang gia tăng ở Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu Trung Quốc cung cấp "thông tin chi tiết" về một căn bệnh hô hấp mà nhiều trẻ em ở miền Bắc nước này đang mắc phải. WHO yêu cầu được biết "thông tin dịch tễ học và lâm sàng bổ sung" sau khi có các báo cáo về "bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân".

Tờ báo Bưu điện buổi sáng Nam Hoa đưa tin tình trạng gia tăng số trẻ em nhập viện đã làm các bệnh viện và phòng cấp cứu chật cứng. Các bệnh viện ở miền Bắc Trung Quốc bị quá tải do quá nhiều trẻ em đến khám, chữa bệnh.

Trẻ em cùng bố mẹ ở khu vực chờ của bệnh nhân ngoại trú tại một bệnh viện nhi ở Bắc Kinh, ngày 23/11/2023 (Ảnh: Getty Images).

WHO cho biết chính quyền Trung Quốc nhận định sự tăng đột ngột các ca bệnh này là do "dỡ bỏ hạn chế phòng ngừa Covid-19 và chu kỳ trở lại của các mầm bệnh cũ như influenza, viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma (một dạng nhiễm trùng thông thường trẻ em dễ bị), virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19).

Tờ Bưu điện buổi sáng Nam Hoa cho biết không có mầm bệnh mới hay bất thường nào trong số các ca bệnh hiện nay.

Những ký ức về đợt bùng phát Covid-19

Các chuyên gia y tế nói rằng một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh lây lan nhiều hơn là lạm dụng kháng sinh dẫn đến kháng thuốc điều trị viêm phổi do mycoplasma.

Vi khuẩn mycoplasma thường gây nhiễm trùng nhẹ ở đường hô hấp, nhưng đôi khi nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng hơn và người bệnh phải được điều trị tại bệnh viện. Giữ vệ sinh sạch sẽ là biện pháp chính để phòng ngừa lây lan vi khuẩn này.

WHO khuyến nghị những người đang sinh sống, làm việc ở Trung Quốc tuân thủ chặt chẽ các bước phòng ngừa để giảm bớt nguy cơ nhiễm bệnh, trong đó có việc tiêm phòng, giữ khoảng cách với người ốm, ở nhà khi bị ốm, làm xét nghiệm và điều trị khi cần thiết, đeo khẩu trang đúng lúc và đúng cách, đảm bảo nơi sinh hoạt thông thoáng và thường xuyên rửa tay.

Theo Insinder