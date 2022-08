Sư tử được mệnh danh là "chúa tể đồng cỏ", hay "chúa tể muôn loài" vì sự uy nghiêm và sức mạnh vượt trội của chúng. Ngay cả trong tình huống bất lợi, sư tử vẫn luôn ở vị thế của kẻ thống trị, khiến cho các loài động vật khác phải khiếp sợ.

Một đoạn video kịch tính ghi lại màn đụng độ giữa con sư tử đực và bầy linh cẩu hung dữ đã chứng minh điều này.

Sư tử một mình chống chọi bầy linh cẩu hung dữ

Sự việc được ghi nhận tại khu bảo tồn Maasai Mara, Kenya (Nam Phi), khi có không dưới 20 con linh cẩu cùng nhau bao vây sư tử và phát ra những tiếng kêu đầy đe dọa.

Bất chấp sự chênh lệch về kích thước, những con linh cẩu liều lĩnh áp sát sư tử, với hy vọng sẽ khuất phục được kẻ địch với chiến lược "bầy đàn". Chúng liên tục vờn quanh để khiến sư tử mất sức, rồi bất ngờ tấn công. Một số thậm chí đã cắn vào đuôi và mặt của sư tử.

Tuy nhiên, con sư tử đực không dễ bị khuất phục. Nó đáp trả lại mọi đòn tấn công, và thành công hạ gục một con linh cẩu ngay trước sự chứng kiến của bầy thú dữ đang vây quanh, khiến chúng bỏ chạy tan tác.

Song, những con linh cẩu không bỏ cuộc. Trong lúc sư tử mải mê với con mồi của mình, chúng một lần nữa chớp thời cơ để lao vào cắn xé điên cuồng. Lần này, sư tử dính nhiều vết thương, và tỏ ra vô cùng đau đớn.

Dẫu vậy, con thú kiêu hãnh vẫn đứng vững và dễ dàng quật ngã bất kỳ kẻ địch nào dám tới quá gần. Sự mạnh mẽ và kiên cường của sư tử khiến những người quan sát bất ngờ, vì họ không nghĩ nó có thể chống lại cùng lúc nhiều kẻ địch tới vậy.

Cuộc chiến giữa con sư tử đơn độc và bầy linh cẩu dần đi tới hồi kết. Những kẻ liều lĩnh dần bỏ cuộc, không còn dám quấy rối "nhà vua", còn sư tử thì thản nhiên thưởng thức "chiến lợi phẩm" của mình.

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã, bằng cách sống trong các nhóm cá thể có liên quan với con cái của chúng.

Mặc dù cả sư tử đực và cái đều có thể bảo vệ đàn trước những kẻ xâm nhập, nhưng sư tử đực thích hợp hơn cho mục đích này nhờ vào cấu trúc cơ thể dường như sinh ra là để chiến đấu, khi chúng có cơ bắp mạnh mẽ hơn, kích thước cơ thể lớn hơn, nặng cân hơn.

Bờm của sư tử đực cũng là sự tiến hóa để phù hợp với những cuộc giao tranh. Đây giống như những "tấm khiên", giúp cản lại những cú cắn và cào có thể rất nguy hiểm cho tính mạng.

Một số cá thể (thường là sư tử đực) có xu hướng tách khỏi bầy đàn, di chuyển xung quanh một cách rời rạc để tìm kiếm lãnh thổ của riêng chúng. Mặc dù là "kẻ bị cô lập", song những con sư tử này lại thường cực kỳ thiện chiến và hung dữ, do thường xuyên xung đột với những bầy sư tử tại vùng biên lãnh thổ nơi chúng chiếm giữ.

Chúng sẵn sàng làm mọi thứ để sinh tồn, và cũng là những con sư tử khó bị hạ gục nhất trên thảo nguyên. Video trên là minh chứng cho thấy ngay cả khi bị áp đảo bởi những con thú săn mồi hung dữ, sư tử vẫn sống sót, và thậm chí còn lấy mạng được kẻ địch.