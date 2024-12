Nguy cơ tiềm ẩn từ 6-Benzylaminopurine: Làm sao nhận biết giá đỗ an toàn?

Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi lựa chọn thực phẩm (Ảnh minh họa).

Cơ quan chức năng vừa phát hiện gần 3.000 tấn giá đỗ được ủ bằng hóa chất cấm đang lưu hành trên thị trường, làm dấy lên mối lo ngại về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo, các cơ sở sản xuất này đã sử dụng chất 6-Benzylaminopurine (BAP) để ngâm giá, tạo ra sản phẩm có hình thức đẹp, mập mạp nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết: "Chất 6-Benzylaminopurine là một chất kích thích sinh trưởng, được phép dùng trong nông nghiệp nhưng không được phép sử dụng trong thực phẩm".

Theo đó, việc tiêu thụ giá đỗ có chứa hóa chất này có thể gây rối loạn phát triển tế bào, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, và thậm chí gây dị tật ở thai nhi, vị chuyên gia cho biết.

Đáng chú ý, chất này có tính chất khó rửa sạch, kể cả khi rửa nhiều lần với nước thông thường. Vì vậy, nguy cơ dư lượng tồn dư trong giá đỗ là rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

PGS.TS Thịnh gợi ý một số cách phân biệt giá đỗ sạch và giá đỗ chứa hóa chất như sau: Giá đỗ sạch thường có thân mảnh, màu vàng nhạt, và rễ dài. Trong khi đó, giá đỗ ngâm hóa chất có thân mập mạp, trắng sáng, không rễ hoặc rễ rất ngắn.

6-Benzylaminopurine (BAP) là chất kích thích sinh trưởng cây trồng có hại cho sức khỏe (Ảnh minh họa).

Cần lưu ý rằng, giá đỗ sạch có mùi tự nhiên, không có mùi hắc hay hóa chất lạ, và khi chế biến, giá đỗ chứa hóa chất thường tiết ra nước màu đục. Do đó, người tiêu dùng không nên mua và sử dụng giá đỗ chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt, mà cần phát hiện những điểm bất thường trong quá trình chế biến.

"Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu bất thường, cần tránh sử dụng và báo cáo ngay với cơ quan chức năng," PGS.TS Thịnh nhấn mạnh.

Ông cũng khuyến nghị người tiêu dùng ưu tiên chọn mua từ các nguồn cung cấp uy tín, có chứng nhận an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, người dân nên lựa chọn giá đỗ được sản xuất tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có bao bì rõ ràng và nhãn mác minh bạch.

Nếu có điều kiện, người tiêu dùng có thể tự làm giá đỗ tại nhà bằng phương pháp truyền thống để kiểm soát chất lượng.

Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn thận với các loại giá đỗ có hình thức bất thường. Khi chế biến, giá đỗ an toàn thường không tiết ra nước đục, có mùi tự nhiên dễ chịu và không bị dập nát. Đặc biệt, người dân nên mua giá đỗ ở các cửa hàng thực phẩm sạch hoặc siêu thị uy tín thay vì các chợ không đảm bảo nguồn gốc.

Cục An toàn Thực phẩm, nhấn mạnh rằng người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm khi lựa chọn thực phẩm. Ngoài việc bảo vệ sức khỏe cá nhân, việc từ chối mua sản phẩm không an toàn cũng góp phần đẩy lùi các hành vi sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo rằng để tăng cường hiệu quả kiểm soát, cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra và xử phạt nghiêm minh các cơ sở sản xuất vi phạm.

Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Việc lựa chọn thực phẩm an toàn không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là hành động thiết thực để góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.