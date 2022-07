Theo hãng tin TASS (Nga), sự việc xảy ra tại giải đấu cờ vua mở rộng Moscow, nơi robot đánh cờ đã có màn thi đấu trình diễn, đối đầu cùng lúc với 3 đối thủ nhỏ tuổi. Đây là một cỗ máy với "bộ não" máy tính để phân tích các nước cờ và một cánh tay robot để có thể di chuyển các quân cờ trên bàn cờ vua.

Video từ camera giám sát ghi lại cho thấy sau khi cánh tay robot di chuyển quân cờ, nó đã kẹp luôn vào ngón tay của cậu bé đang đặt trên bàn cờ. Cậu bé hét lên đau đớn và lập tức 4 người trưởng thành ở gần đó đã nhanh chóng chạy đến để giải cứu cậu bé.

Robot đánh cờ bẻ gãy tay đối thủ nhí khi đang so tài (Video: Twitter).

Nạn nhân là kỳ thủ 7 tuổi có tên Christopher, một trong 30 kỳ thủ nổi tiếng nhất trong độ tuổi dưới 9 tại Nga. Christopher bị gãy một ngón tay sau vụ việc, được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để bó bột. Cậu bé không hoảng loạn sau khi tai nạn xảy ra và vẫn tiếp tục thi đấu trong ngày tiếp theo của giải đấu.

"Robot đã làm gãy một ngón tay của cậu bé, đây là điều tồi tệ", Sergey Lazarev, Chủ tịch hiệp hội cờ vua Moscow, cho biết. "Robot này đã được đưa đến giải đấu để thi đấu biểu diễn. Nó đã từng được trưng bày ở nhiều nơi trong một thời gian dài mà không có vấn đề gì xảy ra".

"Có những quy định về an toàn và có vẻ như cậu bé đã vi phạm các quy định đó", Sergey Smagin, Phó chủ tịch Hiệp hội Cờ vua Nga, cho biết. "Sau khi robot thực hiện nước đi, cậu bé không biết rằng cần phải chờ đợi rồi mới thực hiện lượt đi của mình, nên đã tiến hành nước đi quá vội vã, khiến robot nhận diện sai và nắm lấy ngón tay của cậu bé. Đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến robot đánh cờ này".

Sergey Smagin khẳng định rằng vụ tai nạn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên và robot đánh cờ này an toàn cho con người. Smagin cho rằng những người thiết kế robot cần phải bổ sung thêm các tính năng an toàn để ngăn chặn tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai.

Dù nguyên do của vụ tai nạn được xác định từ lỗi của kỳ thủ nhí vì không tuân thủ các quy tắc an toàn, vụ việc cũng khiến dư luận tại Nga xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi robot hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ em hoặc người già yếu.

"Dù vì lỗi của ai thì rõ ràng một cậu bé đã bị thương bởi robot, điều này cho thấy robot thiếu đi các tính năng an toàn. Sẽ thế nào nếu trong tương lai xuất hiện những loại robot nhằm mục đích gây hại cho con người, thay vì phục vụ đời sống?", một cư dân mạng bình luận về vụ việc trên VKontakte, mạng xã hội lớn nhất tại Nga.

Trên thực tế, với việc robot được áp dụng ngày càng nhiều trong cuộc sống hiện đại, đã từng có không ít vụ tai nạn, thậm chí dẫn đến chết người, liên quan đến robot.

Trong một nghiên cứu được tạp chí khoa học Popular Science công bố năm 2015, tính riêng tại Mỹ, mỗi năm có ít nhất một người bị thiệt mạng vì liên quan đến robot, bao gồm cả robot công nghiệp được trang bị trong nhà xưởng. Còn theo Cơ quan Quản lý an toàn Lao động Hoa Kỳ, kể từ năm 2000, hầu hết những vụ tai nạn lao động liên quan đến robot đều khiến nạn nhân tử vong.

Robert Williams, một công nhân người Mỹ, được xem là trường hợp tử vong đầu tiên trên thế giới liên quan đến robot, khi bị cánh tay robot trên dây chuyền sản xuất xe ô tô tại một nhà máy của hãng xe Ford ở bang Michigan đè chết vào năm 1979.

Năm 2015, một cánh tay robot tại nhà máy của hãng xe Volkswagen ở Đức cũng đã giết chết một công nhân 22 tuổi khi cánh tay nay nắm lấy và đè nạn nhân vào một tấm kim loại.

Tuy nhiên, phần lớn những vụ tai nạn liên quan đến robot chủ yếu thuộc về lỗi của con người hoặc do sự thiếu hiểu biết của con người về các quy trình vận hành, quy tắc an toàn của robot. Do vậy, cần phải thật cẩn trọng khi xung quanh xuất hiện robot, ngay cả khi đó chỉ là robot để chơi cờ.

Theo TG/Lab