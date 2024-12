Một gói trà túi lọc có thể đưa hàng tỷ mảnh vi nhựa vào cơ thể người uống

Một nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học ở Đại học Tự chủ Barcelona, Tây Ban Nha, đã phát hiện ra rằng một túi lọc trà có thể giải phóng hàng trăm tỷ hạt vi nhựa và nano nhựa vào mỗi cốc trà.

Con số đó nghe có vẻ cao bất ngờ, nhưng hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu trước đây về sự kết hợp giữa nhựa và nhiệt độ cao, ví dụ như hộp nhựa cho vào lò vi sóng.

Nghiên cứu đã tiến hành trên 3 loại túi lọc trà (Ảnh: Banaei et al., Chemosphere, 2024).

Nhóm nghiên cứu cho biết "Chúng tôi đã có thể mô tả rõ ràng các chất gây ô nhiễm này bằng một loạt các kỹ thuật tiên tiến. Việc này rất quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu tác động của vi nhựa đối với sức khỏe con người."

Nhiều nghiên cứu trước đây đã cảnh báo về số lượng và tác động tiềm tàng của các hạt tổng hợp có trong túi lọc trà đối với sức khỏe. Với nghiên cứu mới này, các nhà khoa học muốn tìm hiểu sâu nhất có thể thông qua một số túi trà được bán trên thị trường.

Bằng kỹ thuật laser đo tốc độ và tán xạ của ánh sáng, họ đã thu được hình ảnh chính xác rất cao về tính chất hóa học và vật lý của các hạt giải phóng từ túi lọc.

Những túi lọc được làm chủ yếu từ polypropylene, giải phóng khoảng 1,2 tỷ hạt trên mỗi mililit nước, kích thước trung bình của hạt là 136,7 nanomet.

Túi lọc bằng cellulose giải phóng trung bình 135 triệu hạt/mililit có kích thước khoảng 244 nanomet.

Túi bằng nylon-6 giải phóng khoảng 8,18 triệu hạt/mililit có kích thước trung bình 138,4 nanomet.

Các nhà nghiên cứu cũng thử nghiệm cách tương tác của hạt nano nhựa với tế bào ruột người và phát hiện ra rằng các tế bào này có mức hấp thụ đủ để nhựa xâm nhập được vào nhân tế bào.

Đây là một khám phá hữu ích để đánh giá tác động của nhựa đang trôi nổi trong cơ thể chúng ta đối với sức khỏe.

Báo cáo nghiên cứu viết "Thành phần polyme của nano nhựa ảnh hưởng đáng kể đến các tương tác sinh học của chúng, gây ra những tác động khác nhau lên các bộ phận bên trong cơ thể, mô và tế bào.

Những tác động khác nhau này có thể dẫn đến nhiều cách tích tụ, độc tính và phản ứng miễn dịch cụ thể, cùng với các tác động lâu dài đến sức khỏe như độc tính di truyền và khả năng gây ung thư."

Hình ảnh trên cho thấy nhựa (màu xanh lá cây) xâm nhập vào mô (màu xanh lam là nhân tế bào, màu đỏ là màng tế bào) (Ảnh: Banaei et al., Chemosphere, 2024).

Nhóm nghiên cứu kiến nghị có thêm biện pháp chuẩn hóa việc sử dụng nhựa trong bao bì thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong khi vẫn còn nhiều câu hỏi về tác động của vi nhựa, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mức độ phổ biến của vi nhựa có thể gây nguy hiểm cho hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Các chuyên gia cho rằng vi nhựa và nano nhựa có thể can thiệp vào hoạt động bình thường của tế bào và làm tăng khả năng nhiễm trùng. Chúng ta đã từng thấy vi nhựa trong ruột có liên quan đến các vấn đề như bệnh viêm ruột (IBD).

Theo báo cáo nghiên cứu, việc sử dụng nhựa trong bao bì thực phẩm ngày càng tăng, do đó nghiên cứu khoa học và chính sách kiểm soát cần phải giải quyết những thách thức do ô nhiễm nano nhựa gây ra để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.