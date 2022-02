Tưởng như an toàn dưới hồ nước, linh dương bị sư tử bắt gọn

Tưởng như an toàn dưới hồ nước, linh dương bị sư tử trừng phạt thích đáng

Một video cho thấy sự tàn khốc của tự nhiên, khi một linh dương đang thản nhiên nằm giữa một hồ nước nông, thì bị tấn công rồi hạ gục trong chớp mắt. Điều đáng nói là kẻ săn mồi không phải cá sấu, mà lại là một con sư tử.

Theo lời kể của Stefan Reynders, một khách du lịch tại Khu bảo tồn quốc gia Kruger (Nam Phi), cũng là người quay lại đoạn video trên, con linh dương xấu số bị một bầy linh cẩu rượt đuổi, khiến nó phải bỏ chạy xuống hồ nước.

Do cấu trúc cơ thể gồm chân ngắn, đầu lại ở dưới thấp, nên linh cẩu không có lợi thế ở những vùng ngập nước. Chúng bỏ cuộc sau một hồi cố gắng, và chứng kiến con mồi có vẻ không muốn rời bỏ nơi trú ẩn của mình.

Tưởng như đây sẽ là một pha thoát chết đáng kinh ngạc của linh dương, thì bất chợt một con sư tử không biết từ đâu đã xuất hiện. Nó lập tức bị thu hút bởi con linh dương đang tận hưởng giây phút thư giãn ngắn ngủi của mình dưới hồ và tiến đến.

Linh dương cũng nhìn thấy sư tử, nhưng dường như đã vô cùng tự tin về địa điểm trú ẩn của mình. Nó không hề có động thái muốn bỏ chạy, cho dù kẻ địch đã tiến đến rất gần.

Chỉ trong giây lát, sư tử đột ngột tăng tốc lao xuống hồ nước, khiến linh dương vội vã quay đầu thì đã không kịp trở tay. Rốt cuộc chỉ bằng hai cú bật nhảy, sư tử đã tóm gọn con mồi chủ quan, ngoạm cổ nó và lôi lên bờ. Đây có lẽ là một trong những bữa ăn dễ dàng nhất của sư tử.

Cũng có thể thấy rằng mặc dù thuộc họ Mèo, nhưng sư tử không hề sợ nước như nhiều người vẫn nhầm tưởng, dù đây không phải môi trường đi săn ưa thích của chúng.

Đụng độ sư tử luôn là nỗi khiếp sợ của linh dương.

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, bằng cách sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng.

Trong tự nhiên, giống như các loài thuộc họ Mèo khác, chúng là những thú săn mồi siêu hạng và là động vật ăn thịt đầu bảng, chủ chốt nhờ quần thể con mồi dồi dào. Khả năng đi săn theo bầy đàn của sư tử cũng giúp chúng tăng tỷ lệ thành công khi săn bắt các loài thú lớn và nguy hiểm.

Dù có kích thước lớn nhưng sư tử có thể chạy rất nhanh, nhất là sư tử cái. Sư tử có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h mặc dù chúng chỉ có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn. Sư tử cũng biết bơi và trèo cây nhưng tỏ ra khá vụng. Nhiều video từng ghi lại cảnh sư tử trèo lên cây để đánh cắp mồi của báo hoa mai, hay bơi qua sông để theo dấu các bầy thú ăn cỏ, cũng như đi tìm lãnh thổ cho mình.

Dù có nhiều lợi thế trong sinh tồn, song các quần thể sư tử ở châu Phi đã bị sụt giảm khoảng 43% từ những năm đầu thập niên 1990. Mặc dù nguyên nhân của sự suy giảm chưa được làm rõ một cách đầy đủ, nhưng đánh mất môi trường sống và xung đột với con người là những nguyên nhân lớn nhất.