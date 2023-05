Phát minh công nghệ mới có thể lọc 99% hóa chất vĩnh cửu ra khỏi nước

Các nhà khoa học đang tìm ra những cách mới để xử lý hóa chất vĩnh cửu. (Ảnh: Gorodenkoff / Adobe).

Do khói bụi trong không khí, nước mưa đã nhanh chóng trở nên không an toàn để ăn uống nữa. Và một số "hóa chất vĩnh cửu" (những hóa chất không phân hủy trong môi trường) cũng tiếp tục tăng đến mức không an toàn trên khắp thế giới.

Trước tình hình đó, các nhà khoa học đang khẩn trương tìm giải pháp. Mới đây, một phương pháp xử lý hóa chất vĩnh cửu đã được tìm ra nhằm loại bỏ những chất độc này.

Thường được biết đến với tên khoa học là nhóm hóa chất tổng hợp gồm perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl, viết tắt là PFAS, hóa chất vĩnh cửu là một nhóm gồm hàng nghìn hóa chất tổng hợp được sử dụng trong gần như tất cả mọi thứ con người chế tạo ra.

Vì thế, gần như không thể tránh khỏi việc chúng xâm nhập vào nguồn nước, đất, không khí và thậm chí cả trong máu. Mặc dù chúng không thực sự tồn tại mãi mãi, nhưng tên gọi đó được đặt cho chúng bởi vì chúng gần như không phân hủy và nhiều vô tận.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra những mối liên hệ rõ ràng giữa các hóa chất này với một số vấn đề sức khỏe, trong đó có huyết áp cao và bất thường trong sinh sản. Do đó, các nhà khoa học nhận thấy cần phải tìm ra cách xử lý, loại bỏ hóa chất vĩnh cửu ra khỏi nguồn nước, và một công nghệ mới ra đời có thể làm được việc này.

Phương pháp xử lý này do các nhà nghiên cứu ở Trường đại học British Columbia, Mỹ, tìm ra. Cách hoạt động của nó là dùng một vật liệu có nguồn gốc silica có khả năng hút đến 99% các hóa chất vĩnh cửu tìm thấy trong nước. Sau đó, các hóa chất vĩnh cửu được tách ra khỏi vật liệu này và như vậy chúng ta có thể sử dụng lại vật liệu này cho các lần sau. Qua nghiên cứu, phương pháp này vô cùng hiệu quả.

Nhóm nghiên cứu dự định trong những tháng tới đây sẽ thí nghiệm để tìm ra khả năng lọc tối ưu của vật liệu này. Họ hy vọng các thí nghiệm sẽ mất 6 tháng để hoàn thành. Nếu thành công, họ sẽ đưa ra phương pháp xử lý vĩnh viễn để giữ cho các chất độc không vượt quá tầm kiểm soát.

Hy vọng rằng cùng với các phương án xử lý khác, chẳng hạn như giải pháp từ tính loại bỏ các hóa chất vĩnh cửu, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có thể giải quyết được vấn đề nhức nhối này. Báo cáo nghiên cứu phát minh nói trên được đăng trên Tạp chí Chemosphere.