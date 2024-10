Thế giới động vật: Chó hoang mất mạng vì dám thách thức "chúa sơn lâm"

Chó hoang mất mạng trong chớp mắt vì vô tình xuất hiện trước mặt hổ

Đoạn clip được ghi lại bên trong Vườn quốc gia Ranthambore, Ấn Độ, cho thấy khoảnh khắc một con chó hoang đang đi lang thang mà không hề nhận ra sự hiện diện của một con hổ đang nằm nghỉ ven đường.

Chó hoang mất mạng trong chớp mắt vì vô tình xuất hiện trước mặt hổ (Video: Big Cats Adventure).

Khi thấy chó, hổ choàng tỉnh dậy. Lúc này, thay vì tìm cách bỏ chạy thật nhanh, chó hoang lại sủa vang để đe dọa hổ, nhưng nỗ lực này vô tác dụng. "Chúa sơn lâm" đã thể hiện sức mạnh vượt trội, dễ dàng đoạt mạng chó chỉ trong chớp mắt trước khi tha xác con vật xấu số đi nơi khác để thưởng thức.

Rắn hổ chúa dài 4m được tìm thấy bên ngoài trường học

Một con rắn hổ chúa cỡ lớn, với chiều dài lên đến 4m, đã được tìm thấy bên ngoài một trường tiểu học tại thị trấn Paralakhemundi, bang Odisha, Ấn Độ.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy con rắn cỡ lớn nằm ẩn nấp bên trong cống thoát nước phía trước cổng trường. Có vẻ như con vật vừa thưởng thức bữa ăn no nê và đang nằm nghỉ để tiêu hóa con mồi.

Rắn hổ chúa dài 4m được tìm thấy bên ngoài trường học (Video: NDTV).

Người dân đã gọi điện cho lực lượng cứu hộ để nhờ giúp đỡ. Các chuyên gia bắt rắn đã có mặt tại hiện trường và mất khoảng nửa giờ để khống chế và bắt giữ con rắn độc.

Đoạn video do các nhân chứng ghi lại cho thấy người dân hiếu kỳ đã tập trung rất đông để xem các chuyên gia bắt rắn xử lý con vật. Một chuyên gia trong nhóm thậm chí đã trêu đùa con rắn độc, bất chấp việc nó ngóc cao đầu đầy đe dọa và thể hiện thái độ hung dữ.

Con rắn hổ chúa sau đó được các chuyên gia thả tự do trong rừng, cách xa khu vực người dân sinh sống.

Rắn hổ chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, với chiều dài có thể lên đến hơn 5m. Đây là loài rắn chuyên ăn thịt các loài rắn khác, giúp hạn chế số lượng rắn trong khu vực mà nó sinh sống.

Cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ được tái hiện ngoài đời thực

"Rùa và thỏ" là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của Ê-dốp (Aesop), nhà kể chuyện ngụ ngôn người Hy Lạp cổ đại. Trong câu chuyện này, rùa - loài vật nổi tiếng chậm chạp - đã giành chiến thắng trước thỏ trong cuộc thi chạy nhờ sự chăm chỉ và cần cù.

Cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ được tái hiện ngoài đời thực (Video: Weibo).

Một cuộc thi chạy tương tự đã được tái hiện tại vườn thú ở Trung Quốc, khi một chú rùa và thỏ được mang ra so tài trên đường chạy.

Kết quả cuối cùng khiến nhiều người bất ngờ khi nội dung của câu chuyện ngụ ngôn đã được tái hiện ngoài đời thực. Theo đó, chú rùa chăm chỉ đã tập trung hết mình để chạy về đích, trong khi thỏ dường như không hề để tâm đến cuộc đua nên cuối cùng phải nhận thất bại.

Báo hoa mai vào làng, người dân vẫn kéo nhau ra xem bất chấp nguy hiểm

Một con báo hoa mai trưởng thành đã đi lạc vào ngôi làng tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khiến dân làng xôn xao. Con vật đi lang thang trên đường để tìm lối thoát, nhưng dường như đường phố đông đúc khiến con báo bối rối và không thể tìm được đường ra khỏi ngôi làng này.

Báo hoa mai vào làng, người dân vẫn kéo nhau ra xem bất chấp nguy hiểm (Video: QQ).

Các nhân chứng cho biết con báo này đã chạy đến từ một ngọn đồi ở gần làng. Nhiều người dân trong làng đã kéo nhau ra xem, quay phim và chụp ảnh con vật, bất chấp việc con báo có thể bị kích động và lao đến tấn công.

Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết con báo thể hiện thái độ bình thản dù có đông người vây quanh. Con vật không thể hiện thái độ hung dữ, chỉ đi quanh làng và nằm xuống nghỉ ngơi phía trước một cửa hàng.

Các nhân viên kiểm lâm đã được gọi đến hiện trường để khống chế con vật. Con báo sau đó đã bị bắn thuốc mê để bắt giữ. Cơ quan chức năng cho biết con báo sẽ được khám sức khỏe trước khi trả lại môi trường sống tự nhiên.

Hổ thể hiện sức mạnh ấn tượng khi dễ dàng hạ gục trâu rừng to lớn

Đoạn clip được một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Bandipur, Ấn Độ, cho thấy một con hổ Bengal đực lao vào giữa đàn trâu rừng để săn mồi. Chỉ bằng một cú cắn mạnh vào cổ, hổ đã nhanh chóng hạ gục con trâu rừng cỡ lớn. Tuy nhiên, "chúa sơn lâm" vẫn không dễ dàng thưởng thức thành quả chuyến đi săn của mình.

Hổ thể hiện sức mạnh ấn tượng khi dễ dàng hạ gục trâu rừng to lớn (Video: Twitter).

Theo đó, khi thấy đồng loại bị hổ tấn công, những thành viên khác trong đàn trâu rừng đã lao đến, liều lĩnh mạng sống dùng sừng phản công kẻ săn mồi để giải cứu cho đồng loại.

Hổ đã cố gắng xua đuổi đàn trâu rừng để giữ lấy con mồi, nhưng sự chênh lệch về số lượng đã buộc kẻ đi săn phải chấp nhận rút lui.

Hành động quay trở lại dũng cảm chiến đấu với hổ của đàn trâu rừng khiến nhiều người chứng kiến phải bất ngờ, khi thông thường trâu rừng sẽ tìm thấy bỏ chạy, tránh xa kẻ đi săn hung dữ.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực giải cứu của đàn trâu rừng, con trâu xấu số vẫn bị chết sau nhát cắn chí mạng của hổ. Các nhân chứng cho biết hổ chỉ tạm thời rút lui, chờ cho đàn trâu rừng rời đi mới quay trở lại và bắt đầu thưởng thức thành quả của chuyến đi săn.

Đoạn clip cho thấy sức mạnh đầy ấn tượng của hổ khi có thể dễ dàng hạ gục con mồi to lớn chỉ sau một cú cắn.

Linh dương bất cẩn đi về phía đàn sư tử đang mai phục

Đoạn clip được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy những con sư tử cái đang đi dạo thì bất ngờ phát hiện 4 con linh dương đang tiến về phía mình, chúng lập tức nằm sát xuống đất để mai phục.

Những con linh dương vẫn thản nhiên tiến tới trước vì dường như chúng không thấy đàn sư tử đang ẩn nấp ngay giữa đường.

Linh dương bất cẩn đi về phía đàn sư tử đang mai phục (Video: Kruger).

Khi tiến đến gần vị trí đàn sư tử đang mai phục giữa đường, những con linh dương mới giật mình dừng lại. Dường như đến thời điểm này chúng mới nhận ra sự hiện diện của đàn sư tử. Chúng tìm đường quay lại, nhưng tất cả đã quá muộn.

Một con sư tử cái khác đã ẩn nấp sẵn từ bên trong bụi rậm ven đường lao ra tấn công con mồi. Những con linh dương hốt hoảng bỏ chạy, nhưng một trong số đó đã không kịp tẩu thoát và bị sư tử tóm gọn.

Những con sư tử mai phục từ xa cũng nhanh chóng lao đến hỗ trợ đồng loại kết liễu mạng sống của linh dương xấu số, trước khi cùng nhau thưởng thức bữa ăn.

Bật cười trước hình ảnh vẹt mào lắc lư theo điệu nhạc

Đoạn clip được ghi lại tại một công viên ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, cho thấy chú vẹt mào lắc lư và chuyển động theo điệu nhạc, như thể đang khiêu vũ, khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.

Bật cười trước hình ảnh vẹt mào lắc lư theo điệu nhạc (Video: Douyin).

Sư tử con tập leo núi dưới sự giám sát của mẹ

Đoạn clip về khoảnh khắc đáng yêu trong thế giới tự nhiên được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy một nhóm sư tử con đang xếp hàng để thay nhau leo xuống một vách đá.

Sư tử con tập leo núi dưới sự giám sát của mẹ (Video: Kruger).

Đây là hành động giúp những con sư tử non vừa chơi đùa, vừa học khả năng leo trèo và tập luyện thể lực. Đáng chú ý, những con non này chơi đùa dưới sự giám sát chặt chẽ của sư tử mẹ, giúp chúng được đảm bảo an toàn.

Sư tử cái thường có một số hành vi hợp tác trong việc chăm sóc con. Những sư tử cái trong cùng một đàn thường sinh con gần như cùng thời điểm và chúng có xu hướng nuôi con chung, cho phép các sư tử con bú sữa từ bất kỳ con cái nào đang cho con bú trong đàn.

Sư tử cái trong đàn cùng nhau bảo vệ các sư tử con khỏi các mối đe dọa, bao gồm cả sư tử đực lạ có thể tìm cách giết sư tử con.

Mặc dù có sự hợp tác, sư tử cái vẫn thường ưu tiên con của mình trước. Trong thời kỳ khan hiếm thức ăn, chúng có thể từ chối cho sư tử non của con cái khác bú sữa.

Chó làm hỏng TV vì quá hào hứng với cảnh trên phim

Chú chó dường như quá hào hứng và nhập tâm với những gì đang diễn ra của bộ phim đến mức làm hỏng TV của chủ.

Chó làm hỏng TV vì quá hào hứng với cảnh trên phim (Video: Instagram).

Trâu rừng phản ứng nhanh, thoát chết may mắn trước hàm cá sấu

Mọi hoạt động trong thế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn những điều nguy hiểm có thể dẫn đến mất mạng. Ngay cả hành động uống nước, các loài động vật cũng có nguy cơ trở thành con mồi của cá sấu.

Trâu rừng phản ứng nhanh, thoát chết may mắn trước hàm cá sấu (Video: Kruger).

Đoạn clip được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger, Nam Phi, cho thấy đàn trâu rừng đang uống nước bên sông thì bất ngờ bị một con cá sấu ẩn nấp từ dưới nước lao lên tấn công.

Trâu rừng may mắn đã phản ứng cực nhanh, giúp tránh được cú táp chết chóc của cá sấu. Những con trâu khác trong đàn khi chứng kiến sự việc xảy ra đã lập tức bỏ chạy, tránh xa khỏi mặt nước để không trở thành mục tiêu để cá sấu nhắm đến.