Tàu thám hiểm sao Mộc bỏ lỡ chuyến bay lịch sử do thời tiết xấu

Tên lửa Ariane 5 sẽ cùng cabin tàu vũ trụ hình nón ở phần mũi sẽ ở lại bệ phóng ở Kourou, Guiana, Pháp, trong ít nhất một ngày nữa (Ảnh: ESA/CNES).

Buổi phóng tên lửa thuộc sứ mệnh JUICE của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) dự kiến diễn ra tối 13/4 (theo giờ Việt Nam) đã bị hoãn do thời tiết xấu xảy ra tại khu vực sân bay vũ trụ Kourou, Guiana, Pháp.

"Thời tiết tại khu vực phóng tên lửa đã không đáp ứng nhu cầu của chúng tôi", ông Stéphane Israël, CEO của Arianespace - công ty phóng vệ tinh có trụ sở tại Pháp, viết trên Twitter.

Trước buổi phóng khoảng 10 phút, bộ phận quan sát ghi nhận gió mạnh xuất hiện trên cao và rủi ro xảy ra sấm sét. Đây được cho là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của sứ mệnh. Do đó, để đảm bảo an toàn, chuyến bay đã được tạm dừng.

"Đó là một phần của quá trình phóng. Để cất cánh, bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông số đều ổn định", ông Stéphane Israël cho biết thêm.

Do sự phức tạp của quỹ đạo chuyến bay, tên lửa Ariane 5 được sử dụng trong sứ mệnh nhiều khả năng sẽ phải thực hiện toàn bộ quá trình cất cánh chỉ trong 1 giây. Đây cũng sẽ là chuyến bay cuối cùng của Ariane 5, sau hơn 30 năm phục vụ.

Được biết, chuyến bay sẽ được lùi lại ít nhất 1 ngày, với lịch dự kiến là vào tối ngày 14/4.

Tên lửa Ariane 5 sẽ phải phóng lên không trung trong khoảng thời chưa đến 1 giây (Ảnh: ESA).

JUICE là sứ mệnh đầu tiên của châu Âu dành cho hệ thống Sao Mộc, nhằm mục đích khám phá 3 mặt trăng chính của hành tinh khí khổng lồ này, bao gồm: Ganymede , Callisto và Europa.

Được biết, tàu vũ trụ sẽ mất 8 năm để đến đích. Trong hành trình này có bao gồm các chuyến bay bổ sung tại Sao Kim và Trái đất.

Mục tiêu khoa học chính của sứ mệnh JUICE là mặt trăng mang tên Ganymede của Sao Mộc. Đây cũng chính là mặt trăng lớn nhất của Hệ Mặt Trời.

Theo ESA, tàu JUICE sẽ hoạt động trong một môi trường khắc nghiệt với mức bức xạ cao, tạo thành bởi sự kết hợp giữa từ trường cực mạnh của Sao Mộc và các hạt tích điện phát ra từ hành tinh và mặt trăng núi lửa gần nó.

Do ảnh hưởng của bức xạ, những nhà thiết kế tàu vũ trụ đã phải giấu phần lớn các thiết bị điện tử quan trọng bên trong 2 hầm lót chì. Về cơ bản, nó giống như một boong-ke hạt nhân thu nhỏ, được đặt trên tàu.

Để tránh tàu JUICE trở thành một mảnh rác không gian mất kiểm soát, ESA có kế hoạch sẽ hạ cánh tàu xuống bề mặt của mặt trăng Ganymede khi nó hoàn thành xong công việc của mình.

Nếu sứ mệnh diễn ra thuận lợi, đây sẽ là cột mốc mới của nhân loại, với việc một tàu vũ trụ lần đầu tiên di chuyển xung quanh một mặt trăng không phải của Trái Đất.