Nhìn lại cuộc đời "ông hoàng vật lý" Stephen Hawking

Dấu ấn khiến ông trở thành "ngôi sao" toàn cầu là khi hoàn thiện và xuất bản cuốn sách Lược sử Thời gian - A Brief History of Time. Tuyệt tác này đã bán được 10 triệu bản, dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau, nằm trong Sách Kỷ lục Guinness vì đã 237 tuần (tương đương 4,5 năm) liên tiếp đứng đầu danh sách Sách Bán Chạy Nhất do tờ Sunday Times bình chọn.