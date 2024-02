Vệ tinh mất kiểm soát nặng 2,3 tấn sẽ rơi xuống Trái Đất vào rạng sáng mai

Vệ tinh có tên gọi ERS-2 thuộc sở hữu của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ rơi trở lại Trái Đất vào tuần này, gần 30 năm sau khi nó được phóng lên không gian.

Ngày 3/2 vừa qua, ESA cho biết vệ tinh đang ở độ cao khoảng 300km so với mực nước biển và tiếp tục rơi hơn 10km mỗi ngày. Tuy nhiên, tốc độ rơi của vệ tinh sẽ tăng lên nhanh chóng khi đến gần bầu khí quyển.

Các nhà khoa học dự đoán ERS-2 sẽ rơi xuống mặt đất vào khoảng 20h53 theo giờ GMT ngày 21/2 (tức là khoảng 3h53 sáng 22/2 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, thời gian này có thể không chính xác tuyệt đối.

Vệ tinh ERS-2 của ESA nhiều khả năng sẽ rơi xuống Trái Đất vào rạng sáng 22/2 (Ảnh: ESA).

Đại diện ESA cho biết ERS-2 sẽ rơi tự do xuống Trái Đất vì vệ tinh này đã ngừng hoạt động và không còn khả năng kiểm soát. Thứ duy nhất tác động đến quá trình quay trở lại mặt đất của vệ tinh này chính là lực cản của khí quyển.

Vệ tinh ERS-2 được dự đoán sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh khi còn cách mặt đất khoảng 80km, phần lớn các mảnh vỡ đó sẽ bị bốc cháy và biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, một số mảnh vỡ được dự đoán vẫn sẽ rơi xuống mặt đất.

Các nhà khoa học hiện vẫn chưa rõ các mảnh vỡ của vệ tinh nặng gần 2,3 tấn này sẽ rơi xuống đâu, nhưng theo NASA, sẽ có tỷ lệ khoảng 1/2.500 khả năng mảnh vỡ của vệ tinh sẽ rơi xuống khu vực có con người sinh sống. Mặc dù xác suất này là rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra.

Tuy nhiên, theo ESA, khả năng một cá nhân nào đó bị thương do rác vũ trụ mỗi năm là 1/100 tỷ, nghĩa là thấp hơn khoảng 1,5 triệu lần so với nguy cơ bị thiệt mạng do một vụ tai nạn tại nhà.

"Mặc dù chúng tôi có thể dự báo việc vệ tinh quay trở lại Trái đất trong vòng vài ngày, nhưng không thể dự đoán chính xác thời gian và địa điểm cuối cùng mà vệ tinh sẽ rơi xuống mặt đất", ESA cho biết trong một thông cáo đưa ra.

"Trong quá trình quay trở lại Trái Đất, vệ tinh sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh, phần lớn trong số đó sẽ bị bốc cháy. Rủi ro liên quan đến việc vệ tinh rơi xuống mặt đất là rất thấp", ESA cho biết thêm.

ERS-2 là vệ tinh quan sát Trái Đất được ESA phóng lên quỹ đạo vào ngày 21/4/1995. Đây là loại vệ tinh tinh vi và hiện đại nhất được phát triển vào thời điểm đó.

Cùng với vệ tinh song sinh ERS-1, vệ tinh này đã thu thập các dữ liệu có giá trị về các chỏm cực, đại dương, bề mặt của Trái Đất, đồng thời quan sát các thảm họa thiên nhiên như bão, lũ lụt, động đất… tại các vùng sâu, vùng xa.

"Vệ tinh ERS-2 đã giúp chúng ta có những hiểu biết mới về Trái Đất, tính chất hóa học của bầu khí quyển, đại dương và tác động của hoạt động con người đối với môi trường sống", Mirko Albani, người đứng đầu Chương trình Di sản Không gian của ESA, chia sẻ về vệ tinh ERS-2.

Vào năm 2011, ESA đã chấm dứt hoạt động của vệ tinh ERS-2 và quyết định đưa vệ tinh này trở lại Trái Đất, thay vì để nó hòa cùng những đám rác vũ trụ quanh hành tinh xanh. Từ ngày 7/8/2011, vệ tinh ERS-2 đã thực hiện các chuyến bay quanh Trái Đất để đốt cháy phần nhiên liệu còn lại, giúp vệ tinh giảm độ cao và di chuyển tiến sát gần địa cầu.

Theo RT/UL