Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên về UFO sau 62 năm

Bức ảnh nổi tiếng về UFO được chụp bởi một nhân viên chính phủ Mỹ. Vật thể bí ẩn được cho là đã bay lơ lửng trong suốt 15 phút gần Trung tâm Phát triển Hàng không Holloman ở New Mexico vào ngày 16/12/1957 (Ảnh: Getty Images).

Trong ngày hôm nay (17/5), Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên về UFO kể từ những năm 1960 dựa trên lời khai của 2 chuyên gia tình báo quốc phòng là Ronald Moultrie - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Tình báo và An ninh và Scott Bray - Phó Giám đốc Tình báo Hải quân Mỹ, để thử xác định đâu là nguồn gốc của các UFO.

UFO là từ viết tắt của cụm từ Unidentified Flying Object, được hiểu là vật thể bay không xác định, nhằm ám chỉ vật thể hay hiện tượng thị giác lơ lửng trên bầu trời mà không thể nào xác định được đó là gì, thậm chí là ngay cả sau khi đã được nghiên cứu rất kỹ.

Nhiều UFO được miêu tả rằng với các đặc tính lạ, và thậm chí từng được suy xét là tàu vũ trụ được chế tạo bởi sinh vật ngoài Trái Đất. Dưới góc độ khoa học, hiện vẫn chưa có đầy đủ chứng cứ rõ ràng để khẳng định sự tồn tại của những "tàu vũ trụ" như vậy, bất chấp việc trong suốt hàng thập kỷ qua, đã có hàng loạt các chứng cứ, dấu vết gây tranh cãi.

Được biết, phiên điều trần sắp tới sẽ tập trung vào bản báo cáo của Lầu Năm Góc, được gửi vào tháng 6/2021. Báo cáo này ghi lại tổng cộng 144 lần các phi công hải quân Mỹ "tận mắt" thấy các hiện tượng không xác định (PV: hay được gọi là UAP trong quân đội) kể từ năm 2004. Hầu hết những trường hợp này chưa được xác minh nguồn gốc một cách rõ ràng, và hiện mới chỉ tạm kết luận là "hiện tượng vật lý chưa xác định".

Trong tài liệu này, có tới 18 lần ghi lại hành vi "cực kỳ bất thường", điển hình như việc các vật thể bí ẩn dường như "đứng yên trên bầu trời", "di chuyển ngược chiều gió", "tăng tốc đột ngột", hoặc "di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc" mà "không có động cơ đẩy rõ ràng", theo báo cáo.

Tài liệu không chỉ gồm bản ghi chép, mà còn cả một số video clip được phát hành đã chứng minh cho những trường hợp không thể giải thích theo góc độ thông thường. Như trong video dưới đây, có thể thấy sự xuất hiện của chiếc tàu "không động cơ" được cho là di chuyển với tốc độ siêu âm, lơ lửng giữa không trung, trước khi lao xuống đại dương.

Lầu Năm Góc chính thức "giải mật" video về UFO

Luis Elizondo - một cựu quan chức Lầu Năm Góc, từng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, rằng các UAP thậm chí đã can thiệp vào các cơ sở vũ khí hạt nhân bí mật của Mỹ, thậm chí chịu trách nhiệm cho một số hoạt động ngoại tuyến xảy ra ở khu vực này.

"Người Mỹ cần biết thêm về những sự cố không rõ nguyên nhân này, cũng như những nguy cơ về an ninh quốc gia mà nó gây ra", ông Andre Carson - Thành viên Hạ viện Mỹ, đồng thời là Chủ tịch phiên điều trần cho biết trên Twitter. "Quốc hội đã không tổ chức một phiên điều trần công khai về các hiện tượng không xác định (UFO) trong hơn 50 năm qua, và điều này cần thay đổi".

"Phiên điều trần sẽ mang đến cho công chúng cơ hội được nghe trực tiếp từ các chuyên gia và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng tình báo, về một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại chúng ta", Hạ nghị sĩ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện cho biết. Ông nói thêm rằng phiên điều trần sẽ "phá vỡ chu kỳ bí mật quá mức và dập tan những suy đoán bằng sự thật và những đánh giá minh bạch."

Sau phiên điều trần công khai này, Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức một phiên điều trần kín, nhằm làm rõ và tìm ra những lời giải thích khả thi nhất cho các vụ việc gây lùm xùm liên quan tới UFO.

UFO là có thật? (Ảnh minh họa)

Cần phải nói thêm rằng, báo cáo nêu trên không phải là tài liệu duy nhất mà chính phủ Mỹ từng công bố có nội dung liên quan tới hoạt động kỳ lạ và dường như không giải thích được.

Vào tháng 4 vừa qua, một yêu cầu từ Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) do tờ The Sun của Mỹ đăng tải đã công khai hơn 1.500 trang tài liệu liên quan đến UFO ra trước công chúng. Cơ sở dữ liệu của báo cáo này được cho là cung cấp bởi Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP), thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, được thực hiện từ năm 2007 - 2012.

Đáng chú ý trong báo cáo này bao gồm hơn 300 trường hợp ghi nhận các nhân chứng tiếp xúc với UFO và chịu một số thương tổn nhất định, từ vết thương bỏng, tổn thương não, tổn thương thần kinh, tim đập nhanh, đau đầu.... do các cuộc "đụng độ" này.